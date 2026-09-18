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ಮೈಸೂರು ದಸರಾ-2026: ಈ ಬಾರಿ ದಸರಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ 'ಅಮ್ಮು' 'ಗಜ್ಜು'

ಮೈಸೂರು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಉಡುಗೆಯಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮು, ಮೈಸೂರು ಪೇಟ ಮತ್ತು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಉಡುಗೆ ಧರಿಸಿರುವ ಆನೆಯ ಮುಖಭಾವದ ಗಜ್ಜು, ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಚಾಟ್ ಮೂಲಕ ಉತ್ತರ ನೀಡಲಿವೆ.

Launch of the mysoredasara.gov.in website
mysoredasara.gov.in ವೆಬ್​ಸೈಟ್​ಗೆ ಚಾಲನೆ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 18, 2026 at 4:34 PM IST

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ಮೈಸೂರು: ವಿಶ್ವವಿಖ್ಯಾತ ನಾಡಹಬ್ಬ ದಸರಾ ಮಹೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ದಿನಗಣನೆ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ಬರುವ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಒಂದೇ ಸೂರಿನಡಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಅದರಂತೆ ಈ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಿಲಾದ mysoredasara.gov.in ವೆಬ್​ಸೈಟ್​ಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ದಸರಾ ಮಹೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸುವ ದೇಶ ವಿದೇಶಗಳ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ವೆಬ್​ಸೈಟ್ ಅನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಾವೀನ್ಯತೆಯ ಸಲುವಾಗಿ ವೆಬ್​ಸೈಟ್​​ನಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ ಅಮ್ಮು ಮತ್ತು ಗಜ್ಜು ಎಂಬ ಮಾಸ್ಕಾಟ್ (ಪ್ರತೀಕಾತ್ಮಕ ಪಾತ್ರ) ಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಈ ವೆಬ್​ಸೈಟ್ ಲಿಂಕ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಮೈಸೂರು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಉಡುಗೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುವ ಅಮ್ಮು ಮತ್ತು ಮೈಸೂರು ಪೇಟ ಮತ್ತು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಉಡುಗೆ ಧರಿಸಿರುವ ಆನೆಯ ಮುಖಭಾವದ ಗಜ್ಜು ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಎದುರುಗೊಂಡು ಅವರು ಕೇಳುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಚಾಟ್ ಮೂಲಕ ಉತ್ತರ ನೀಡಲಿವೆ.

'ಅಮ್ಮು' ಮತ್ತು 'ಗಜ್ಜು' ಕೊಡುವ ಮಾಹಿತಿಗಳು: ದಸರಾ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ, ಉತ್ತಮ ವೀಕ್ಷಣಾ ಸ್ಥಳಗಳು, ವಾಸ್ತವ್ಯ, ಮೈಸೂರಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣ, ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಹಿತಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನಿತರ ಮಾಹಿತಿ.

ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್, ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್, ಕಾಮನ್ ವೆಲ್ತ್ ಗೇಮ್ಸ್​ಗಳ ರೀತಿ ಈ ಬಾರಿ ಮೈಸೂರು ದಸರಾ ವೆಬ್​ಸೈಟ್ ಅನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸಲಾಗಿದ್ದು ಈ ಬಾರಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ದಸರಾ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ 'ಅಮ್ಮು' ಮತ್ತು 'ಗಜ್ಜು'.

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TAGGED:

ಮೈಸೂರು ದಸರಾ 2026
MYSURU
AMMU AND GAJJU
MYSURU DASARA 2026

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