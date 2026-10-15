ಮೈಸೂರು ದಸರಾ ಕಂಬಳ: 150 ಜೋಡಿ ಕೋಣಗಳ ಅಂತಿಮ ಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟ; ಅ. 17ರಂದು ಪುತ್ತೂರಿನಿಂದ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣ
ಮೈಸೂರು ದಸರಾ: ಒಟ್ಟು 150 ಜೋಡಿ ಕೋಣಗಳ ಅಂತಿಮ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಕಂಬಳ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿದೆ.
Published : October 15, 2026 at 10:24 AM IST
ಮಂಗಳೂರು: ನಾಡಹಬ್ಬ ಮೈಸೂರು ದಸರಾ 2026ರ ಅಂಗವಾಗಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 18 ಮತ್ತು 19ರಂದು ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಐತಿಹಾಸಿಕ ದಸರಾ ಕಂಬಳ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಕರಾವಳಿಯ ಒಟ್ಟು 150 ಜೋಡಿ ಕೋಣಗಳ ಅಂತಿಮ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಕಾರ್ಕಳದ ಮಿಯ್ಯಾರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮಹತ್ವದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕೃತವಾದ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಈ ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 17ರಂದು ಎಲ್ಲಾ ಕೋಣಗಳು ಪುತ್ತೂರಿನ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯದ ಎದುರಿನಿಂದ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸಲಿವೆ.
ಈ ಕುರಿತು ರಾಜ್ಯ ಕಂಬಳ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಾ. ದೇವಿಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೆಳಪು ಅವರು ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
172 ಅರ್ಜಿಗಳಲ್ಲಿ 150 ತಂಡಗಳ ಅಂತಿಮ ಆಯ್ಕೆ: ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಹಾಗೂ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಯು ಆನ್ಲೈನ್ ಮತ್ತು ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ್ದು, ಒಟ್ಟು 172 ಅರ್ಜಿಗಳು ಸ್ವೀಕೃತವಾಗಿದ್ದವು. ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಭೆಯ ತೀರ್ಮಾನದಂತೆ ಜಾಗ ಮತ್ತು ಬಜೆಟ್ ಲಭ್ಯತೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೋಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು 150ಕ್ಕೆ ಮಿತಿಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು.
ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಾರ್ಕಳ ತಾಲೂಕಿನ ಮಿಯ್ಯಾರು ಲವ-ಕುಶ ಕಂಬಳ ಜೋಡುಕರೆಯಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾದ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಕಂಗಿನಮನೆ, ರಾಜೀವ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಡ್ತೂರು, ಕಂಬಳ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಮುರಳೀಧರ ರೈ ಹಾಗೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ 150 ಜೋಡಿ ಕೋಣಗಳನ್ನು ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು.
ವಿಭಾಗವಾರು ಅಂತಿಮಗೊಂಡ ತಂಡಗಳ ವಿವರ:
- ಹಗ್ಗ ಹಿರಿಯ: 15 ಜೋಡಿ
- ಹಗ್ಗ ಕಿರಿಯ: 20 ಜೋಡಿ
- ನೇಗಿಲು ಹಿರಿಯ: 36 ಜೋಡಿ
- ನೇಗಿಲು ಕಿರಿಯ: 55 ಜೋಡಿ (ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸೆನ್ಸಾರ್ನಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯ ದಾಖಲಿಸಿದ ಕೋಣಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ)
- ಅಡ್ಡ ಹಲಗೆ (ಹಿರಿಯ): 13 ಜೋಡಿ
- ಕನೆ ಹಲಗೆ (ಹಿರಿಯ): 11 ಜೋಡಿ
- ಒಟ್ಟು: 150 ಜೋಡಿ ಕೋಣಗಳು.
ಕೋಣಗಳ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಗೌರವಧನ ಹಾಗೂ ಸೌಲಭ್ಯ: ದಸರಾ ಕಂಬಳದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವ ಕೋಣಗಳ ತಂಡಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ವಿಶೇಷ ಗೌರವಧನವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ:
- ಹಿರಿಯ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರತಿ ತಂಡಕ್ಕೆ: ₹65,000.
- ಕಿರಿಯ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರತಿ ತಂಡಕ್ಕೆ: ₹50,000.
ಕೋಣಗಳನ್ನು ಸಾಗಿಸುವ ಮೊದಲು ತಾಲೂಕಿನ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಪ್ರಾಣಿ ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ (Animal Health Certificate) ಮತ್ತು ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಗಳನ್ನು (Animal Transport Certificate) ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 17: ಕೋಣಗಳ ಪ್ರಯಾಣದ ವಿವರವಾದ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ: ಕೋಣಗಳ ಸಾಗಾಟಕ್ಕಾಗಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ, ರಾಜ್ಯ ಕಂಬಳ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಹಾಗೂ ಶಾಸಕ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಬೆಳಗ್ಗೆ 08:00 ಪುತ್ತೂರಿನ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮುಂಭಾಗದಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಕೋಣಗಳ ವಾಹನಗಳು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಮೈಸೂರಿನತ್ತ ಹೊರಡಲಿವೆ. ಇದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕೋಣಗಳ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಅಧಿಕೃತ ಪಾಸ್ಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12:30: ಕುಶಾಲನಗರ ತಲುಪಲಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ಕೋಣಗಳಿಗೆ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹಾಗೂ 2 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ವಿಶ್ರಾಂತಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 03:30: ಕುಶಾಲನಗರದಿಂದ ಪುನಃ ಪ್ರಯಾಣ ಆರಂಭ. ಸಂಜೆ 06:30 ಮೈಸೂರು ತಲುಪಲಿವೆ.
ರಾಜ್ಯ ಕಂಬಳ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಾ. ದೇವಿಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೆಳಪು ಮಾತನಾಡಿ, "ಮೈಸೂರು ದಸರಾ ಸಮಿತಿಯು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 18 ಮತ್ತು 19 ರಂದು ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಕಂಬಳ ಆಯೋಜಿಸಲು ಈಗಾಗಲೇ ಎಲ್ಲಾ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದೆ. ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಹಾಗೂ ಪಶುಪಾಲನಾ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು 150 ಜೋಡಿ ಕೋಣಗಳ ಅಂತಿಮ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಕೋಣಗಳ ಯಜಮಾನರು ಪೂರ್ವಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 17ರ ಶನಿವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಪುತ್ತೂರು ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯದ ಎದುರಿನಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಹೊರಡಲಿದ್ದೇವೆ. ದಸರಾ ಮಹೋತ್ಸವದ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿಯ ಜಾನಪದ ಕ್ರೀಡೆ ಕಂಬಳ ವಿಶ್ವವಿಖ್ಯಾತಿಯಾಗಬೇಕು ಎಂಬುದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆಶಯವಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧವಾಗಿ ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕಂಬಳದ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಕೈಜೋಡಿಸಬೇಕು" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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