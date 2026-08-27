ಮೈಸೂರು: ದಸರಾ ಜಂಬೂ ಸವಾರಿಯಲ್ಲಿ ಈವರೆಗೆ ಚಿನ್ನದ ಅಂಬಾರಿ ಹೊತ್ತ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಆನೆಗಳು ಯಾವುವು? ಅವುಗಳ ವಿಶೇಷತೆ ಹೀಗಿದೆ
ವಿಶ್ವವಿಖ್ಯಾತ ಮೈಸೂರು ದಸರಾ ಜಂಬೂ ಸವಾರಿಯಲ್ಲಿ ಈವರೆಗೆ ಚಿನ್ನದ ಅಂಬಾರಿ ಹೊತ್ತು ಸಾಗಿದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಆನೆಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಅವುಗಳ ವಿಶೇಷತೆ ಇಲ್ಲಿದೆ. ವರದಿ - ಮಹೇಶ್ ಎಂ.
Published : August 27, 2026 at 5:16 PM IST
ಮೈಸೂರು : ವಿಶ್ವವಿಖ್ಯಾತ ಮೈಸೂರು ದಸರಾದಲ್ಲಿ ಈವರೆಗೆ ಜಂಬೂ ಸವಾರಿಯ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಅಂಬಾರಿಯನ್ನು ಹೊತ್ತು ಸಾಗುವ ಮೂಲಕ ನಾಡಹಬ್ಬದ ಮೆರುಗನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಆನೆಗಳ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಮೈಸೂರು ಎಂದರೆ ತಕ್ಷಣ ನೆನಪಾಗುವುದು ವಿಶ್ವವಿಖ್ಯಾತ ದಸರಾ. ಅದರಲ್ಲೂ ಜಂಬೂಸವಾರಿ ನೋಡುಗರ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದು. ಚಿನ್ನದ ಅಂಬಾರಿಯನ್ನು ಹೊತ್ತ ಆನೆಯನ್ನು ನೋಡಲು ಜನ ಕಿಕ್ಕಿರಿದು ನೆರೆದಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಅಂಬಾರಿಯನ್ನು ಹೊತ್ತ ಆನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆಷ್ಟು ಗೊತ್ತು? ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಸುಮಾರು 12 ಆನೆಗಳು ಅಂಬಾರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನಿಗೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಅದ್ಧೂರಿ ನಾಡಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿವೆ.
ಜಯಮಾರ್ತಾಂಡ ಆನೆ: ರಾಜ ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯ ಒಡೆಯರ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣದ ಬೆಟ್ಟದಪುರ ಬಳಿ ಈ ಆನೆಯನ್ನು ಸೆರೆ ಹಿಡಿಯಲಾಗಿತ್ತು. ಚಿನ್ನದ ಅಂಬಾರಿಯನ್ನು ಹೊತ್ತ ಮೊದಲ ಆನೆ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಜಯಮಾರ್ತಾಂಡ ಆನೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ.
ಜಯಮಾರ್ತಾಂಡ ಸುಮಾರು 45 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅಂದರೆ 1870-1915ರವರಿಗೆ ಅಂಬಾರಿಯಲ್ಲಿ 10ನೇ ಚಾಮರಾಜ ಒಡೆಯರ್, ನಾಲ್ವಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರ್ ಹಾಗೂ ಜಯಚಾಮರಾಜೇಂದ್ರ ಒಡೆಯರ್ ಅವರನ್ನು ಹೊತ್ತು ಸಾಗಿದ ಏಕೈಕ ಆನೆ ಇದಾಗಿದೆ. ಮಹಾರಾಜರಿಗೆ ಜಯಮಾರ್ತಾಂಡ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನ ಆನೆಯಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಇದರ ನೆನಪಿಗಾಗಿ ಅರಮನೆಯ ಮುಂಭಾಗದ ದ್ವಾರಕ್ಕೆ ಇದರ ಹೆಸರಿಡಲಾಗಿದೆ.
ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ದಸರಾಗೆ ಬರುವ ಆನೆಗಳು ಅರಮನೆಯನ್ನು ಈ ದ್ವಾರದಿಂದಲೇ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡುವುದು ವಿಶೇಷ. ಜಯಮಾರ್ತಾಂಡನ ನಂತರ ವಿಜಯಬಹಾದ್ದೂರ್, ನಂಜುಂಡ, ರಾಮಪ್ರಸಾದ್ ಹಾಗೂ ಮೋತಿಲಾಲ್ರಾಜ್ ಎಂಬ ಆನೆಗಳು ಅಂಬಾರಿಯನ್ನು ಹೊತ್ತು ಸಾಗಿದ್ದವು.
ಐರಾವತ: ಜಗತ್ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪಡೆದ ಆನೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಕೂಡ ಸೇರಿದೆ. ಈ ಆನೆಯನ್ನು 'ದಿ ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಬಾಯ್' ಎಂಬ ಹಾಲಿವುಡ್ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಇದು ಪ್ರರ್ದಶನಗೊಂಡು ಚಿತ್ರ ಹಲವು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳಿಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿತ್ತು. ಈ ಆನೆಯ ಮಾವುತನೇ ಈ ಚಿತ್ರದ ನಾಯಕ.
ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಅಂಬಾರಿ ಹೊತ್ತ ಆನೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಳಿಗಿರಿಯೇ ದೈತ್ಯಾಕಾರದ ಆನೆಯಾಗಿದ್ದು, ಸುಮಾರು 7,000ಕೆ.ಜಿ ತೂಕ ಹೊಂದಿತ್ತು. ಮಹಾರಾಜರನ್ನು ಹೊತ್ತು ಸಾಗಿದ ಕೊನೆಯ ಆನೆ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ ಐರಾವತ.
ರಾಜೇಂದ್ರ : ಜಯಚಾಮರಾಜೇಂದ್ರ ಒಡೆಯರ್ ಕಾಲವಾದ ನಂತರ 1977ರಿಂದ ಚಿನ್ನದ ಅಂಬಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಾಡದೇವತೆ ಚಾಮುಂಡಿ ದೇವಿಯ ವಿಗ್ರಹವನ್ನಿಟ್ಟು ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ರಾಜೇಂದ್ರ ಚಾಮುಂಡಿಯನ್ನು ಹೊತ್ತ ಮೊದಲ ಆನೆಯಾಗಿದೆ. ಇವನ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಏನೆಂದರೆ, ಡಾ.ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅಭಿನಯಿಸಿದ 'ಗಂಧದಗುಡಿ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಬರುವ 'ನಾವಾಡುವ ನುಡಿಯೇ ಕನ್ನಡ ನುಡಿ' ಎಂಬ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಹಾಡಿನಲ್ಲಿ ಬರುವ ಆನೆ ಇದಾಗಿದೆ. ರಾಜೇಂದ್ರ ಚಿತ್ರದ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದು ಗಮನಾರ್ಹ.
ದ್ರೋಣ : 1971ರಲ್ಲಿ ಕಾಕನಕೋಟೆಯ ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಖೆಡ್ಡಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಈತನನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿಯಲಾಯಿತು. ಸತತ 18 ಬಾರಿ ಅಂದರೆ 1980 ರಿಂದ 1998ರವರೆಗೆ ಅಂಬಾರಿಯನ್ನು ಹೊತ್ತಿದ್ದಾನೆ. 10.2 ಅಡಿ ಎತ್ತರದ ಸುಮಾರು 6,400 ಕೆ.ಜಿ ತೂಕವಿದ್ದ ಈ ಆನೆ ಹಿಂದಿ ಕಿರುತರೆಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದ 'The Sword Of Tipu Sultan' ಎಂಬ ಧಾರಾವಾಹಿಗೆ ಈ ಆನೆಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. 1998ರಲ್ಲಿ ಮೇವಿಗಾಗಿ ಕಾಡಿಗೆ ತೆರಳಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ತಂತಿ ತಗುಲಿ ಈ ದೈತ್ಯಾಕಾರದ ಆನೆ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿತು.
ಬಲರಾಮ : ಬಲರಾಮ ಶಾಂತ ಸ್ವಭಾವದ ಆನೆ. ಹೆಸರಿಗೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಬಲಶಾಲಿಯೂ ಹಾಗು ರಾಮನಂತೆ ಸಾತ್ವಿಕ ಗುಣದವನು. 1987ರಲ್ಲಿ ಕೊಡಗಿನ ಕಟ್ಟೆಪುರ ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಸೆರೆ ಹಿಡಿಯಲಾಯಿತು. 1994ರಿಂದ ದಸರಾಗೆ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದು, 2000-2011ರ ವರೆಗೆ ಒಟ್ಟು 11 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅಂಬಾರಿಯನ್ನು ಹೊತ್ತು ಗಜ ಗಾಂಭೀರ್ಯದಿಂದ ಸಾಗಿ ಗೌರವಪೂರಕವಾಗಿ ದಸರಾವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಿದ ಶ್ರೇಯಸ್ಸು ಬಲರಾಮನದ್ದಾಗಿದೆ.
ಅರ್ಜುನ: ದ್ರೋಣನ ನಂತರ ಒಂದು ಬಾರಿ 1999ರಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಅಂಬಾರಿಯನ್ನು ಕಟ್ಟಲಾಗಿತ್ತು. ಮಾವುತನನ್ನು ಸಾಯಿಸಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇವನ ಮೇಲೆ ಆರೋಪಗಳು ಕೇಳಿಬಂದ ಕಾರಣ ನಂತರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 2001-2011ರ ತನಕ ದಸರಾದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇನ್ನು ಬಲರಾಮ ಆನೆ 2012ರಿಂದ 2020ರ ವರೆಗೆ ಚಿನ್ನದ ಅಂಬಾರಿಯನ್ನು ಹೊತ್ತು ಸಾಗಿದ್ದ. ನಂತರ ವಯಸ್ಸಾದ ಕಾರಣ ಅರ್ಜುನ ಆನೆಯನ್ನು ಇದರಿಂದ ನಿವೃತ್ತಿ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಬಳಿಕ ಕಾಡಾನೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ.
ಅಭಿಮನ್ಯು : 1970ರಲ್ಲಿ ಕೊಡಗಿನ ಹೆಬ್ಬಳ್ಳ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸೆರೆಹಿಡಿಯಲಾದ ಅಭಿಮನ್ಯು, ಕೇವಲ ಪಳಗಿದ ಆನೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಡಾನೆಗಳು ಮತ್ತು ಹುಲಿಗಳನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿಯುವ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಲ್ಲೂ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಸುಮಾರು 140-150 ಕಾಡಾನೆ ಹಾಗೂ 40-50 ಹುಲಿಗಳ ಸೆರೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ. 2012ರಿಂದ ದಸರೆಯಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, 2015ರ ವರೆಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ವಾದ್ಯಗೋಷ್ಠಿಯ ಗಾಡಿಯನ್ನು ಎಳೆದಿದ್ದನು. 6 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಚಿನ್ನದ ಅಂಬಾರಿ ಹೊತ್ತ ಅಭಿಮನ್ಯು ಆನೆಯನ್ನು 2026ರ ಆಗಸ್ಟ್ 26ರಂದು ಗಜಪಯಣದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬೀಳ್ಕೊಡಲಾಯಿತು.
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