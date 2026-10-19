ಮೈಸೂರು ದಸರಾ: ವಜ್ರಮುಷ್ಠಿ ಕಾಳಗಕ್ಕೆ ಪೈಲ್ವಾನರ ಆಯ್ಕೆ
ನಾಡಹಬ್ಬದ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾದ ವಜ್ರಮುಷ್ಠಿ ಕಾಳಗಕ್ಕೆ ಪೈಲ್ವಾನರ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಮೈಸೂರು, ಬೆಂಗಳೂರು, ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜೆಟ್ಟಿಗಳ ನಡುವೆ ಸೆಣಸಾಟ ನಡೆಯಲಿದೆ.
Published : October 19, 2026 at 8:04 AM IST
ಮೈಸೂರು: ವಿಶ್ವವಿಖ್ಯಾತ ಮೈಸೂರು ಜಂಬೂ ಸವಾರಿಗೆ ದಿನಗಣನೆ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ನಾಡಹಬ್ಬದ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾದ ಹಾಗೂ ಜಂಬೂಸವಾರಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮುನ್ನ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ವಜ್ರಮುಷ್ಠಿ ಕಾಳಗಕ್ಕೆ ಜಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ದಸರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಅಂಗವಾಗಿ ಜಂಬೂಸವಾರಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮುನ್ನ ಶುಭ ಸಂದೇಶವಾಗಿ ಜಟ್ಟಿಕಾಳಗವನ್ನು ನಡೆಸುವುದು ಸಂಪ್ರದಾಯ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ, ಭಾನುವಾರ ಅರಮನೆ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಜಟ್ಟಿ ಕಾಳಗದ ಪೈಲ್ವಾನರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಈ ಬಾರಿ ಮೈಸೂರು, ಬೆಂಗಳೂರು, ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಹಾಗೂ ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜೆಟ್ಟಿಗಳ ನಡುವೆ ಸೆಣಸಾಟ ನಡೆಯಲಿದೆ.
ಮೈಸೂರಿನ ಮಹೇಶ್ ಜೆಟ್ಟಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಚೇತನ್ ಜೆಟ್ಟಿ, ಚಾಮರಾಜನಗರದ ಸತೀಶ್ ಜೆಟ್ಟಿ, ಚನ್ನಪಟ್ಟಣದ ತೇಜಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ವಜ್ರಮುಷ್ಠಿ ಕಾಳಗಕ್ಕೆ ಉಸ್ತಾದಗಳು ಭಾನುವಾರ ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಿದರು.
ಈ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಪೈಲ್ವಾನ ಮಹೇಶ್ ಜೆಟ್ಟಿ, ''ಜಂಬೂಸವಾರಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ದಿನ ಜಟ್ಟಿ ಕಾಳಗ ಮಾಡುವುದು ತಲಾತಲಾಂತರದಿಂದ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಈ ಕುಸ್ತಿಗಾಗಿ ಆರು ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಗರಡಿಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಿ ಮಾಡಿರುವೆ'' ಎಂದರು.
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪೈಲ್ವಾನ ಲೋಕೇಶ್ ಜೆಟ್ಟಿ ಮಾತನಾಡಿ, ''ಜಟ್ಟಿ ಕಾಳಗ ಮೈಸೂರು ಸಂಸ್ಥಾನದ ಪಾರಂಪರಿಕ ಕಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು. ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ಕಾಳಗವನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬರಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅರಮನೆಗೆ ಸ್ವಾಮಿನಿಷ್ಠೆ ತೋರಿಸುವ ಅವಕಾಶ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂತಹದಲ್ಲಿ ಪೈಲ್ವಾನರಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ಸದುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಮೈಸೂರು, ಬೆಂಗಳೂರು, ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಹಾಗೂ ಚಾಮರಾಜನಗರದ ಗರಡಿಯಿಂದ ನಾಲ್ವರು ಜಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ವಜ್ರಮುಷ್ಠಿ ಕಾಳಕದ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವ ಯಜಮಾನರು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಜಟ್ಟಿಕಾಳಗಕ್ಕೆ ಪೈಲ್ವಾನರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರ ಎತ್ತರ, ತೂಕ ಹಾಗೂ ವಯಸ್ಸು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಜಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಜ್ರಮುಷ್ಠಿ ಕಾಳಗದ ಮೂಲಕ ತಾಯಿ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ದೇವಿಗೆ ಶಾಂತಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಮಳೆ ಬೆಳೆ ಹಾಗೂ ಜಂಬೂಸವಾರಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ಯಶ್ವಸಿಯಾಗಲಿದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ'' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಚಾಮರಾಜನಗರ ಗರಡಿಯ ಗಿರೀಶ್ ಜೆಟ್ಟಿ ಮಾತನಾಡಿ, ''ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯ ಕಾಲದಿಂದಲ್ಲೂ, ತಾತ ಮುತ್ತಾತರ ಕಾಲದಿಂದಲ್ಲೂ ವಜ್ರಮುಷ್ಠಿ ಕಾಳಗ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಶ್ರವಣ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ನಿಂಬುಜಾದೇವಿ ಅಮ್ಮನವರಿಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಸಿ, 15 ದಿವಸ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿ, ಗರಡಿ ವಜ್ರಮುಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಕಲಿತು, ಕುಸ್ತಿ ತಯಾರು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ತಲೆಯಿಂದ ರಕ್ತ ಚಿಮ್ಮಿದಾಗ ವಜ್ರಮುಷ್ಠಿ ಕಾಳಗಕಕ್ಕೆ ಕೊನೆ: ವಿಜಯದಶಮಿಯಂದು ಮೈಸೂರು ಅರಮನೆಯ ಕನ್ನಡಿ ತೊಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ವಜ್ರಮುಷ್ಟಿ ಕಾಳಗದಲ್ಲಿ ಜಟ್ಟಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸುವರು. ವಿಜಯ ಯಾತ್ರೆ ಹೊರಡುವ ಮುನ್ನ ರಾಜರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಳಗ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ರಾಜರಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ ಕೆಲವೇ ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಜೋಡಿ ಜಟ್ಟಿಗಳು ಕೈ ಬೆರಳುಗಳಲ್ಲಿ ಧರಿಸಿರುವ ಕಾಡಿನ ಕೋಣದ ಕೊಂಬಿನ ಆಯುಧದಿಂದ ಪೈಪೋಟಿ ನಡೆಸುವರು. ತಲೆಯಿಂದ ರಕ್ತ ಚಿಮ್ಮಿದಾಗ ವಜ್ರಮುಷ್ಠಿ ಕಾಳಗ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾಳಗದಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಚಿಮ್ಮಿದ ಜಟ್ಟಿಗಳು ರಾಜರಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸಿದ ಬಳಿಕ ರಾಜರು ಅರಮನೆಯಿಂದ ವಿಜಯ ಯಾತ್ರೆ ನಡೆಸಿ ಬನ್ನಿ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ವಾಪಸ್ ಅರಮನೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿ ಜಂಬೂಸವಾರಿ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವರು.
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