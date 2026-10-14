ಮೈಸೂರು: ಅಂಬಾರಿ ಹೊರಲು ಪ್ರಶಾಂತ ಆನೆಯೇ ಫಿಕ್ಸ್; ಸಚಿವ ಯತೀಂದ್ರ ಘೋಷಣೆ
ಈ ಬಾರಿ ಅಂಬಾರಿ ಹೊರಲು ಪ್ರಶಾಂತ ಆನೆಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಚಿವ ಯತೀಂದ್ರ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : October 14, 2026 at 4:45 PM IST
ಮೈಸೂರು: ಈ ಬಾರಿಯ ಮೈಸೂರು ದಸರಾ ಗಜಪಡೆ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಇದೀಗ ತೆರೆಬಿದ್ದಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಜಂಬೂ ಸವಾರಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಚಿನ್ನದ ಅಂಬಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಶಾಂತ ಆನೆ ಹೊರಲಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ ಡಾ. ಯತೀಂದ್ರ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಬುಧವಾರ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತಾಲೀಮು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ವೇಳೆ ಮಹೇಂದ್ರ ಆನೆ ಭಾರ ಹೊತ್ತು ಸಾಗಲು ಹಿಂದೇಟು ಹಾಕಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಗಜಪಡೆಯ ತಾಲೀಮನ್ನು ದಿಢೀರ್ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಅರಮನೆಯಿಂದ ಮರದ ಅಂಬಾರಿ ಹೊತ್ತು ಸಾಗಿದ್ದ ಮಹೇಂದ್ರನ ಹಿಂದೆ ಅಭಿಮನ್ಯು, ಪ್ರಶಾಂತ, ಗೋಪಿ, ಶ್ರೀಕಂಠ, ಏಕಲವ್ಯ, ಶ್ರೀರಾಮ, ಕಾವೇರಿ, ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಚೈತ್ರ, ರೂಪ, ಧನಂಜಯ, ಸುಗ್ರೀವ ಆನೆಗಳು ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದವು. ಕೆ.ಆರ್. ವೃತ್ತ ಬಳಸಿ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಮಹೇಂದ್ರ ಆನೆಯು ಆಯುರ್ವೇದ ಸರ್ಕಲ್ ಬಳಿ ಭಾರ ಹೊತ್ತು ಮುಂದೆ ಸಾಗಲಾಗದೇ ಹಿಂದೇಟು ಹಾಕಿತ್ತು. ಕೂಡಲೇ ಎಚ್ಚೆತ್ತ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮಹೇಂದ್ರನಿಗೆ ಹೊರಿಸಿದ್ದ ಮರಳಿ ಮೂಟೆ, ಕಟ್ಟಿದ್ದ ಮರದ ಅಂಬಾರಿಯ ತೆರವುಗೊಳಿಸಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲದೇ ದಸರಾ ಗಜಪಡೆಯ ತಾಲೀಮನ್ನು ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿ, ಆಯುರ್ವೇದ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ವೃತ್ತದಿಂದ ಅರಮನೆಗೆ ಆನೆಗಳನ್ನು ವಾಪಸ್ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
ದಸರಾ ಗಜಪಡೆಯ ಎರಡನೇ ಹಂತದ ಸಿಡಿಮದ್ದು ತಾಲೀಮಿನ ಬಳಿಕ ಮಾತನಾಡಿದ್ದ ಡಿಸಿಎಫ್ ಡಾ. ಐ.ಬಿ. ಪ್ರಭುಗೌಡ, "ಜಂಬೂಸವಾರಿ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಬಾರಿ ಹೊರುವ ಆನೆಗಳ ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ಮಹೇಂದ್ರ ಆನೆಯನ್ನು ಕೈಬಿಡಲಾಗಿದ್ದು ಧನಂಜಯ, ಸುಗ್ರೀವ, ಪ್ರಶಾಂತ ಹಾಗೂ ಏಕಲವ್ಯ ಆನೆಗಳ ಪೈಕಿ ಒಂದನ್ನು ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.
ಪ್ರಶಾಂತ್ ಆನೆಯ ವಿವರ:
ಪ್ರಶಾಂತ - ದುಬಾರೆ ಆನೆ ಶಿಬಿರ
ಲಿಂಗ : ಗಂಡು
ವಯಸ್ಸು : 54 ವರ್ಷ
ಎತ್ತರ : 2.61 ಮೀಟರ್
ಉದ್ದ: 3.46 ಮೀಟರ್
ಅಂದಾಜು ತೂಕ : 5,100 ಕೆ.ಜಿ
ಮಾವುತ - ಜೆ.ಎ. ಚಿನ್ನಪ್ಪ, ಕಾವಾಡಿ - ಚಂದ್ರ ಜೆ. ಹೆಚ್.
ಈ ಆನೆಯನ್ನು 1993ರಲ್ಲಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಾರೆಕೊಪ್ಪ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಸೆರೆಹಿಡಿಯಿತು. ಪ್ರಬಲ ದೇಹ ಹಾಗೂ ಗಂಭೀರ ನಡವಳಿಕೆಯುಳ್ಳ ಈ ಆನೆಯನ್ನು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಪಳಗಿಸಿ ವಿಶಿಷ್ಟ ತರಬೇತಿಗೆ ಒಳಪಡಿಸಲಾಯಿತು. ಬಲಿಷ್ಠ ಹಾಗೂ ನಂಬಿಕಸ್ಥ ಆನೆಯಾಗಿ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ವಿವಿಧ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೌಲ್ಯಯುತ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ. ಈ ಆನೆಯು ಕಳೆದ 18 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮೈಸೂರು ದಸರಾ ಮಹೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಉತ್ಸವದ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿದೆ. ಅದರ ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧ ನಡೆ, ಸತತ ಸೇವೆ ಮತ್ತು ಆಜ್ಞಾಪಾಲನೆಯು ಈ ಆನೆಯನ್ನು ದಸರಾ ಆನೆಗಳ ಪೈಲಿ ಅತ್ಯಂತ ನಂಬಿಕಸ್ಥ ಸದಸ್ಯನನ್ನಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿದೆ. ಈ ಆನೆಯು ತನ್ನ ಶಕ್ತಿಯುತ ಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಭದ್ರತೆಗೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ದಸರಾ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಶಾಂತಿಯುತ ಶಕ್ತಿಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ಬೆಳಗುತ್ತದೆ.
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