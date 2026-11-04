ಅಂಬಾರಿ, ಸಿಂಹಾಸನ ನಮ್ಮ ಖಾಸಗಿ ಸ್ವತ್ತು, ಅಂಬಾರಿಗೆ ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ: ಪ್ರಮೋದಾ ದೇವಿ ಒಡೆಯರ್
Rajmata Pramoda Devi Wadiyar on Howdah and Throne: ದಸರಾಗೆ ಅರಮನೆಯಿಂದ ಅಂಬಾರಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಹಣ ಕೊಡುತ್ತೇವೆ ಎನ್ನುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ, ಅದು ಗೌರವಧನವಷ್ಟೇ ಎಂದು ರಾಜಮಾತೆ ಪ್ರಮೋದಾ ದೇವಿ ಒಡೆಯರ್ ತಿಳಿಸಿದರು.
Published : November 4, 2026 at 4:16 PM IST
ಮೈಸೂರು: ಮೈಸೂರು ದಸರಾ ಅಂಬಾರಿ ಹಾಗೂ ಸಿಂಹಾಸನ ಅರಮನೆಯ ಸ್ವಾಧೀನ ಕಾಯ್ದೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಇವು ಹಿಂದೆಯೂ ನಮ್ಮದೇ, ಮುಂದೆಯೂ ನಮ್ಮ ವಶದಲ್ಲೇ ಇರಲಿವೆ ಎಂದು ರಾಜಮಾತೆ ಪ್ರಮೋದಾ ದೇವಿ ಒಡೆಯರ್ ಸ್ಪಷ್ಪಪಡಿಸಿದರು.
ಬುಧವಾರ ಅರಮನೆಯ ತಮ್ಮ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮಗೋಷ್ಟಿ ನಡೆಸಿದ ಅವರು, ದಸರಾ ನಂತರದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿ, ಈ ವಿಚಾರಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ತಲುಪಬೇಕು. ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ಪುಟಗಳ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಇಲಾಖೆಗಳ ನಡುವಿನ ಸಮನ್ವಯದ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಕೆಲವು ತೊಂದರೆಗಳಾಗಿವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ತೊಂದರೆಯಾಗಿದ್ದರೆ ಮಾತುಕತೆ ಮೂಲಕ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಬಗೆಹರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದರು.
ಅಂಬಾರಿ, ಸಿಂಹಾಸನ ಅರಮನೆ ಆಸ್ತಿ: ಅಂಬಾರಿ ಮತ್ತು ಸಿಂಹಾಸನ ಎರಡೂ ನಮ್ಮ ಸ್ವತ್ತು. ಅಂಬಾರಿಗೆ ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಗೌರವಧನ ಎಂದು ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಮೊದಲು ಅಂಬಾರಿ ಬೇಕೆಂದು ಪತ್ರ ಬರೆಯುತ್ತಾರೆ, ಆನಂತರ ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬಂದ ಪದ್ಧತಿ. ಇದನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅಂಬಾರಿ ಹೊರುವ ಆನೆ ಯಾವುದು ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಕೇಳುವುದು ವಾಡಿಕೆ. ಜೊತೆಗೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕು ಸಹ ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ ಅಂಬಾರಿ, ಅರಮನೆ ಮತ್ತು ಸಿಂಹಾಸನ ನಮ್ಮ ಖಾಸಗಿ ಸ್ವತ್ತು. ಅವು ಯಾವಾಗಲೂ ಅರಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೇ ಅವು ಅರಮನೆ ಸ್ವಾಧೀನ ಕಾಯ್ದೆಗೆ ಒಳಪಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪ್ರಮೋದಾ ದೇವಿ ಒಡೆಯರ್ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದರು.
ಸರ್ಕಾರ ನಮಗೆ ಜಾಗ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ: ಅರಮನೆ ಸರ್ಕಾರದ್ದಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಲ್ಲ. ಅರಮನೆಯು ಖಾಸಗಿ ಸ್ವತ್ತು. ನಮಗೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅರಮನೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಉಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಜಾಗ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ನಾವು ವಾಸಿಸುವ ಭಾಗ ನಮ್ಮ ಬಳಿಯೇ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನಾವು ವಾಸಮಾಡುವ ಜಾಗದ ಯಥಾಸ್ಥಿತಿ ಕಾಪಾಡಬೇಕು ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯವೇ ಹೇಳಿದೆ. ಪ್ರಕರಣ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿದೆ. ಅರಮನೆಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ವಾಧೀನದಲ್ಲಿರುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಸರ್ಕಾರದ ಕಡೆಯಿಂದ ದಸರಾ ಆಯುಧ ಪೂಜೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಈ ಬಾರಿಯೂ ಸಹ ಪೊಲೀಸರು ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ ಹಾಕಿ ತೊಂದರೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಲ ವಿಜಯದಶಮಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಜಟ್ಟಿ ಕಾಳಗದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಚರಣೆಗೆ ಜಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಒಳಗೆ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಜಟ್ಟಿ ಕಾಳಗ ನಡೆಯಲಿಲ್ಲ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪೊಲೀಸರು ತೊಂದರೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪ್ರಮೋದಾ ದೇವಿ ಹೇಳಿದರು.
ಸರ್ಕಾರ ನಡೆಸುವುದು ರಾಜ ಪರಂಪರೆಯ ದಸರಾ ಅಲ್ಲ. ಕೇವಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಆಚರಣೆ ಅಷ್ಟೇ. ಆದರೆ ರಾಜಮನೆತನ ಯದುವಂಶದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತದೆ. 1998ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೋಟಿ ಹಣ, ಒಂದು ಎಕರೆ ಜಾಗ ಕೊಡುತ್ತೇವೆ, 6 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಅರಮನೆ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡಿ ಎಂದು ಎಂದು ಸರ್ಕಾರದವರು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಅಂದು ಶ್ರೀಕಂಠದತ್ತ ಒಡೆಯರ್ ಅವರು ಅದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಕೋಟಿ ರೂ.ಗೆ ಅರಮನೆಯ ಒಂದು ಕಂಬವನ್ನೂ ಸಹ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹಾಗೂ ಸಚಿವರ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಲು ನಾನು ಸಿದ್ಧ ಎಂದರು.
ಅಲ್ಲದೆ, ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಅಂಬಾರಿಯನ್ನು ಕೊಡುವಾಗ ಅರಮನೆ ಎಸಿಪಿಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ಕೊಡುತ್ತೇವೆ. ಅಂಬಾರಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಹಾಗೂ ವಾಪಸ್ ಕೊಡುವುದು ಎಸಿಪಿಯ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಕೆಲಸ ಎಂದ ಅವರು, ಅಂಬಾರಿ ಕೊಡಲು ದುಡ್ಡು ನೀಡುತ್ತೇವೆ ಎಂಬ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ನಾವು ದುಡ್ಡು ಕೇಳಿಲ್ಲ, ನೀವೇ ಬೇಕಾದರೆ ಅಂಬಾರಿ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.
ಚಾಮುಂಡಿ ಮೂರ್ತಿ ಸರ್ಕಾರದ ಬಳಿ ಇದೆ: ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ದೇವಿಯ ಮೂರ್ತಿ ಚಾಮುಂಡಿ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿದೆ. ಅದು ಸರ್ಕಾರದ ಬಳಿ ಇದೆ. ಚಿನ್ನದ ಅಂಬಾರಿಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡರೆ, ನಮ್ಮ ಬಳಿ ಅಂಬಾರಿ ಕೇಳುವುದು ತಪ್ಪುತ್ತದೆ. ಆಗ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಯಾವತ್ತೂ ಜಂಬೂ ಸವಾರಿ ಮೆರವಣಿಗೆಗೆ ಚಿನ್ನದ ಅಂಬಾರಿ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಅಂಬಾರಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಹಣ ಕೊಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ, ಅದು ಗೌರವಧನ ಅಷ್ಟೇ. ಅಂಬಾರಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ನಂತರ ದಸರಾದ ಪ್ರಚಾರವನ್ನು ಮಾಡುವುದು, ಸರ್ಕಾರದವರು ಅದರಲ್ಲೇ ದುಡ್ಡು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಬೆಂಗಳೂರು ಆಸ್ತಿ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಧೀನದಲ್ಲಿದೆ: ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಅರಮನೆ ಆಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಅದರ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಭೂಮಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ 1996ರಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಅರಮನೆ ಸ್ವಾಧೀನ ಮತ್ತು ವರ್ಗಾವಣೆ ಕಾಯ್ದೆ ಎಂಬ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆಸ್ತಿ, ಭೂಮಿ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಧೀನದಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಇದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಅರಮನೆಯ ಆಸ್ತಿಗಳು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸೇರಿಲ್ಲ. ಅವು ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ತಿಗಳು ಎಂದು ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಮೋದಾ ದೇವಿ ಒಡೆಯರ್ ಇದೇ ವೇಳೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.
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