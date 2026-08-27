ಮೈಸೂರು: ಅರಣ್ಯ ಭವನದಲ್ಲಿ ದಸರಾ ಗಜಪಡೆ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್; ನಾಳೆ ಅರಮನೆ ಪ್ರವೇಶ
ನಿನ್ನೆ ಸಂಜೆ ಪೊಲೀಸ್ ಹಾಗೂ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಬೆಂಗಾವಲು ವಾಹನಗಳೊಂದಿಗೆ ಲಾರಿಯಲ್ಲಿ 9 ಯುವ ಗಜಪಡೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದವು.
Published : August 27, 2026 at 8:59 PM IST
ಮೈಸೂರು: ನಾಡಹಬ್ಬ ದಸರಾ ಮಹೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಗಜಪಯಣದ ಮೂಲಕ ಆಗಮಿಸಿರುವ ಮೊದಲ ತಂಡದ 9 ಯುವ ಗಜಪಡೆ ಅರಣ್ಯ ಭವನದಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತವ್ಯ ಹೂಡಿದೆ.
ಮೈಸೂರು ದಸರಾದ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆ ಜಂಬೂಸವಾರಿ, ಇಂತಹ ಜಂಬೂಸವಾರಿಯನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನೆರವೇರಿಸುವುದು ಗಜಪಡೆಗಳು. ಗಜಪಡೆಗಳು ಆಗಸ್ಟ್ 26ರ ಗಜಪಯಣದ ಮೂಲಕ ನಾಗರಹೊಳೆ ಬಳಿಯ ವೀರನಹೊಸಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಗಜಪಯಣದ ಮೂಲಕ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಲಾರಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸಿದ್ದವು. ಈ 9 ಆನೆಗಳು ಅರಣ್ಯ ಭವನಕ್ಕೆ ಲಾರಿ ಮೂಲಕ ಬರುವಾಗ ದಾರಿಯುದ್ದಕ್ಕೂ ಜನರು ಆನೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ತಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಫೋಟೋ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದು, ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಗಜಪಡೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತಿದ್ದದ್ದು ಕಂಡುಬಂತು.
ಅರಣ್ಯ ಭವನದಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತವ್ಯ: ಆಗಸ್ಟ್ 26ರ ಸಂಜೆ ಪೊಲೀಸ್ ಹಾಗೂ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಬೆಂಗಾವಲು ವಾಹನಗಳೊಂದಿಗೆ ಲಾರಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸಿದ ಧನಂಜಯ (45), ಪ್ರಶಾಂತ (54), ಗೋಪಿ (43), ಶ್ರೀರಾಮ (41), ಕಾವೇರಿ (46), ಮಹೇಂದ್ರ (42), ಲಕ್ಷ್ಮೀ (54), ಏಕಲವ್ಯ (41), ಶ್ರೀಕಂಠ (57) ಆನೆಗಳು ಅರಣ್ಯ ಭವನದಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತವ್ಯ ಹೂಡಿವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಗಜಪಡೆಗಳನ್ನು ಅರಣ್ಯ ಭವನದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಮರಗಳಿಗೆ ಕಟ್ಟಿಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳಸಿ ಬಂದ ಗಜಪಡೆಗಳಿಗೆ ತಣ್ಣೀರಿನಲ್ಲಿ ಮಜ್ಜನ ಮಾಡಿಸಿ ಅವುಗಳಿಗೆ ಆಹಾರ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಆಗಸ್ಟ್ 28ಕ್ಕೆ ಅರಮನೆ ಪ್ರವೇಶ: ನಾಳೆ (ಆಗಸ್ಟ್ 28ರ) ಹುಣ್ಣಿಮೆಯ ಶುಕ್ರವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ 9:52 ರಿಂದ 10:19ರ ಶುಭ ತುಲಾ ಲಗ್ನದಲ್ಲಿ ಅರಮನೆ ಮುಂಭಾಗದ ಜಯಮಾರ್ತಾಂಡ ದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ಅರಮನೆ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಗಜಪಡೆಯನ್ನು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬಳಿಕ ಆಗಸ್ಟ್ 28 ರ ಸಂಜೆ ಗಜಪಡೆಗಳಿಗೆ ತೂಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಸಿ ಆನಂತರ ತಾಲೀಮು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಡಿಸಿಎಫ್ ಪ್ರಭುಗೌಡ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.
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