ಮೈಸೂರು ದಸರಾ: ರತ್ನಖಚಿತ ಸಿಂಹಾಸನದ ಇತಿಹಾಸ ಹಾಗೂ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯತೆಗಳೇನು?
ಪೌರಾಣಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ರತ್ನಖಚಿತ ಸಿಂಹಾಸನ ಪಾಂಡವರಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದು, ನಂತರ ಉಜ್ಜಯಿನಿಯ ರಾಜ ಭೋಜನ ಕೈ ಸೇರಿತೆಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಹೇಶ್ ಎಂ
Published : October 12, 2026 at 3:27 PM IST
ಮೈಸೂರು: ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನವರಾತ್ರಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸಿಂಹಾಸನ ರೂಪ ಪಡೆಯುವ ಅರಮನೆಯ ರತ್ನಖಚಿತ ಸಿಂಹಾಸನ ರಾಜ ಪರಂಪರೆಯ ವೈಭವಕ್ಕೆ ಸಂಕೇತವಾಗಿದ್ದು, ಇಂತಹ ಸಿಂಹಾಸನದ ಹಿನ್ನೆಲೆ, ಇತಿಹಾಸ, ವಿಶೇಷತೆಯ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಇಂದಿಗೂ ನವರಾತ್ರಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರಿನ ರಾಜವಂಶಸ್ಥರು ಚಿನ್ನದ ಹಾಗೂ ಅಮೂಲ್ಯ ಮರಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಸಿಂಹಾಸನ ಅರಮನೆಯ ನೆಲಮಾಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ 13 ಬಿಡಿ ಭಾಗಗಳಾಗಿ ಭದ್ರತಾ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ನವರಾತ್ರಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಿಂಹಾಸನವನ್ನು ದರ್ಬಾರ್ ಹಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಜೋಡಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.
ಬಳಿಕ ನವರಾತ್ರಿಯ ಮೊದಲ ದಿನ ರತ್ನಖಚಿತ ಸಿಂಹಾಸನಕ್ಕೆ ಸಿಂಹ ಜೋಡಣೆ ಮಾಡಿ ರಾಜವಂಶಸ್ಥರು ಸಿಂಹಾಸನಕ್ಕೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಖಾಸಗಿ ದರ್ಬಾರ್ ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಒಂಬತ್ತು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಡೆಯುವ ಖಾಸಗಿ ದರ್ಬಾರ್ ನಂತರ ವಿಜಯದಶಮಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿ ಬಳಿಕ ಶುಭ ದಿನದಂದು ಸಿಂಹಾಸನವನ್ನು 13 ಬಿಡಿ ಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಿ ಪುನಃ ಅಂಬಾವಿಲಾಸ ಅರಮನೆಯ ಭದ್ರತಾ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ಇಡುತ್ತಾರೆ. ಭದ್ರತಾ ಕೊಠಡಿಯ ಬೀಗ ರಾಜವಂಶಸ್ಥರ ಕೈಯಲ್ಲಿಯೇ ಇರುತ್ತದೆ.
ಪೌರಾಣಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆ: ರತ್ನಖಚಿತ ಸಿಂಹಾಸನದ ಕುರಿತು ಪೌರಾಣಿಕ ಹಾಗೂ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕಥೆಗಳಿವೆ. ಪೌರಾಣಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ರತ್ನಖಚಿತ ಸಿಂಹಾಸನ ಪಾಂಡವರಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದು, ನಂತರ ಉಜ್ಜಯಿನಿಯ ರಾಜ ಭೋಜನ ಕೈ ಸೇರಿತೆಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಐತಿಹಾಸಿಕವಾಗಿ ಈ ರತ್ನಖಚಿತ ಸಿಂಹಾಸನವನ್ನು ಕಂಪಿಲರಾಯ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತಕ್ಕೆ ತಂದನೆಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.
ಐತಿಹಾಸಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆ: ವಿಜಯನಗರ ಅರಸರ ರಾಜಗುರುವಾಗಿದ್ದ ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯರು, ಕ್ರಿಸ್ತಶಕ 1336 ರಿಂದ 1357 ರವರೆಗೆ ಆಳ್ವಿಕೆ ನಡೆಸಿದ ಮೊದಲ ಅರಸ ಹರಿಹರನಿಗೆ ಈ ಸಿಂಹಾಸನವನ್ನು ಅಡಗಿಸಿಟ್ಟಿದ್ದ ಸ್ಥಳವನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟರೆಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮುಂದಿನ 2 ಶತಮಾನಗಳ ಕಾಲ ಅದು ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಅರಸರ ರಾಜಸಿಂಹಾಸನವಾಗಿತ್ತು. ಬಳಿಕ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಪತನ ಹಾಗೂ ವಿನಾಶದೊಂದಿಗೆ ಈ ಸಿಂಹಾಸನವನ್ನು ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಸಾಗಿಸಲಾಯಿತೆಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಮೈಸೂರು ಅರಮನೆಯ ದಾಖಲೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ವಿಜಯನಗರದ ಕೊನೆಯ ವೈಸ್ ರಾಯ್ ಆಗಿದ್ದ ಶ್ರೀರಂಗರಾಯರು ತಮ್ಮ ಕೊನೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ರಾಜ ಒಡೆಯರ್ ಅವರನ್ನು ಕರೆಸಿ 1610ರ ಫೆಬ್ರುವರಿ 8ರಂದು ಅವರಿಗೆ ಈ ಸಿಂಹಾಸನವನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದರು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಸುಮಾರು 70ರಿಂದ 80 ಕೆಜಿ ತೂಕದ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಅಮೂಲ್ಯ ಹಾಳೆಗಳಿಂದ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಕೆತ್ತನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು ರತ್ನಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಹುದುಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸುಮಾರು 70ರಿಂದ 80 ಕೆಜಿ ತೂಕದ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಲೋಹದ ಕೆಲಸಗಳು ಹಾಗೂ ಭಾರಿ ಮರದ ಚೌಕಟ್ಟು ಇದರ ಮೂಲ ರಚನೆ ರೂಪಿಸಿದೆ.
ರತ್ನಖಚಿತ ಸಿಂಹಾಸನದ ವಿಶೇಷ ಹಾಗೂ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಏನು?: ರತ್ನಖಚಿತ ಸಿಂಹಾಸನವನ್ನು ಅಂಜೂರದ ಮರದಿಂದ ತಯಾರಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ದಂತದ ಫಲಕಗಳು, ಚಿನ್ನದ ಹಾಗೂ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಪ್ರತಿಮೆಗಳು ಮತ್ತು ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ರತ್ನಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಿಂಹಾಸನದ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಸಿಂಹದ ಮೂರ್ತಿ ಇದೆ. ಸುತ್ತಲೂ ಅಷ್ಟದಿಕ್ಪಾಲಕರು, ಆನೆಗಳು, ಕುದುರೆಗಳು, ಸೈನಿಕರು ಮತ್ತು ರಥಗಳ ಕೆತ್ತನೆಗಳಿವೆ. ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗಂಡಭೇರುಂಡ ಲಾಂಛನ ಹಾಗೂ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ 'ಸತ್ಯಮೇವೋದ್ಧರಹಮ್' ಎಂಬ ಧ್ಯೇಯವಿದೆ. ಸಿಂಹಾಸನ ಕೂರ್ಮಾಸನ (ಆಮೆಯ ಆಕಾರ)ದಲ್ಲಿದೆ. ಸಿಂಹಾಸನದ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮುತ್ತುಗಳಿಂದ ಅಲಂಕೃತವಾದ ಚಿನ್ನದ ಛತ್ರಿಯಿದ್ದು ಅದರ ಮೇಲೆ ಪಚ್ಚೆ ಕಲ್ಲನ್ನು ಹೊತ್ತ 'ಹುಮಾ' ಎಂಬ ದೈವಿಕ ಪಕ್ಷಿಯಿದೆ.
ಸಿಂಹಾಸನ ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ವಿಸ್ತರಣೆ: 1930ರಿಂದ 1940ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಸಿಂಹಾಸನಕ್ಕೆ ಮಹತ್ವದ ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ವಿಸ್ತರಣಾ ಕಾರ್ಯ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಯಿತು. ಸಿಂಹಾಸನವನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ಆಯಾಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ ವಿಸ್ತರಿಸಿದ್ದು ಮೊದಲಿದ್ದ 5 ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಇನ್ನೆರಡು ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳನ್ನು ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು. ಸಿಂಹಾಸನದ ಹಿಂಬದಿಯ ಆಸನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಉಬ್ಬು ಕೆತ್ತನೆ ಶೈಲಿಯ ಆಕೃತಿಗಳನ್ನು ಶಿಖರಾಲಂಕಾರಗಳಂತೆ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಶಿಲ್ಪಿ ಸಿದ್ಧಾಂತಿ ಕೆ.ಎಸ್. ಸಿದ್ದಲಿಂಗಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವರ್ಣ ಕಲಾನಿಪುಣ ಸಿಂಗಣ್ಣಾಚಾರ್ ಅವರು ಸಿಂಹಾಸನದ ಬೃಹತ್ ವಿಸ್ತರಣಾ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದರು.
ಯದುವೀರ್ ಒಡೆಯರ್ ಹೇಳಿದ್ದೇನು? ಈಗಿನ ರಾಜವಂಶಸ್ಥ ಯದುವೀರ್ ಒಡೆಯರ್ ರತ್ನಖಚಿತ ಸಿಂಹಾಸನದ ಬಗ್ಗೆ ಈಟಿವಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿ, ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯಂತೆ ಪಾಂಡವರ ಕಾಲದಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಆಯಾ ಧರ್ಮದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಈ ರತ್ನಖಚಿತ ಸ್ವರ್ಣ ಸಿಂಹಾಸನವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಇವರಲ್ಲದೇ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ ಮನೆತನದ ವಂಶಸ್ಥರು ಇದನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಸುಮಾರು 400 ವರ್ಷಗಳಿಂದಲೂ ನಮ್ಮ ವಂಶಸ್ಥರು ಇದನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿರುವ ಇತಿಹಾಸವಿದ್ದು, ಈಗ ರಾಜಪರಂಪರೆಯ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಥವಾ ಪೋಷಕರು ಈ ರತ್ನಖಚಿತ ಸಿಂಹಾಸನವನ್ನು ಪೂಜಿಸುವ ಪರಂಪರೆ ಮುಂದುವರೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ಪರಂಪರೆ ಈಗಲೂ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.
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