ಉತ್ತರಪ್ರದೇಶ ವಿಧಾನಸಭೆ ಸ್ಪೀಕರ್ ಕುರ್ಚಿಗೂ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೂ ವಿಶೇಷ ನಂಟು!; ಮೈಸೂರಿನ ಕಲಾವಿದನ ಕೈಚಳಕದಿಂದ ಅರಳಿದ ಕಲಾ ಕೆತ್ತನೆಯ ಪೀಠ ಹೀಗಿದೆ
ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ವಿಧಾನಸಭೆ ಸ್ಪೀಕರ್ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವ ಕುರ್ಚಿಯು (ಪೀಠ) ಕರ್ನಾಟಕದೊಂದಿಗೆ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಈ ಕುರ್ಚಿಯ ಕೆತ್ತನೆ ಕುರಿತು ಮೈಸೂರಿನ ಖ್ಯಾತ ಕರಕುಶಲ ಶಿಲ್ಪಿ ಕೈಸರ್ ಅವರು ಈಟಿವಿ ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : January 31, 2026 at 3:25 PM IST
ಮೈಸೂರು: ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಅಯೋಧ್ಯೆಗೆ ಬಾಲರಾಮನ ಮೂರ್ತಿ ಕೆತ್ತನೆ ಮಾಡಿದ ಮೈಸೂರಿನ ಶಿಲ್ಪಿಯ ಕೈಚಳಕ ಒಂದು ಕಡೆಯಾದರೆ, ಈಗ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ವಿಧಾನಸಭೆ ಸ್ಪೀಕರ್ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವ ಕಲಾ ಕೆತ್ತನೆ ಪೀಠವು ಕೂಡ ಮೈಸೂರಿನ ಶಿಲ್ಪಿಯೊಬ್ಬರ ಕೈಚಳಕದಿಂದ ಮೂಡಿ ಬಂದಿದೆ.
ಮೈಸೂರಿನ ಖ್ಯಾತ ಕರಕುಶಲ ಶಿಲ್ಪಿ, ಕೈಸರ್ ಅಲಿಖಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಕೈಚಾಣಾಕ್ಷ್ಯದ ಕೆತ್ತನೆಯೊಂದಿಗೆ ಈ ಭವ್ಯ ಪೀಠ ರೂಪುಗೊಂಡಿದೆ. ಮರದ ಮೇಲೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಕೆತ್ತನೆ, ಪಾರಂಪರಿಕ ಶೈಲಿ ಸೇರಿ ಈ ಕುರ್ಚಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಗಂಭೀರತೆ ನೀಡಿದೆ. ಕುರ್ಚಿಯ ಮುಖ್ಯ ರಚನೆ ಸೇರಿದಂತೆ ತಮ್ಮ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಈ ಕೆತ್ತನೆ ಕುರಿತು ಕರಕುಶಲ ಶಿಲ್ಪಿ ಕೈಸರ್ ಅಲಿಖಾನ್ ಈಟಿವಿ ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಕರ್ನಾಟಕದ ಮಾಡೆಲ್: ಕಳೆದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮೂರು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಸಂಸದೀಯ ಸಂಘದ (ಸಿಪಿಎ) ಭಾರತ ವಿಭಾಗದ 11ನೇ ಸಮ್ಮೇಳನ ನಡೆದಿತ್ತು. ಈ ವೇಳೆ, ದೇಶದ ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಗಳ ಸಭಾಪತಿಗಳು, ಉಪಸಭಾಪತಿಗಳು, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಸ್ಪೀಕರ್ ಸತೀಶ್ ಮಹಾನ ಕೂಡ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ, ರಾಜ್ಯದ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷ ಯು.ಟಿ.ಖಾದರ್ ಅವರು ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವ ಪೀಠ ಹಾಗೂ ಅದರ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ನೋಡಿ ಆಕರ್ಷಿತರಾಗಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲದೇ, ಇಂತಹದ್ದೇ ಪೀಠ ತಮಗೂ ಬೇಕೆಂದು ಆಶಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು. ಕೂಡಲೇ ಖಾದರ್ ಅವರು ಮೈಸೂರಿನ ಕಲಾವಿದನನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮಾಡೆಲ್ನೊಂದಿಗೆ ಸಣ್ಣ - ಪುಟ್ಟ ವಿನ್ಯಾಸದ ಬದಲಾವಣೆಯೊಂದಿಗೆ ನೂತನ ಪೀಠ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಮೂಲಕ ರಾಜ್ಯದ ಮಾದರಿಯೊಂದು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಸದನ ಸೇರಿರುವುದಕ್ಕೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕೆತ್ತನೆಯ ವಿಶೇಷತೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಲೆ ಹೊರರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಆಗಲು ಸ್ಪೀಕರ್ ಯು.ಟಿ. ಖಾದರ್ ಅವರ ಪಾತ್ರ ಮರೆಯುವಂತಿಲ್ಲ.
ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಪೀಠದ ಇತಿಹಾಸ: 1956ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾದ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಪೀಠ ಅಂದಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಕೆಂಗಲ್ ಹನುಮಂತಯ್ಯ ಅವರ ಅಣತಿಯಂತೆ ಹುಣಸೂರು ಬೀಟಿಮರ ಹಾಗೂ ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಗುಡಿಕಾರದಿಂದ ಕೆತ್ತನೆಯಾಗಿದೆ. ಪೀಠದ ಮೇಲ್ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಡೆ ಹಾಗೂ ರಾಷ್ಟ್ರ ಲಾಂಛನದ ಕೆತ್ತನೆಯಿದೆ. ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಕೈ ಇಟ್ಟು ಕೂರುವಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಸಿಂಹ ಹಾಗೂ ಆನೆಯ ಕಲಾಕೃತಿ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
ಕಲಾವಿದ ಕೈಸರ್ ಅಲಿಖಾನ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ: ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಭಾರತದ ಎಲ್ಲ ಸ್ಪೀಕರ್ಗಳು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸಭೆ ಸೇರಿದ್ದರು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೆಂಗಲ್ ಹನುಮಂತಯ್ಯ 1957ರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಂತಹ ಸ್ಪೀಕರ್ ಪೀಠವನ್ನು ನೋಡಿ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಸ್ಪೀಕರ್ ಬಹಳ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟರಂತೆ. ನಂತರ ಇದೆ ರೀತಿಯ ಪೀಠ ಬೇಕು ಎಂದು ಯುಪಿ ಸ್ಪೀಕರ್ ಅವರು ಯು.ಟಿ. ಖಾದರ್ ಅವರ ಮುಂದೆ ತಮ್ಮ ಆಸೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರಂತೆ. ಬಳಿಕ ಖಾದರ್ ಅವರು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. ಅವರ ಮೂಲಕ ನನಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದಿತು. ನಾನು ಕೂಡ ವಿಧಾನಸೌಧದ ಡೋರ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿರುವೆ. ಅಂತಹ ಕೆತ್ತನೆಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದೆಂದರೆ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ. ನಮ್ಮ ಈ ವೃತ್ತಿಗೆ ಕಾರಣರಾದ ಮೈಸೂರಿನ ಮಹಾರಾಜರನ್ನು ನಾವು ಮರೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಅವರಿಂದಲೇ ಅನೇಕ ಕಲಾವಿದರೂ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಅಪಾರ ಗೌರವ ಇದೆ. ಯುಪಿ ಸ್ಪೀಕರ್ ಪೀಠಕ್ಕೆ ರೋಸ್ ಹುಡ್ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ್ದೆವು. ಆದರೆ, ಕೆತ್ತನೆ ಮಾಡುವುದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭದ ಕೆಲಸವಲ್ಲ. ನಾವು ಇದನ್ನು ಚಾಲೆಂಜ್ ಆಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೆವು. ಅಷ್ಟೇ ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಿದೆವು. ಈ ಭಾಗ್ಯ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸಿಕ್ಕಿದರೆ ಅವರೇ ಅದೃಷ್ಟವಂತರು. ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರುವುದನ್ನು ಕೆತ್ತಿ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಪೀಠ ಕೆತ್ತಲು ಮುರೂವರೆ ತಿಂಗಳು ಬೇಕಾಯಿತು. ಅದರ ಎತ್ತರ ಸುಮಾರು ಏಳೂವರೆ ಅಡಿ ಹಾಗೂ ಅಗಲ 4 ಅಡಿ ಇದೆ. ಅಂದರೆ 50 ಇಂಚು ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಲೆದರ್ ಚೇರ್ ಇದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಪಿಲ್ಲರ್ಸ್, ಸೂರ್ಯ, ಚಂದ್ರ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ (ನಡವಳಿಕೆ, ನೈತಿಕ ಮೌಲ್ಯ, ಗುಣಲಕ್ಷಣ)ಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಕೆತ್ತಲಾಗಿದೆ.
ಕೆತ್ತನೆಗೂ ಮುನ್ನ ಯುಪಿ ಸ್ಪೀಕರ್ ಸತೀಶ್ ಮಹಾನ ಅವರ ಆಹ್ವಾನದ ಮೇರೆಗೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದಲ್ಲದೇ, ಅವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲೇ ಚಿತ್ರ ಬಿಡಿಸಿ ತೋರಿಸಿದೆವು. ಅವರು ಓಕೆ ಅಂದ ಬಳಿಕವೇ ಕೆಲಸ ಶುರು ಮಾಡಿದೆವು. ನಮ್ಮ ಈ ಕಲೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದ್ದು ಖುಷಿ ಸಂಗತಿ. ಡಾ. ರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕಲೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ನಮ್ಮ ಬೆನ್ನು ತಟ್ಟಿ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆವಾಗಲೇ ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದಿದ್ದರು. ಅವರ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದಲೇ ನಾವು ಈಗ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನಾನು ಓದಿದ್ದು 9ನೇ ತರಗತಿ ಮಾತ್ರ. ಈ ಕಲೆ ನನ್ನನ್ನು ಈಗ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಆಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸುವುದೆಂದರೆ ನನಗೆ ಎಲ್ಲಿಲ್ಲದ ಆಸಕ್ತಿ. ಬೆಳಗಾವಿಯ ವಿಕಾಸಸೌಧದಲ್ಲೂ ಎರಡು ಚೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಇಂತಹ ಅನೇಕ ಕೆತ್ತನೆಗಳು ಮಾಡಿರುವುದು ನಮ್ಮ ಸುದೈವ ಎಂದು ಕೈಸರ್ ತಮ್ಮ ಅನುಭವ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.
