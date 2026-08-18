ಮೈಸೂರು ದಸರಾ ಗಜಪಡೆ ಪಟ್ಟಿ ಬಿಡುಗಡೆ: ಶಾಂತ ಸ್ವಭಾವಿ ಅಭಿಮನ್ಯುವಿಗೆ ರೆಸ್ಟ್
60 ವರ್ಷ ಮೀರಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ ಅಭಿಮನ್ಯು ಹೊರತಾದ ಆನೆಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಗಜಪಡೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಮುನ್ನುಡಿ ಬರೆಯಲು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ.
Published : August 18, 2026 at 8:44 PM IST
ಮೈಸೂರು: ದಸರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಅಂಗವಾಗಿ ದಸರಾ ಗಜಪಡೆಯ ಪಟ್ಟಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ವಯಸ್ಸಿನ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಭಿಮನ್ಯು ಆನೆಗೆ ವಿರಾಮ ನೀಡಿ ಹೊಸ ನಾಯಕತ್ವದತ್ತ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಚಿತ್ತ ಹರಿಸಿದೆ.
ಅಂಬಾರಿ ಹೊತ್ತು ಸಾಗುವ ಆನೆಯನ್ನು ಗಜಪಡೆಯ ನಾಯಕ ಎನ್ನುವುದು ವಾಡಿಕೆ ಅಂತಹ ನಾಯಕತ್ವದ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನನ ನಿಧನ ಬಳಿಕ ಮುನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಅಭಿಮನ್ಯುವಿಗೆ ಸರಿಸಾಟಿ ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವಷ್ಟು ಅಭಿಮನ್ಯು ಬಲಿಷ್ಠ ಹಾಗೂ ದೈರ್ಯಶಾಲಿಯಾಗಿದ್ದನು. ಆದರೆ, 60 ವರ್ಷ ಮೀರಿದ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ ಅಭಿಮನ್ಯು ಹೊರತಾದ ಆನೆಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಗಜಪಡೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಮುನ್ನುಡಿ ಬರೆಯಲು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ.
ದಸರೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಗಜಪಡೆಯೂ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿವೆ. ಸಂಪ್ರದಾಯದಂತೆ 14ರಿಂದ 15 ಆನೆಗಳನ್ನು ಕರೆತರಲು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದು, ಈಗಾಗಲೇ ನಾಗರಹೊಳೆ, ಬಂಡೀಪುರ ಸಂರಕ್ಷಿತಾರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಸಾಕಾನೆ ಶಿಬಿರಗಳಿಗೆ ತೆರಳಿ ಆನೆಗಳ ಆರೋಗ್ಯ, ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹಾಗೂ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಕೂಲಂಕಷವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ 20 ರಿಂದ 25 ಆನೆಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಮೈಸೂರು, ಕೊಡಗಿನ ನಾಗರಹೊಳೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನದ 6 ಸಾಕಾನೆ ಶಿಬಿರ ಹಾಗೂ ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಂಡೀಪುರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನದ 1 ಸಾಕಾನೆ ಶಿಬಿರಕ್ಕೆ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ್ದರು. ಸದ್ಯ ಅಂತಿಮವಾಗಿ 12 ಆನೆಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿವೆ.
ಕಳೆದ ಬಾರಿ ದಸರೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದ ಆನೆಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿ, ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಂತೆ ಈ ಬಾರಿಯೂ ನಾಗರಹೊಳೆ ಹುಲಿಸಂರಕ್ಷಿತ ಪ್ರದೇಶದ ವೀರನಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಬಳಿ ಆ.26ರಂದು ಗಜಪಯಣ ಮೂಲಕ ಅಭಿಮನ್ಯು ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ 9 ಆನೆಗಳನ್ನು ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕರೆತರಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಎರಡನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಉಳಿದ ಆನೆಗಳನ್ನು ಕರೆತರಲು ಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿರುವ ಆನೆಗಳಿವು: ಅರಣ್ಯ ಸಚಿವ ರಾಮಲಿಂಗರೆಡ್ಡಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಗಜಪಡೆಯ ಪಟ್ಟಿಯ ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮಹೇಂದ್ರ, ಧನಂಜಯ, ಗೋಪಿ, ಶ್ರೀರಾಮ, ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಕಾವೇರಿ, ಸುಗ್ರೀವ, ಏಕಲವ್ಯ, ಪ್ರಶಾಂತ ಆಗಮಿಸಲಿದ್ದು, ಎರಡನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ರೂಪ, ಚೈತ್ರಾ, ಶ್ರೀಕಂಠ ಆನೆಗಳು ಬರಲಿವೆ.
ಎಲ್ಲಾ ಆನೆಗಳ ಪರೀಕ್ಷೆ: ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ದಸರಾ ಆನೆಗಳ ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ಈಗಾಗಲೇ ಇಸಿಜಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳ ತಂಡ ಆನೆ ಶಿಬಿರಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿರುವ ಆನೆಗಳ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಸಿದೆ. ಜತೆಗೆ ದಸರೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವ ಹೆಣ್ಣಾನೆಗಳ ಗರ್ಭಧಾರಣೆಯ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
ಆ.26ಕ್ಕೆ ಗಜಪಯಣ: ಕಳೆದ ವಷದಂತೆ ಈ ವರ್ಷವೂ 11 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ದಸರಾ ಉತ್ಸವ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕೆ ಎರಡು ತಿಂಗಳ ಮುಂಚಿತವಾಗಿಯೇ ಕಾಡಿನಿಂದ ಗಜಪಡೆಯನ್ನು ಮೈಸೂರಿಗೆ ಕರೆತರಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದರಂತೆ ಆ.26ರಂದು ಗಜಪಯಣಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ಸಿಗಲಿದೆ. ಅಂದು ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಒಂಬತ್ತು ಆನೆಗಳು ಮೈಸೂರಿನತ್ತ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸಲಿವೆ.
ಕಂಜನ್ಗಿಲ್ಲ ಅವಕಾಶ: ಕೊಡಗಿನ ದುಬಾರೆ ಸಾಕಾನೆ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ದುರಂತದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ನಡವಳಿಕೆ ತೋರಿದ ಕಂಜನ್ ಆನೆಯನ್ನು ಮೈಸೂರು ದಸರಾ ಮಹೋತ್ಸವದ ಜಂಬೂಸವಾರಿ ಹಾಗೂ ಇತರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಂದ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸದರಿ ಆನೆಯನ್ನು ಗಜಪಡೆ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಕೈಬಿಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಅಭಿಮನ್ಯುವಿಗೆ ವಿರಾಮ: ಈ ಬಾರಿಯ ದಸರಾ ಮಹೋತ್ಸವದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಹಾಗೂ ಭಾವುಕ ವಿಚಾರವೆಂದರೆ, ಕಳೆದ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಅಂಬಾರಿ ಹೊತ್ತಿದ್ದ "ಕಾಡಿನ ಕಾವಲುಗಾರ" ಎಂದೇ ಖ್ಯಾತನಾದ ಅಭಿಮನ್ಯು ಆನೆಗೆ ಈ ಬಾರಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಸತತ 6 ಬಾರಿ ಚಿನ್ನದ ಅಂಬಾರಿಯನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಗಾಂಭೀರ್ಯದಿಂದ ಹೊತ್ತು ರಾಜಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದ್ದ ಅಭಿಮನ್ಯುಗೆ ಈ ವರ್ಷದ ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳಿಗೆ 60 ವರ್ಷ ತುಂಬಿದೆ.
ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ 60 ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಆನೆಗಳನ್ನು ಭಾರವಾದ ದಸರಾ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಂದ ದೂರವಿಡಬೇಕಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಭಿಮನ್ಯುಗೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ನೀಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿ "ಕಾಂಬಿಂಗ್ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್" ಎಂದೇ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದ ಅಭಿಮನ್ಯುವಿನ ಸೇವೆ ದಸರಾ ಪ್ರಿಯರ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಸದಾ ಹಸನಾಗಿರಲಿದೆ.
ಭೀಮ, ಹರ್ಷ ಅನುಮಾನ: ಇನ್ನೂ ಮದದಲ್ಲಿರುವ ಗಜಪಡೆಯ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿರುವ ಭೀಮ ಹಾಗೂ ಹರ್ಷ ಆನೆಗಳೆರಡು ಮದವೇರಿವೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸದರಿ ಎರಡು ಆನೆಗಳನ್ನು ಮೀಸಲು ಆನೆಗಳಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿವೆ. ಇನ್ನೂ ವರಲಕ್ಷ್ಮೀ, ರೋಹಿತ್, ಹಿರಣ್ಯಾ, ಅಯ್ಯಪ್ಪ, ಪಾರ್ಥಸಾರಥಿ ಹಾಗೂ ಮಾಲಾದೇವಿ ಆನೆಗಳು ಸಹ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದ್ದವಾದರೂ ಅಂತಿಮವಾಗಿಲ್ಲ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಇವುಗಳು ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪೋಷಿಸಿ ಬೆಳೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಗಜಪಡೆಯ ಅಂತಿಮ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸಚಿವ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಯಸ್ಸಿನ ಕಾರಣದ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಭಿಮನ್ಯುವನ್ನು ಕೈಬಿಡಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಅಂಬಾರಿ ಆನೆ ಯಾವುದೂ ಎಂಬುದು ಇನ್ನೂ ತೀರ್ಮಾನ ಆಗಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಆನೆಗಳನ್ನು ಅಂಬಾರಿ ಆನೆಗಳಾಗಿಯೇ ತಯಾರಿ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಯಾವುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಸರ್ಕಾರದ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಲಾಗುವುದು. ಇನ್ನೂ ಭೀಮ, ಹರ್ಷ ಆನೆಗಳು ಮದ ಇಳಿದರಷ್ಟೇ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳಲಿವೆ.
ಪ್ರಭುಗೌಡ, ಡಿಸಿಎಫ್
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