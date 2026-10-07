ಮೈಸೂರು ದಸರಾ 2026: 13 ಆನೆಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಅಶ್ವದಳಕ್ಕೆ ಮೊದಲ ಹಂತದ ಸಿಡಿಮದ್ದು ತಾಲೀಮು ಯಶಸ್ವಿ
ಆನೆಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಅಶ್ವದಳದ 40 ಕುದುರೆಗಳು ತಾಲೀಮಿನಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದು, ಒಟ್ಟು 7 ಫಿರಂಗಿ ಗಾಡಿಗಳಿಂದ ತಲಾ ಮೂರು ಸುತ್ತಿನಂತೆ 21 ಬಾರಿ ಸಿಡಿಮದ್ದು ಸಿಡಿಸಲಾಯಿತು.
Published : October 7, 2026 at 12:42 PM IST
ಮೈಸೂರು: ದಸರಾ ಗಜಪಡೆಗೆ ತಾಲೀಮು ಅಂತಿಮ ಹಂತ ತಲುಪಿದ್ದು ಕುಶಾಲತೋಪು ತಾಲೀಮಿನ ಪೂರ್ವಭಾವಿಯಾಗಿ ಬುಧವಾರ ಮೊದಲ ಹಂತದ ಸಿಡಿಮದ್ದು ತಾಲೀಮನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ.
ವಸ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ದಸರಾ ಗಜಪಡೆಯ ಒಟ್ಟು 13 ಆನೆಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಅಶ್ವದಳಕ್ಕೆ ಸಿಡಿಮದ್ದು ತಾಲೀಮು ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ದಸರಾ ಗಜಪಡೆಯ ಅಭಿಮನ್ಯು, ಧನಂಜಯ, ಏಕಲವ್ಯ, ಪ್ರಶಾಂತ, ಸುಗ್ರೀವ, ಮಹೇಂದ್ರ, ಶ್ರೀಕಂಠ, ಗೋಪಿ, ಕಾವೇರಿ, ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಚೈತ್ರ ಹಾಗೂ ರೂಪ ಆನೆಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಅಶ್ವದಳದ 40 ಕುದುರೆಗಳು ತಾಲೀಮಿನಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದವು. 7 ಫಿರಂಗಿ ಬಂಡಿಗಳಿಂದ ತಲಾ ಮೂರು ಸುತ್ತಿನಂತೆ ಒಟ್ಟು 21 ಬಾರಿ ಸಿಡಿಮದ್ದು ಸಿಡಿಸಲಾಯಿತು.
ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ: "ದಸರಾ ಗಜಪಡೆ ತಾಲೀಮಿನ ಬಳಿಕ ಮಾತನಾಡಿದ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತೆ ಸೀಮಾ ಲಾಟ್ಕರ್, ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಹಾಗೂ ನಗರ ಸಶಸ್ತ್ರ ಮೀಸಲು ಪಡೆಯಿಂದ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಮೊದಲ ಹಂತದ ಸಿಡಿಮದ್ದು ತಾಲೀಮನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದೇವೆ. ತರಬೇತಿ ಪಡೆದ ಒಟ್ಟು 36 ನುರಿತ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯಿಂದ ಈ ತಾಲೀಮನ್ನು ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ದಸರಾ ಗಜಪಡೆಯ 13 ಆನೆಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಅಶ್ವದಳದ 40 ಕುದುರೆಗಳಿಗೆ ತಾಲೀಮಿನಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದವು. ವಿಜಯದಶಮಿ ಜಂಬೂಸವಾರಿ ಪುಷ್ಪಾರ್ಚನೆ ವೇಳೆ ಹಾಗೂ ಟಾರ್ಚ್ ಲೈಟ್ ಪರೇಡ್ ವೇಳೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ಸಿಡಿಮದ್ದನ್ನು ಸಿಡಿಸಲಾಗುವುದು. ಈ ಶಬ್ಧಕ್ಕೆ ದಸರಾ ಗಜಪಡೆ ಹಾಗೂ ಅಶ್ವದಳಗಳು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ತಾಲೀಮನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುವುದು. ಇನ್ನೂ ಎರಡು ಬಾರಿ ಈ ತಾಲೀಮನ್ನು ನಡೆಸಲಿದ್ದು, ಇಂದಿನ ತಾಲೀಮು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆದಿದೆ" ಎಂದು ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತೆ ಸೀಮಾ ಲಾಟ್ಕರ್ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಸಿಸಿಎಫ್ ಹೇಳಿಕೆ: "ದಸರಾ ಗಜಪಡೆಯ ಎಲ್ಲಾ ಆನೆಗಳು ಅಭಿಮನ್ಯು ಆನೆ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಸಿಡಿಮದ್ದು ತಾಲೀಮನ್ನು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸಿದವು. ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆದ ಈ ತಾಲೀಮಿನಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಾಮ ಆನೆ ಮಾತ್ರ ಸಿಡಿಮದ್ದಿನ ಶಬ್ಧಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದೆ. ಆದರೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದ. ಇನ್ನೂ ತಾಲೀಮಿನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ, ಕೊನೆ ಬಾರಿಯ ಸಿಡಿಮದ್ದು ತಾಲೀಮಿನ ಬಳಿಕ ಅಂಬಾರಿ ಹೊರುವ ಆನೆಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಧನಂಜಯ ಆನೆ ಕೂಡ ಉತ್ತಮ ಆನೆಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ. ಆದರೆ ತಾಲೀಮು ಇನ್ನೂ ಬಾಕಿಯಿರುವ ಕಾರಣ ಈಗಲೇ ಅಂಬಾರಿ ಆನೆಯನ್ನು ಯಾವುದೆಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಾ ತಾಲೀಮುಗಳು ಮುಗಿದ ಬಳಿಕ ಇಲಾಖೆ ವತಿಯಿಂದ ಅಂತಿಮ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು" ಎಂದು ಮುಖ್ಯ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ಡಾ. ಎಸ್ ಎಸ್ ರವಿಶಂಕರ್ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.
"ದಸರಾ ಗಜಪಡೆಯ ಎಲ್ಲಾ 13 ಆನೆಗಳ ಆರೋಗ್ಯ ಉತ್ತಮವಾಗಿದ್ದು, ಪಶು ವೈದ್ಯರು ದಿನಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬಾರಿಯಂತೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಾರಿ ಬಿಸಿಲು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವ ಕಾರಣ ದಿನಕ್ಕೆ 3 ಬಾರಿ ಅವುಗಳ ಮೈ ಅನ್ನು ಉಜ್ಜಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಆನೆಗಳ ದೇಹದ ಉಷ್ಣತೆ ಸ್ಥಿರವಾಗಿಡಲು ಅವುಗಳಿಗೆ ಅವಲಕ್ಕಿ ಹಾಗೂ ಮೊಸರನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅಭಿಮನ್ಯುವಿಗೆ ಭಾರ ಹೊರಿಸುವುದು ಮುಗಿದ ಅಧ್ಯಾಯ. ಆತನನ್ನು ಇನ್ನೇನಿದ್ದರು ಆರಾಮಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಒಡಾಡಿಸುತ್ತೇವೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಮಹೇಂದ್ರ, ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಇಂಟರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ: ಮಹೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಆನೆಗಳು ಬಳ್ಳೆ ಶಿಬಿರದ ಆನೆಗಳಾಗಿದ್ದು ಉತ್ತಮ ಬಾಂಧವ್ಯ ಹೊಂದಿವೆ. ಮನುಷ್ಯರಂತೆ ಅವುಗಳಿಗೂ ಪೊಸೆಸಿವ್ನೆಸ್ ಇರುತ್ತದೆ. ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಆನೆಗೂ ಮಹೇಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ಪೊಸಿಸಿವ್ನೆಸ್ ಇದೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಮಹೇಂದ್ರನ ಪಕ್ಕ ಯಾವುದೇ ಹೆಣ್ಣಾನೆ ಬಂದರೂ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಆನೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡುತ್ತಾಳೆ ಎನ್ನುವ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಡಿಸಿಎಫ್ ಡಾ. ಪ್ರಭುಗೌಡ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 9ನೇ ದಿನದ ಯುವ ಸಂಭ್ರಮ: 13 ಆನೆಗಳ ಮಾವುತರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ, 6 ಬಾರಿ ಅಂಬಾರಿ ಹೊತ್ತ ಅಭಿಮನ್ಯುವಿನ ವಿಡಿಯೋ ಪ್ರದರ್ಶನ