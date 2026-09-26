ದಸರಾ ಗಜಪಡೆಗೆ ಮರದ ಅಂಬಾರಿ ತಾಲೀಮು ಆರಂಭ: ಮಹೇಂದ್ರ ಆನೆಗೆ ತಾಲೀಮು
ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಮಹೇಂದ್ರ ಆನೆಗೆ ಮರದ ಅಂಬಾರಿ ಹೊರೆಸುವ ತಾಲೀಮನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ.
Published : September 26, 2026 at 9:17 AM IST
ಮೈಸೂರು : ಜಂಬೂಸವಾರಿಯ ಮೆರವಣಿಗೆಯ ಚಿನ್ನದ ಅಂಬಾರಿ ಹೊರುವ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆಯ್ಕೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಭರದಿಂದ ಸಾಗಿದೆ. ಮಹೇಂದ್ರ ಆನೆಗೆ ಮರದ ಅಂಬಾರಿ ಹೊರುವ ತಾಲೀಮನ್ನು ಶುಕ್ರವಾರ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ.
ವಿಶ್ವವಿಖ್ಯಾತ ನಾಡಹಬ್ಬ ಮೈಸೂರು ದಸರಾ ಮಹೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ದಿನಗಣನೆ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ಗಜಪಡೆಯ ಮಹೇಂದ್ರ ಆನೆಗೆ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಮರದ ಅಂಬಾರಿಯನ್ನು ಹೊರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮೂರನೇ ಹಂತದ ತಾಲೀಮನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಂಪ್ರದಾಯದಂತೆ ಮರದ ಅಂಬಾರಿ ಕಟ್ಟುವುದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಅರ್ಚಕ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ರಾವ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ದಸರಾ ಗಜಪಡೆಯ ಎಲ್ಲಾ ಆನೆಗಳಿಗೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಡಿಸಿಎಫ್ ಡಾ ಪ್ರಭುಗೌಡ ಹೇಳಿದ್ದೇನು? ಮೊದಲ ಹಂತದ ಲೇನ್ ತಾಲೀಮನ್ನು ಗಜಪಡೆಯ ಎಲ್ಲಾ ಆನೆಗಳು ತುಂಬಾನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿವೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಭಾರ ಹೊರುವ ತಾಲೀಮನ್ನು ಐದೂ ಆನೆಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿವೆ. ಈಗ ಮೂರನೇ ಹಂತದ ತಾಲೀಮಿನ ಭಾಗ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಮರದ ಅಂಬಾರಿಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ವಿಜಯದಶಮಿಯಂದು ಅಂಬಾರಿ ಹೊರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿರುವ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ 1,000 ಕೆಜಿ (ಅಂಬಾರಿ 750 ಕೆಜಿ, ನಮ್ದಾ ಗಾದಿ 250 ಕೆಜಿ) ಭಾರ ಹೊರಿಸುವ ತಾಲೀಮನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸುಗ್ರೀವ, ಮಹೇಂದ್ರ, ಧನಂಜಯ, ಏಕಲವ್ಯ ಹಾಗೂ ಪ್ರಶಾಂತ ಐದೂ ಆನೆಗಳಿಗೂ ಮರದ ಅಂಬಾರಿ ಕಟ್ಟಿ ತಾಲೀಮು ನಡೆಸಲಾಗುವುದು. ಈ ಐದೂ ಆನೆಗಳು ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನೀಡಿದ್ದೇವೆ. ಸದ್ಯ ಮಹೇಂದ್ರ ಆನೆಗೆ ಮರದ ಅಂಬಾರಿ ತಾಲೀಮನ್ನು ನಡೆಸಲಾಯಿತು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಮಹೇಂದ್ರ ಆನೆಗೆ ಮಸ್ತಿ: ಸುಗ್ರೀವ, ಮಹೇಂದ್ರ, ಧನಂಜಯ, ಏಕಲವ್ಯ ಹಾಗೂ ಪ್ರಶಾಂತ ಈ ಐದೂ ಆನೆಗಳಲ್ಲೇ ಅಂಬಾರಿ ಹೊರುವ ಆನೆಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅಭಿಮನ್ಯು ಆನೆಯನ್ನು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 5ರ ಸಾಯಂಕಾಲ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕರೆತರಲಾಗುವುದು. ಗಜಪಡೆಯ ಎಲ್ಲಾ ಆನೆಗಳ ಆರೋಗ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದು, ದಿನಕ್ಕೆರಡು ಬಾರಿ ಆರೋಗ್ಯ ಪರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಆನೆಗಳು ಗಟ್ಟಿಮುಟ್ಟಾಗಿವೆ. ನಾವು ನೀಡುವ ಆಹಾರಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿವೆ. ಕೊಡುವ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇರುವುದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಆಹಾರ ಸೇವಿಸಿದ ಧನಂಜಯ ಆನೆಗೆ ಮಸ್ತಿ ರೀತಿ ಬಂದು ಹೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ತಾಲೀಮಿಗೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ನೀಡಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಡಿಸಿಎಫ್ ಡಾ. ಪ್ರಭುಗೌಡ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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