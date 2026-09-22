ETV Bharat / state

ಮೈಸೂರು ದಸರಾ: 600 ಕೆಜಿ ತೂಕ ಹೊತ್ತು ಸಾಗಿದ ಸುಗ್ರೀವ

ನಾಡಹಬ್ಬ ದಸರಾ ಜಂಬೂಸವಾರಿ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಆನೆಗಳ ತೂಕ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು.

Mysuru Dasara: Sugreeva marched carrying a weight of 600 kg
ಆನೆಗಳ ತೂಕ ಪರಿಶೀಲನೆ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 22, 2026 at 7:27 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ಮೈಸೂರು: ಈ ಬಾರಿಯ ಚಿನ್ನದ ಅಂಬಾರಿಯನ್ನು ಯಾರು ಹೊರುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ. ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆಯ್ಕೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಪ್ರತಿದಿನದಂತೆ ಸೋಮವಾರ ಸಂಜೆ ಗಜಪಡೆಗಳ ತಾಲೀಮು ನಡೆಸಲಾಯಿತು.

ಈ ವೇಳೆ 600 ಕೆಜಿ ತೂಕದ ಭಾರವನ್ನು ಹೊರುವ ಮೂಲಕ ಸುಗ್ರೀವ ಆನೆ ಸಾಗಿದ್ದು ಕಂಡು ಬಂದಿತು. ಈ ಮೂಲಕ ಜಂಬೂಸವಾರಿಯ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆಗುವ ಲಿಸ್ಟ್​ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಇದ್ದೇನೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿತು.

ದಸರಾ ಮಹೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ದಿನಗಣನೆ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು ವಿಜಯದಶಮಿಯ ದಿನ ಚಿನ್ನದ ಅಂಬಾರಿಯನ್ನು ಹೊತ್ತು ಸಾಗುವ ಆನೆ ಯಾವುದು ಎಂಬ ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಹೀಗಿರುವಾಗಲೇ ಗಜಪಡೆಯಲ್ಲೇ ಬಲಶಾಲಿಯಾದ 44 ವರ್ಷದ ಸುಗ್ರೀವ ಆನೆಗೆ ಕಬ್ಬಿಣದ ತೊಟ್ಟಿಲಿನಲ್ಲಿ 300 ಕೆಜಿ ತೂಕದ ಮರಳು ಮೂಟೆ, ನಮ್ದಾ, ಗಾದಿ ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು 600 ಕೆಜಿ ತೂಕದ ಭಾರ ಹೊರೆಸುವ ತಾಲೀಮು ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಸಲೀಸಾಗಿ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಸಾಗಿದ ಸುಗ್ರೀವ ಆನೆಗೆ ಕುಮ್ಕಿ ಆನೆಗಳಾದ ರೂಪ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದವು.

ಅರಮನೆಯ ಕೋಡಿ ಸೋಮೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯದಿಂದ ಈ ಆನೆಗಳು ಹೊರಟವು. ಅರಮನೆ ಉತ್ತರ ದ್ವಾರದ ಬಲರಾಮ ದ್ವಾರದಿಂದ, ಚಾಮರಾಜ ಒಡೆಯರ್ ವೃತ್ತ, ಕೆಆರ್ ವೃತ್ತ, ಸಯ್ಯಾಜಿರಾವ್ ರಸ್ತೆ, ಆಯುರ್ವೇದ ಸರ್ಕಲ್ ಮೂಲಕ ಹೈವೇ ಸರ್ಕಲ್​ ಮೂಲಕ ಬನ್ನಿಮಂಟಪದ ಪಂಜಿನ ಕವಾಯತು ಮೈದಾನದ 5 ಕಿಮೀ ದೂರದ ಜಂಬೂಸವಾರಿ ಸಾಗುವ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಸುಗ್ರೀವ 1 ಗಂಟೆ 25 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ತಲುಪಿತು. ಈ ಮೂಲಕ ನಾನು ಸಹ ಚಿನ್ನದ ಅಂಬಾರಿಯನ್ನು ಹೊರಲು ಸೈ ಅನ್ನಿಸಿಕೊಂಡಿತು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮೈಸೂರು ದಸರಾ - 2026: ಗಜಪಡೆಗಳ ತೂಕ ಪರಿಶೀಲನೆ, 44 ವರ್ಷದ ಸುಗ್ರೀವ 12 ಆನೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಲಶಾಲಿ!

TAGGED:

SUGREEVA ELEPHANT
MYSURU
ದಸರಾ ಮಹೋತ್ಸವ
ಗಜಪಡೆಗಳ ತಾಲೀಮು
MYSURU DASARA

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.