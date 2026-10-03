ಮೈಸೂರು ದಸರಾ: ಚಿತ್ರಸಂತೆಯಲ್ಲಿ ಕಣ್ಮನ ಸೆಳೆದ ವರ್ಣಮಯ ಕಲೆ, ಬಾಲ್ಯ, ಪ್ರಕೃತಿ ನೆನಪುಗಳ ಗುಚ್ಛ
ಮೈಸೂರಿನ ಮಾನಸಗಂಗೋತ್ರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕ್ಲಾಕ್ ಟವರ್ ಮುಂಭಾಗದಿಂದ ಕುವೆಂಪು ಪುತ್ಥಳಿ ಗೇಟ್ ಸಮೀಪದವರೆಗೆ ನಾನಾ ಚಿತ್ರಕಲೆಗಳು ಜನರನ್ನು ಸೆಳೆಯಿತು. ಕೇಶವ ಎಂ.
Published : October 3, 2026 at 3:58 PM IST
ಮೈಸೂರು: ಸೈಕಲ್ ಹೊಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರೆ ತಂದೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದ ದಿನಗಳು, ಬಾಲ್ಯದ ದಿನಗಳ ತುಂಟಾಟ, ಅಪ್ಪನೊಂದಿಗೆ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ದೃಶ್ಯ, ಗತ ವೈಭವವನ್ನು ಮರಳಿ ನೆನಪಿಗೆ ತರುವ ಹಳ್ಳಿಯ ಸೌಂದರ್ಯ, ಪ್ರಕೃತಿ ತಾಣಗಳು, ಬುದ್ಧ, ಬಸವ, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್, ಹೀಗೆ ನಾನಾ ಕಲಾಚಿತ್ರಗಳು ಪಾರಂಪರಿಕತೆಯನ್ನು ನೆನಪಿಸುವ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಆಹ್ಲಾದ ನೀಡುವ ಚಿತ್ರಗಳ ಸಂತೆ..
ಮೈಸೂರಿನ ಮಾನಸಗಂಗೋತ್ರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕ್ಲಾಕ್ ಟವರ್ ಮುಂಭಾಗದಿಂದ ಕುವೆಂಪು ಪುತ್ಥಳಿ ಗೇಟ್ ಸಮೀಪದವರೆಗೆ ನಾನಾ ಚಿತ್ರಕಲೆಗಳು ಜನರನ್ನು ಸೂಚಿಗಲ್ಲಿನಂತೆ ಸೆಳೆದವು.
ದಸರಾ ಚಿತ್ರಸಂತೆ ಸಮಿತಿಯಿಂದ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರ ಕಲಾವಿದರು ಇಟ್ಟಿರುವ ಒಂದೊಂದು ಚಿತ್ರಗಳು ಅದ್ಭುತವಾಗಿವೆ. ಚಿತ್ರಕಲಾವಿದ ಹೆಚ್.ಶಿವಕುಮರ್ ಅವರು, ಇಂಡಿಯನ್ ಇಂಕ್ ಬಳಸಿ ಹಳೆಯ ಮಾದರಿಯ ಸೈಕಲ್ಗಳು, ಸೈಕಲ್ ಹೊಡೆಯುವುದು, ಕಬಡ್ಡಿ, ತಲೆ ಮೇಲೆ ನೀರು ಹೊತ್ತು ಸಾಗುವುದು, ಮಗನನ್ನು ಮುದ್ದಾಡುವ ತಂದೆ, ಮಕ್ಕಳಿಬ್ಬರನ್ನು ಎತ್ತಿಕೊಂಡ ತಂದೆಯ ದೃಶ್ಯ, ಮಗುವಿಗೆ ಊಟ ಮಾಡಿಸುತ್ತಿರುವ ತಾಯಿ.. ಹೀಗೆ ಬಾಲ್ಯದ ಹಲವು ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಸುಂದರವಾಗಿ ರಚಿಸಿರುವ ಚಿತ್ರಗಳು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿವೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ವಾಟರ್ ಕಲರ್ನಿಂದ ಹಣ್ಣುಗಳ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಸುಂದರವಾಗಿ ಬಿಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಚಿತ್ರ ಕಲಾವಿದ ವಿನೋದ್ ಅವರು ಚಿತ್ರಿಸಿರುವ, ನಂಜುಮಳಿಗೆಯಲ್ಲಿರುವ ಶನೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣದ ಗ್ರಾಮವೊಂದರ ಚಿತ್ರಣ, ಕೆ.ಆರ್.ಎಸ್. ಹಳ್ಳಿ, ಮೇಲುಕೋಟೆಯ ಅಕ್ಕ& ತಂಗಿ ಕೊಳ, ನಿಮಿಷಾಂಬ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸೇರಿದಂತೆ 35 ಫೋಟೋಗಳು ಚಿತ್ರಸಂತೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿವೆ.
ಕಲಾವಿದ ಹರೀಶ್ ಅವರು ಅರ್ಕಾಲಿಕ್ ಕಲರ್ನಲ್ಲಿ ವಾರಣಾಸಿಯಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ದೃಶ್ಯದ ಮಾದರಿ, ಕಂಬಳ, ಬುದ್ಧ, ಮೀನು ಹಿಡಿಯುವುದು, ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಠಾಗೋರ್ ಕುರಿತ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಸುಂದರವಾಗಿ ಬಿಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರಕಲಾವಿದ ಎಂ.ಎನ್. ಸಿರೀಶ್ ಅವರು ತೈಲ ಹಾಗೂ ಜಲವರ್ಣ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಸುಂದರವಾಗಿ ಬಿಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪಾರಂಪರಿಕ ಆಟಗಳಾದ ಪಗಡೆ ಆಟ, ಚೌಕಬಾರ, ಲೈವ್ ಪೋಟ್ರೇಟ್, ಮಹಿಳೆಯರ ಅಲಂಕಾರಿಕ ವಸ್ತುಗಳು, ಶ್ವೇತಾ ಬೊಟಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಕುಂದನ್ ರಂಗೋಲಿ, ವುಡನ್ ರಂಗೋಲಿ, ತೋರಣಗಳು, ಮೆಟಲ್ ದೀಪ, ಮಣ್ಣಿನ ದೀಪ, ಅಲಂಕಾರಿಕ ಗೊಂಬೆಗಳು, ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಗೊಂಬೆಗಳು, ಚಿತ್ರಕಲಾವಿದ ಮೋಹನ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ರೋಸ್ವುಡ್ ಇನ್ ಲೇ ಚಿತ್ರಗಳು, ಕಲಾವಿದ ಸಚಿನ್ ಮಂಟೇಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿದ ಕಥೆಗಳು ಚಿತ್ರರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತರಗೊಂಡಿವೆ.
ಕಲಾವಿದೆ ಚಂದನಾ ಅವರ ಮಧುವನಿ ಕಲೆ, ಬರ್ನಿ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಪೌರಾಣಿಕ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಚಿತ್ರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಲಾವಿದೆ ಕೀರ್ತಿ ಅವರು, ಮೈಸೂರು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕಲೆಗಳ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ, ಶಿವತಾಂಡವ, ಆಂಜನೇಯ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕಲಾವಿದ ಪವನ್ ಅವರ ಕಾವಿ ಕಲೆ, ಭೂ ವರಾಹ, ಟ್ರೀ ಆಫ್ ಲೈಟ್, ದಶಾವತಾರ, ಶ್ರೀನಿವಾಸ, ಮಹಿಳೆಯರ ಅಲಂಕಾರಿಕ ವಸ್ತುಗಳು ಕಣ್ಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿವೆ.
ಚಿತ್ರಕಲಾವಿದ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರು ಪೋಟ್ರೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್, ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಚಿತ್ರಕಲಾವಿದ ಜಾನ್ ಸಿಂಗರ್ ಸಾರ್ಜೆಂಟ್, ಹಿರಿಯ ಸಾಹಿತಿ ದೇವನೂರು ಮಹಾದೇವ, ಪ್ರಕೃತಿ, ಹಳ್ಳಿಗಾಡಿನ ಸೊಗಸುಗಳನ್ನು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ತಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಆರ್.ಸ್ವಾತಿ ಅವರು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಇಂಟರಿಯರ್ ಕಲೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೃತಿಕಾ ಸುಪ್ರಿತ್ ಅವರು ಲಿಪನ್ ಆರ್ಟ್ ಮೂಲಕ ರಾಜಸ್ತಾನ, ಗುಜರಾತ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ಮಿರರ್ ಮೊಸಾಯಿಕ್ನ ಕಲೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಅಖಿಲ ಅವರು ಮಂಡಳ ಆರ್ಟ್ ಮೂಲಕ ಮಾಡಿರುವ ನವದುರ್ಗೆ, ತುಳಸಿಕಟ್ಟೆ ನೋಡುಗರನ್ನು ಸೆಳೆಯುತ್ತಿವೆ. ಮಹಾನಿಧಿಯವರ ಬಂಡೀಪುರ, ನಾಗರಹೊಳೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನಗಳ ವನ್ಯಪ್ರಾಣಿ ಹಾವಭಾವದ ನೋಡುಗರಿಗೆ ಖುಷಿ ನೀಡಲಿದೆ. ಚಿಂತಾಮಣಿಯ ನಾಗಶ್ರೀ ಅವರ ಬುದ್ಧ, ಆನೆ, ಗಣಪತಿ ಭಾವಚಿತ್ರಗಳು, ಕ್ಲೇ ಕ್ಯಾನ್ವಸ್ನಲ್ಲಿ ಕುಂಭಕಲೆ, ಪಿಂಗಾಣಿ ಕಲೆ, ಶಿಲ್ಪಕಲೆಗಳ ತಯಾರಿಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿದ ನೋಡುಗರು ಅಚ್ಚರಿಪಟ್ಟರು.
88 ಸ್ಟಾಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ವರ್ಣಮಯ ಕಲೆ ಎರಡು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಸಾರ್ವಜನಿಕರನ್ನು ಸೆಳೆಯಲಿದೆ.
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