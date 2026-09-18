ಮೈಸೂರು ದಸರಾ - 2026: ಗಜಪಡೆಗಳ ತೂಕ ಪರಿಶೀಲನೆ, 44 ವರ್ಷದ ಸುಗ್ರೀವ 12 ಆನೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಲಶಾಲಿ!
ದಸರಾದ ಗಜಪಡೆಗಳ ತಾಲೀಮು, ವಯಸ್ಸು, ಅವುಗಳ ತೂಕದ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
Published : September 18, 2026 at 4:27 PM IST
ಮೈಸೂರು: ನಾಡಹಬ್ಬ ದಸರಾ ಜಂಬೂಸವಾರಿ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ 12 ಆನೆಗಳ ತೂಕ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು.
ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ನಾಡಹಬ್ಬ ದಸರಾದ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆ ಎಂದರೆ ಅದು ಗಜಪಡೆ. ಇಂತಹ ಗಜಪಡೆಗಳ ತಾಲೀಮು ನಿತ್ಯ ಜಂಬೂಸವಾರಿ ಸಾಗುವ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಈ ಗಜಪಡೆಗಳ ಕಾಣಲು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಜನಸಾಗರವೇ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹರಿದು ಬರುತ್ತಿದೆ. ತಾಲೀಮಿನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರುವ 12 ಆನೆಗಳ ಹೆಸರು, ವಯಸ್ಸು ಹಾಗೂ ಅವುಗಳ ತೂಕದ ಮಾಹಿತಿ ಸಹಿತ ಕೆಲವು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
12 ಆನೆಗಳ ಮಾಹಿತಿ
|ಆನೆಯ ಹೆಸರು
|ವಯಸ್ಸು
|ತೂಕ(ಕೆಜಿ)
|ಸುಗ್ರೀವ
|44
|5,850
|ಶ್ರೀಕಂಠ
|57
|5,790
|ಏಕಲವ್ಯ
|41
|5,600
|ಧನಂಜಯ
|45
|5,530
|ಮಹೇಂದ್ರ
|42
|5,490
|ಪ್ರಶಾಂತ
|54
|5,205
|ಗೋಪಿ
|43
|5,170
|ಶ್ರೀರಾಮ
|41
|4,820
|ಲಕ್ಷಿ
|54
|3990
|ಚೈತ್ರಾ
|55
|3,295
|ರೂಪಾ
|50
|3,260
|ಕಾವೇರಿ
|46
|3,075
ಜಂಬೂಸವಾರಿ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಮೊದಲ ತಂಡದ 9 ಆನೆಗಳ ತೂಕವನ್ನು ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಅದರಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕಂಠ ಆನೆ ಬಲ ಭೀಮನಾಗಿದ್ದು, ಆನಂತರದ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಏಕಲವ್ಯ ಪಡೆದಿದ್ದ.
ಈಗ ಒಟ್ಟು 12 ದಸರಾ ಗಜಪಡೆಗಳ ವಯಸ್ಸು, ತೂಕಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸಿದ 44 ವರ್ಷದ ಸುಗ್ರೀವ 12 ಆನೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಲಶಾಲಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅತ್ಯಂತ ಹಿರಿಯ ಆನೆಯಾದ ಶ್ರೀಕಂಠ ಈ ಬಾರಿ ಅರಮನೆಯ ನವರಾತ್ರಿ ಪೂಜೆಗೆ ಪಟ್ಟದ ಆನೆಯಾಗಿ, ಏಕಲವ್ಯ ನಿಶಾನೆ ಆನೆಯಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಚಿನ್ನದ ಅಂಬಾರಿ ಹೊರುವ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಯಾರು ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಈಗ ಮಹೇಂದ್ರ, ಧನಂಜಯ ಹಾಗೂ ಪ್ರಶಾಂತ ಆನೆಗಳ ನಡುವೆ ಪೈಪೋಟಿ ಇದ್ದು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ತಾಲೀಮುಗಳು ಮುಗಿದ ನಂತರ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಸಿಗಲಿದೆ. ಎಲ್ಲ ತಾಲೀಮುಗಳಲ್ಲೂ ಸೈ ಎನಿಸಿಕೊಂಡ ಆನೆಯನ್ನು ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಡಿಸಿಎಫ್ ಡಾ ಪ್ರಭುಗೌಡ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮೈಸೂರು ದಸರಾ-2026: ಜಂಬೂಸವಾರಿ ಗಜಪಡೆಗಳ ತೂಕ ಪರಿಶೀಲನೆ; ಶ್ರೀಕಂಠನೇ ಬಲ ಭೀಮ
"ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶವಲ್ಲ, ಆನೆಗಳ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿ ಅವುಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಆಹಾರ ನೀಡಲು ತೂಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ಸಹಾಯವಾಗಲಿದ್ದು, ಆನಂತರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಜೆ ಜಂಬೂಸವಾರಿ ಸಾಗುವ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ತಾಲೀಮನ್ನು ಆರಂಭಿಸುತ್ತೇವೆ" ಎಂದು 9 ಆನೆಗಳ ತೂಕ ಪರಿಶೀಲನೆ ಬಳಿಕ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದರು.
ಸೆಲ್ಫಿ-ರೀಲ್ಸ್ ಕಿರಿಕಿರಿ ಕುರಿತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, "ಗಜಪಡೆ ತಾಲೀಮು ಹಾಗೂ ಶಿಬಿರಗಳ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಗಜಪಡೆಗಳೊಂದಿಗೆ ರೀಲ್ಸ್ ಮಾಡುವುದು, ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಸುಳ್ಳು ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಹಾಕುವವರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಅರಮನೆ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಗಜಪಡೆ ನೋಡಲು ವಿಧಿಸಿದ್ಧ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ವಾಪಸ್ ಪಡೆಯಲಾಯಿತು. ಈ ಬಾರಿ ಜಂಬೂಸವಾರಿಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಅಂಬಾರಿ ಹೊರಲು ಹಲವು ಆನೆಗಳು ಸದೃಢವಾಗಿವೆ. ತಾಲೀಮಿನ ನಂತರ ಜಂಬೂಸವಾರಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಅನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು" ಎಂದು ಡಿಸಿಎಫ್ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದರು.