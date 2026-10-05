ಮೈಸೂರು ದಸರಾ: ಅಂಬಾವಿಲಾಸ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ರತ್ನಖಚಿತ ಸಿಂಹಾಸನ ಜೋಡಣಾ ಕಾರ್ಯ ಪೂರ್ಣ
ನವರಾತ್ರಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಸಿಂಹಾಸನಕ್ಕೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಬಳಿಕ ಯದುವೀರ್ ಒಡೆಯರ್ ಖಾಸಗಿ ದರ್ಬಾರ್ ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ.
Published : October 5, 2026 at 4:04 PM IST
ಮೈಸೂರು: ನವರಾತ್ರಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಾಜವಂಶಸ್ಥರು ಖಾಸಗಿ ದರ್ಬಾರ್ ನಡೆಸುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವವಿಖ್ಯಾತ ಅಂಬಾವಿಲಾಸ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಗರಿಗೆದರಿವೆ. ಈ ಹಿನ್ನಲೆ ಅರಮನೆ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಇಂದು ರಾಜಮನೆತನದವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತವಾಗಿ ಸಿಂಹಾಸನ ಜೋಡಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಖಾಸಗಿಯಾಗಿ ನಡೆಯಿತು.
ಸಿಂಹಾಸನ ಜೋಡಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಿನ್ನಲೆ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದವರೆಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಹಾಗೂ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಅರಮನೆ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ನಿರ್ಬಂಧ ವಿಧಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಸೋಮವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದಲೇ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿ ವಿಧಾನಗಳೊಂದಿಗೆ ಪೂಜಾ ಕೈಂಕರ್ಯ ಆರಂಭವಾಯಿತು. ಬೆಳಗ್ಗೆ 7.30ಕ್ಕೆ ನವಗ್ರಹ ಹೋಮ ಮಾಡಿ ಸ್ಥಳ ಶುದ್ಧೀಕರಣ ನಡೆಸಲಾಯಿತು.
ನಂತರ 10.20ಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲುವ ಶುಭ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ದರ್ಬಾರ್ ಹಾಲ್ನಲ್ಲಿ ರತ್ನಖಚಿತ ಸಿಂಹಾಸನ ಹಾಗೂ ಕನ್ನಡಿ ತೊಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಭದ್ರಾಸನ ಜೋಡಣಾ ಕಾರ್ಯ ಆರಂಭವಾಯಿತು. ಇದೇ ವೇಳೆ ಪಟ್ಟದ ಆನೆ, ಪಟ್ಟದ ಹಸು, ಪಟ್ಟದ ಕುದುರೆಯನ್ನು ಗೋಶಾಲೆಗೆ ಮಂಗಳವಾದ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಕರೆತಂದು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12 ಗಂಟೆಯೊಳಗೆ ಸಿಂಹಾಸನ ಹಾಗೂ ಭದ್ರಾಸನ ಜೋಡಣೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಸಿಂಹಾಸನದ ಮೇಲೆ ಪರದೆ ಬಿಡಲಾಯಿತು.
ರತ್ನಖಚಿತ ಸಿಂಹಾಸನ ಹೇಗಿರಲಿದೆ?: ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನವರಾತ್ರಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ರತ್ನಖಚಿತ ಸಿಂಹಾಸನ ನೋಡಲು ಸಿಗುತ್ತದೆ. ನವರಾತ್ರಿಯ 9 ದಿನಗಳು ಮಹಾರಾಜರು ಖಾಸಗಿಯಾಗಿ ದರ್ಬಾರ್ ನಡೆಸುವ ಈ ಸಿಂಹಾಸನ ಒಟ್ಟು 13 ಬಿಡಿ ಭಾಗಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ಅರಮನೆಯ ನೆಲಮಾಳಿಗೆಯ ರಹಸ್ಯ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಗಿ ಭದ್ರತೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಈ ರತ್ನಖಚಿತ ಸಿಂಹಾಸನ ರಾಜಮನೆತನಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದು. ನವರಾತ್ರಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಸಿಂಹಾಸನಕ್ಕೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಬಳಿಕ ಯದುವೀರ್ ಒಡೆಯರ್ ಖಾಸಗಿ ದರ್ಬಾರ್ ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ. ವಿಜಯದಶಮಿಯ ನಂತರ ನವೆಂಬರ್ 19ರಂದು ಸಿಂಹಾಸನವನ್ನು ದರ್ಬಾರ್ ಹಾಲ್ನಿಂದ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡಿ ಪುನಃ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ರೂಂನಲ್ಲಿಟ್ಟು ಸೀಲ್ ಮಾಡಲಾಗುವುದು.
ಹೇಗಿರಲಿದೆ ಸಿಂಹಾಸನ ಜೋಡಣಾ ವಿಧಿವಿಧಾನ ಕಾರ್ಯ?: ಇಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 7.30ಕ್ಕೆ ನವಗ್ರಹ ಹೋಮ, ಶಾಂತಿ ಹೋಮ ನಡೆಸಿ ಸ್ಥಳ ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಬಳಿಕ ಬೆಳಗ್ಗೆ 10 ಗಂಟೆಯಿಂದ 10.20 ರವರೆಗೆ ಸಿಂಹಾಸನ ಜೋಡಣೆ ನಡೆಯಿತು.
ಅ. 11ರ ದಸರಾ ಮೊದಲ ದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ 6 ರಿಂದ 7.12ರ ಶುಭ ಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ ಸಿಂಹಾಸನಕ್ಕೆ ಸಿಂಹ ಜೋಡಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ 8.35 ರಿಂದ 9.05 ಕಂಕಣ ಧಾರಣೆ ಬಳಿಕ 11.45 ರಿಂದ 12.05 ರೊಳಗೆ ಮಹಾರಾಜ ಯದುವೀರ್ ಕೃಷ್ಣದತ್ತ ಚಾಮರಾಜ ಒಡೆಯರ್ ಅವರ ಸಿಂಹಾಸನಾರೋಹಣ ನೆರವೇರುವುದು.
ಆಯುಧಪೂಜೆ ಬಳಿಕ ಸಿಂಹ ವಿಸರ್ಜನೆಯಾಗಲಿದ್ದು, ನವೆಂಬರ್ 19ರಂದು ರತ್ನಖಚಿತ ಸಿಂಹಾಸನವನ್ನು ಸ್ವಸ್ಥಾನದಲ್ಲೇ ಇರಿಸಲಾಗುವುದು.
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