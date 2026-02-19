ETV Bharat / state

ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ನಗರಿಯ ಕಸದ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಬಯೋಮೈನಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಹಿಡಿದ ಮೈಸೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಮೈಸೂರಿನ ಪಾಲಿಕೆಯು ಬಯೋಮೈನಿಂಗ್ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕಸ ವಿಲೇವಾರಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಮೂಲಕ ಸ್ವಚ್ಛನಗರಿಯನ್ನು 20 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಕಸದ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದೆ.

ಬಯೋಮೈನಿಂಗ್ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕಸ ವಿಲೇವಾರಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : February 19, 2026 at 1:36 PM IST

ವಿಶೇಷ ವರದಿ - ಮಹೇಶ್​ ಎಂ

ಮೈಸೂರು : ಪಾರಂಪರಿಕ ನಗರಿ ಮೈಸೂರು ದೇಶದ ಸ್ವಚ್ಛನಗರಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಪೈಪೋಟಿ ನೀಡಲು ತೊಂದರೆಯಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುವ ಕಸದ ವಿಲೇವಾರಿ ಪ್ರಮುಖ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿದೆ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರವೇ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಕಸ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡುವ ಬಯೊಮೈನಿಂಗ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವಾಗಿದೆ.

20 ವರ್ಷದ ಕಸದ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ : ಕಳೆದ 20 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುವ 500 ಟನ್ ಕಸವನ್ನು ನಗರದ ಸುಯೋಜ್ ಫಾರಂನಲ್ಲಿ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಇದರಲ್ಲಿ 250 ಟನ್ ಕಸ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಇನ್ನುಳಿದ 250 ಟನ್ ಕಸ ಸುಯೋಜ್ ಫಾರಂನಲ್ಲಿಯೇ ಉಳಿಯುತ್ತಿತ್ತು. ಕಳೆದ 20 ವರ್ಷಗಳಿಂದ 22 ಎಕರೆ ಜಾಗದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ 6 ಲಕ್ಷ ಟನ್ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಸಂಗ್ರಹ ಆಗುತಿತ್ತು.

ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕಸ ವಿಲೇವಾರಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಕುರಿತು ನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಮೋಹನ್ ಅವರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು (ETV Bharat)

ಈ ತ್ಯಾಜ್ಯದಿಂದ ಸುಯೋಜ್ ಫಾರಂನ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರುವ ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯಪುರಂ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಪ್ರದೇಶದ ಜನರಿಗೆ ವಾಸಕ್ಕೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಹಾಗೂ ಜನರಲ್ಲಿ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಕಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಸ್ವಚ್ಛನಗರಿ ಪಟ್ಟಕ್ಕೂ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿತ್ತು.

ಬಯೋಮೈನಿಂಗ್ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕಸ ವಿಲೇವಾರಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ (ETV Bharat)

ಬಯೋಮೈನಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ವಿಲೇವಾರಿ : ನಿತ್ಯ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುವ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನವೇ ಬಯೋಮೈನಿಂಗ್ ವಿಧಾನ. ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ತ್ಯಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್, ಗಾಜು, ಕಬ್ಬಿಣ, ಮುಂತಾದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸಿ, ಗಾಜು ಮತ್ತು ಕಬ್ಬಿಣದ ಇತರ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಉಳಿದ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಗೊಬ್ಬರವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲ ಮಣ್ಣನ್ನ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್​​ಗೂ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನೇ ಬಯೋಮೈನಿಂಗ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

ನಗರದಲ್ಲಿ ಕಸ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿರುವುದು (ETV Bharat)

ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಸಾಧನೆ: 2024ರ ಮಾರ್ಚ್​ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ್ ಯೋಜನೆಯ 2.0 ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 52 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಹಣದಲ್ಲಿ ಯೋಜನೆಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಮೈಸೂರಿನ ಸುಯೋಜ್ ಫಾರಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ 22 ಎಕರೆ ಜಾಗದಲ್ಲಿದ್ದ 6 ಲಕ್ಷ ಟನ್ ತ್ಯಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಈಗ 2 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 13 ಎಕರೆ ಜಾಗದ ಸುಯೋಜ್ ಫಾರಂನ 3.17 ಲಕ್ಷ ಟನ್ ಕಸವನ್ನು ತೆರವು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಉಳಿದ 9 ಎಕರೆ ಜಾಗದ ಕಸವನ್ನು ಜೂನ್ ವೇಳೆಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಯೋಮೈನಿಂಗ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಮೂಲಕ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ಕಸ ವಿಲೇವಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವುದು (ETV Bharat)

ಕಳೆದ 20 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಗರದ ಪ್ರಮುಖ ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯಪುರಂ ಸೇರಿದಂತೆ, ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿದ್ದ ಸುಯೋಜ್ ಫಾರಂನ ಕಸದ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿದಿದ್ದು, ಇದರಿಂದ ಸ್ವಚ್ಛ ನಗರಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ದೊರೆತಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಕಸದಿಂದ ಮರುಬಳಕೆಯ ವಸ್ತುಗಳ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲೂ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ರಾಯಚೂರು ಹಾಗೂ ಕಲಬುರಗಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳಿಗೂ ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತು ದೊರೆಯುತ್ತದೆ.

ಪಾಲಿಕೆಯ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಹೇಳುವುದೇನು? 'ಮೈಸೂರು ನಗರದ ಸುಯೋಜ್ ಫಾರಂ ನಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 20 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕೊಳೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಕಸದ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗದೆ ಜನರಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ್ ಮಿಷನ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ ಸಹಾಯದಿಂದ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕಸ ವಿಲೇವಾರಿ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ಈಗಾಗಲೇ 2 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 6 ಲಕ್ಷ ಟನ್ ತ್ಯಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 3.17 ಲಕ್ಷ ಟನ್ ಕಸವನ್ನು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಉಳಿದ ತ್ಯಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಯೋಗ್ಯಾಸ್ ಉತ್ಪಾದನಾ ಘಟಕ ತೆರೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ಜೂನ್ ವೇಳೆಗೆ ಸುಯೋಜ್ ಫಾರಂನ ಕಸದ ಸಮಸ್ಯೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಗೆಹರಿಯಲಿದೆ' ಎಂದು ಮೈಸೂರು ನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಮೋಹನ್ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ​ಕ್ಕೆ ವಿವರಿಸಿದರು.

ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕಸ ವಿಲೇವಾರಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ (ETV Bharat)

ಪಾಲಿಕೆ ಆಯುಕ್ತರು ಹೇಳಿದ್ದೇನು? 'ಸುಯೋಜ್ ಫಾರಂನಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 20 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿರುವ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕಸ ವಿಲೇವಾರಿ ಮೂಲಕ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡುವ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಈಗಾಗಲೇ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿರುವ 4 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಟನ್ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸುಯೋಜ್ ಫಾರಂನಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹ ಆಗಿರುವ ಹಳೆಯ ಕಸವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಹಾಗೂ ಇನ್ಮುಂದೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುವ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಆ ದಿನವೇ ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಮಾಡುವ ಘಟಕ ತೆರೆಯಲಾಗುವುದು' ಎಂದು ಮೈಸೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಆಯುಕ್ತರಾದ ಶೇಖ್ ತನ್ವೀರ್ ಆಸಿಫ್ ಈಟಿವಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಿದರು.

