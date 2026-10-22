ಜನಮನ ಗೆದ್ದ ಪಂಜಿನ ಕವಾಯತು, ಡ್ರೋನ್ ಶೋ, ಬೈಕ್ ಸಾಹಸ: ಮೈಸೂರು ದಸರಾಗೆ ವರ್ಣರಂಜಿತ ತೆರೆ
ಮೈಸೂರು ದಸರಾ 2026: ಬನ್ನಿಮಂಟಪ ಪರೇಡ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಣ್ಣುಕೋರೈಸುವ ಪಂಜಿನ ಕವಾಯತು, ಥ್ರಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಬೈಕ್ ಸಾಹಸಕ್ಕೆ ಜನತೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದರು.
Published : October 22, 2026 at 9:21 AM IST
ಮೈಸೂರು: ಆಕರ್ಷಕ ಪಥ ಸಂಚಲನ, ಮೈಜುಂ ಎನ್ನಿಸುವ ಸಾಹಸಮಯ ಬೈಕ್ ಪ್ರದರ್ಶನ, ಅಶ್ವರೋಹಿ ಪಡೆಯ ಆತ್ಯಾರ್ಷಕ ಟೆಂಟ್ ಪೆಗ್ಗಿಂಗ್, ಪೊಲೀಸರ ಪಂಜಿನ ಕವಾಯತು ಮೋಡಿ, ಕತ್ತಲೆಯ ಬಾನಂಗಳದಲ್ಲಿ ನಕ್ಷತ್ರದಂತೆ ಮಿನುಗಿದ ಡ್ರೋನ್ಗಳು, ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಬಾಣ ಬಿರಿಸಿನ ಸಂಭ್ರಮದೊಂದಿಗೆ 2026ರ ದಸರಾ ಮಹೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ವರ್ಣರಂಜಿತ ತೆರೆ ಬಿದ್ದಿತ್ತು.
ನಾಡ ದಸರಾ ಮಹೋತ್ಸವದ ಜಂಬೂಸವಾರಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮುಗಿದ ಬಳಿಕ ನಗರದ ಬನ್ನಿಮಂಟಪದ ಕವಾಯತು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೋಡಗರನ್ನು ಮಂತ್ರಮುಗ್ದಗೊಳಿಸಿತು.
ಡ್ರೋನ್ ಆಕರ್ಷಣೆ: ಆಗಸಕ್ಕೆ ಹಾರಿದ 3500 ಡ್ರೋನ್ಗಳು, ಕಗ್ಗತ್ತಲಿನ ಮುಗಿಲಿನಲ್ಲಿ ಚಿತ್ತಾಕರ್ಷಕ ಕಲಾಕೃತಿಗಳನ್ನು ಮೂಡಿಸಿದ್ದು, ಕಣ್ಮನ ಸೆಳೆಯಿತು. ಒಮ್ಮೆಲೆ ಬೆಳ್ಳಕ್ಕಿಗಳ ರೀತಿ ಆಗಸಕ್ಕೆ ಹಾರಲು ಶುರು ಮಾಡಿದ ಡ್ರೋನ್ಗಳು ಬಣ್ಣಬಣ್ಣದ ಎಲ್ಇಡಿ ದೀಪಗಳ ಬೆಳಕಿನಿಂದ 12 ವಿಭಿನ್ನ ವಿನ್ಯಾಸಗಳ ಚಿತ್ತಾರಗಳನ್ನು ಆಗಸದಲ್ಲಿ ಬಿಡಿಸಿ ನೋಡಗರನ್ನು ನಿಬ್ಬೆರಗಾಗಿಸಿತು.
ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ, ದೇಶದ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸೈನಿಕ, ಆಕರ್ಷಕ ಚಿಟ್ಟೆ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷಿ ನವಿಲು, ಸಿಂಹದ ವಿನ್ಯಾಸಗಳು, ರಾಜ್ಯ ಸರಕಾರದ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷಿ ಯೋಜನೆಗಳು, ಧಾರ್ಮಿಕ ಭಾವನೆ ಮೂಡಿಸಿದ ಸುದರ್ಶನ ಚಕ್ರ ಹಾಗೂ ಶಿವತಾಂಡವದ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮೈನವಿರೇಳಿಸಿದರೆ, ಮೈಸೂರಿನ ಐತಿಹಾಸಿಕ ನಂದಿ ವಿಗ್ರಹ, ಜಂಬೂಸವಾರಿಯ ಚಿನ್ನದ ಅಂಬಾರಿ ಮತ್ತು ನಾಡಿನ ಅದೇವತೆ ತಾಯಿ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ದೇವಿಯ ವಿನ್ಯಾಸಗಳು ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಮೆರುಗು ನೀಡಿದವು.
ಪಂಜಿನ ಬೆಳಕಿನ ಚಿತ್ತಾರ, ಶಿಸ್ತಿನ ಹೆಜ್ಜೆಗಳ ಝೇಂಕಾರ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಶ್ರೀ @DKShivakumar ಅವರು ಇಂದು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ರಾಜ್ಯಪಾಲರಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ಡಾ. ಸುಧಾ ಯಾದವ್, ಕೇರಳದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಶ್ರೀ ವಿ. ಡಿ. ಸತೀಶನ್, ತೆಲಂಗಾಣ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಶ್ರೀ ಎ. ರೇವಂತ್ ರೆಡ್ಡಿ, ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳು ಹಾಗೂ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಮೈಸೂರಿನ ಬನ್ನಿಮಂಟಪದ ಕವಾಯತು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಪಂಜಿನ ಕವಾಯತು ಹಾಗೂ ಡ್ರೋನ್ ಶೋ ಅನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿದರು. ಪಂಜಿನ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಶೌರ್ಯದ ಸಂಭ್ರಮ, ಲಯಬದ್ಧ ಹೆಜ್ಜೆಗಳಲ್ಲಿ ದೇಶಭಕ್ತಿಯ ಕಂಪನ. ಇದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಾನಂಗಳದಲ್ಲಿ ವರ್ಣರಂಜಿತ ಚಿತ್ತಾರ ಮೂಡಿಸಿದ 'ಡ್ರೋನ್ ಶೋ' ಪ್ರದರ್ಶನವು ನೋಡುಗರ ಮನಸೂರೆಗೊಂಡಿತು. ನಾಡಿನ ಶೌರ್ಯ, ಶಿಸ್ತು ಮತ್ತು ದೇಶಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುವ ಈ ಅದ್ಭುತ ದೃಶ್ಯವೈಭವವು ಮೈಸೂರು ದಸರಾ ಸಂಭ್ರಮಕ್ಕೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮೆರುಗು ನೀಡಿತು.— CM of Karnataka (@CMofKarnataka) October 21, 2026
ಬೈಕ್ ಸ್ಟಂಟ್ ರೋಮಾಂಚನ: ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಬೈಕ್ ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ನಿರಾಸೆಗೊಂಡಿದ್ದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಈ ಬಾರಿ ಮಿಲಿಟರಿ ಪೊಲೀಸ್ ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟ ಬೈಕ್ ಸಾಹಸ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಂಡ ಮೂಕ ವಿಸ್ಮಿತರಾದರು. ಮೇಜರ್ ಅಮೃತ್ ಪೊಂಡ ನೇತೃತ್ವದ 22 ಬೈಕ್ಗಳ ಸ್ಟಂಟ್ಸ್ ರೋಚಕವಾಗಿತ್ತು.
ಮೈನವಿರೇಳಿಸಿದ ಟೆಂಟ್ ಪೆಗ್ಗಿಂಗ್: ಮೈಸೂರು ನಗರ ಅಶ್ವಾರೋಹಿ ದಳದ ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿದ ಕೋ ಜಂಪಿಂಗ್, ವೈರ್ ಜಂಪಿಂಗ್, ಬ್ಲಾಕ್ ಜಂಪಿಂಗ್ ನೊಂದಿಗೆ ಟಿಂಟ್ ಪೆಗ್ಗಿಂಗ್ನಂತಹ ಸಾಹಸ ದೃಶ್ಯಗಳು ನೆರೆದಿದ್ದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಎದೆ ಝಲ್ ಎನ್ನುವಂತೆ ಮಾಡಿತು. ಅಶ್ವದಳವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಿದ ಶರಣಪ್ಪ ಡಿ. ಸಾಸನೂರ ನೇತೃತ್ವದ ತಂಡಗಳು ನಡೆಸಿದ ಟೆಂಟ್ ಪೆನ್ನಿಂಗ್ ಕೂಡ ರೋಚಕವಾಗಿತ್ತು. ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನೆಟ್ಟಿದ್ದ ಉರಿಯುವ ಗೂಟಗಳನ್ನು ಕುದುರೆ ಸವಾರಿ ಮೂಲಕ 60 ಕಿ.ಮೀ. ವೇಗದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಈಟಿಯಿಂದ ಕಿತ್ತೊಯ್ದರು. ಇದರ ಜತೆಗೆ ಉರಿಯುವ ಬೆಂಕಿಯ ಬಳಿಯೊಳಗೆ ಹಾರುವ ಸಾಹಸಮಯ ದೃಶ್ಯ ನೋಡುಗರನ್ನು ಹುಬ್ಬೇರುವಂತೆ ಮಾಡಿತು.
ಆಕರ್ಷಿಸಿದ ಪಂಜಿನ ಆಕೃತಿಗಳು: ಪೊಲೀಸ್ ತರಬೇತಿ ಶಾಲೆಯ 300 ಮಂದಿ ಪ್ರಶಿಕ್ಷಣಾರ್ಥಿಗಳು 600 ಪಂಜುಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ನಾನಾ ಅಕ್ಷರಾಕೃತಿಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದರು. ಪೊಲೀಸರು ನುಡಿಸಿದ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಹಿಮ್ಮೇಳಕ್ಕೆ ವಿವಿಧ ಕಸರತ್ತುಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತ ನಾನಾ ವಿನ್ಯಾಸದ ಆಕೃತಿಗಳನ್ನು ಮೂಡಿಸಿದರು. ಸುಸ್ವಾಗತ, ಡ್ರಗ್ಸ್ ಬೇಡ ಬ್ರೋ, ಪೊಲೀಸ್ ಹುತಾತ್ಮ ದಿನ, ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದೇ, ಸಂವಿಧಾನವೇ ಶಕ್ತಿ, ಜೈ ಅಭಿಮನ್ಯು,, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಪೊಲೀಸ್, ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಜೈ ಚಾಮುಂಡಿ, ಹ್ಯಾಪಿ ದಸರಾ, ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನುಡಿ ಕನ್ನಡ ನಡೆ ಕನ್ನಡ, ದೇವನವಿ ಕಾಬೇರಿ, ನೇಗಿಲ ಯೋಗಿಗೆ ನಮನ ಆಕೃತಿಗಳು ಮೂಡಿಬಂದವು.
ಗಮನ ಸೆಳೆದ ಪರೇಡ್: ಅಶ್ವಾರೋಹಿ ಪಡೆಯ ಎರಡು ದಳ, ನಗರದ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ಪಡೆ, ಕೆಎಸ್ಆರ್ಪಿ ತುಕಡಿ, ಗೃಹ ರಕ್ಷಕ ದಳ ಸೇರಿದಂತೆ ಎನ್ಸಿಸಿ, ಸ್ಕೌಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೈಡ್ಸ್, ಭಾರತೀಯ ಸೇವಾದಳ ಸೇರಿದಂತೆ 18 ತಂಡಗಳ ಪಥ ಸಂಚಲನ ನೆರೆದಿದ್ದ ಸಾವಿರಾರು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಂದ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಪಡೆಯಿತು.
ಮೆರುಗು ನೀಡಿದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ: ಡ್ರೋನ್ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ನಡೆದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ರಂಜಿಸಿತು. ಸುಮಾರು 600 ಮಂದಿ ನಾನಾ ಹಿಂದಿ ಹಾಡುಗಳಿಗೆ ನೃತ್ಯ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಮನಸೂರೆಗೊಳಿಸಿದರು.
ನೂತನ ರಾಜ್ಯಪಾಲರಾದ ಡಾ. ಸುಧಾ ಯಾದವ್, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್, ಡಿಸಿಎಂ ಡಾ.ಜಿ. ಪರಮೇಶ್ವರ್, ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ ಡಾ. ಯತೀಂದ್ರ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ, ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ ಸಚಿವ ಶಿವರಾಜ್ ತಂಗಡಗಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಚಿವರು, ಶಾಸಕರು, ಗಣ್ಯರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿದ್ದರು.
ಗೌರವ ವಂದನೆ ಸ್ವೀಕಾರ: ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ದಸರಾ ಪಂಜಿನ ಕವಾಯತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ರಾಜ್ಯಪಾಲೆ ಡಾ. ಸುಧಾ ಯಾದವ್ ಅವರು ಗೌರವ ವಂದನೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು.
ಬೆಲ್ಜಿಯಂ ಡೆಪ್ಯುಟಿ ಜನರಲ್, ಇಸ್ರೇಲ್, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ, ಬ್ರಿಟನ್, ಅಮೆರಿಕ, ನೆದರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಡೆಪ್ಯುಟಿ ಜನರಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ ನಾನಾ ದೇಶಗಳ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಆಗಮಿಸಿ, ದಸರಾ ಮಹೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಕಳೆ ತಂದರು.
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