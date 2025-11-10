ETV Bharat / state

ಮೈಸೂರು: ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಮೊಬಿಲೈಜರ್​ ನೇಮಿಸಿಕೊಂಡ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ: ಇವರಿಂದಲೂ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯ ಜಾಗೃತಿ, ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವ ಕೆಲಸ

ಮೈಸೂರು ನಗರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡುವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮೈಸೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಮೊಬಿಲೈಜರ್‌ಗಳನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ.

ಮೈಸೂರು: ಮೈಸೂರು ನಗರವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಸ್ವಚ್ಚವಾಗಿಡಲು, ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಮೊಬಿಲೈಜರ್​ರನ್ನು ಮೈಸೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ನೇಮಿಸಿದೆ. ಇವರಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯ ಅರಿವು, ತ್ಯಾಜ್ಯದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಪರಿಣಾಮ, ಒಣ - ಹಸಿ ಕಸ ಬೇರ್ಪಡಿಸುವ ವಿಧಾನ ಕುರಿತು ವಿವರಣೆ ನೀಡಿ, ಜನರಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಹೌದು, ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬಾರಿ ಸ್ವಚ್ಚತೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನಗಳಿಸಿದ ಮೈಸೂರು, ನಂತರದ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಸ್ಥಾನ ಅಲಂಕರಿಸುವುದೇ ಕಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಒಣ ಕಸ, ಹಸಿ ಕಸ ಬೇರ್ಪಡಿಸಿ ಕಸ ಹಾಕಿ ಎಂದು ನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ವಾಹನಗಳು ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುತ್ತ ಕಸ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹಲವು ರಸ್ತೆಗಳು, ಪಾರ್ಕ್‌ಗಳ ಸಮೀಪ, ಇಂದಿಗೂ ಕಸ ಬಿದ್ದಿರುವ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ನೋಡಬಹುದಾಗಿದೆ.

ಹೀಗಾಗಿ, ಮೈಸೂರು ನಗರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಪಣ ತೊಟ್ಟಿರುವ ಮೈಸೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯು, ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ್​​ ಮಿಷನ್​ 2.0 ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಐಇಸಿ (ಮಾಹಿತಿ, ಶಿಕ್ಷಣ, ಸಂವಹನ) ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಸ್ವ-ಸಹಾಯ ಗುಂಪಿನಿಂದ (ಎಸ್‌ಎಚ್‌ಜಿ) ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಮೊಬಿಲೈಜರ್‌ಗಳನ್ನು ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ನೇಮಕ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ.

ನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ 65 ವಾರ್ಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 65 ಮಂದಿ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಮೊಬಿಲೈಜರ್‌ಗಳನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯು, ಕಸ ಸಂಗ್ರಹಕ್ಕಾಗಿ ಹೋಗುವ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ವಾಹನಗಳೊಂದಿಗೆ ತೆರಳುವ, ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಮೊಬಿಲೈಜರ್‌ಗಳು, ಪ್ರತಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಸಿ ಹಾಗೂ ಒಣ ಕಸವನ್ನು ಹೇಗೆ ಬೇರ್ಪಡಿಸಿ ಹಾಕುತ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲವೇ ಹಾಗೇ ಕಸವನ್ನು ಯಾವುದೇ ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡದೇ ಹಾಕುತ್ತಾರೆಯೇ?, ಜನರಿಗೆ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆಯೇ ಎಂಬುವುದನ್ನು ಮನೆಗಳ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.

ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಕಸ ಸಂಗ್ರಹಕ್ಕಾಗಿ ಬರುವ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ವಾಹನಗಳು, ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳಿಂದ ಸರಿಯಾಗಿ ಕಸಿ ಹಾಗೂ ಒಣ ಕಸವನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸಿ, ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಕಸವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಕಸ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ತೊಂದರೆ ಕೊಡುತ್ತಾರಾ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ, ನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ವಲಯ ಕಚೇರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರುತ್ತಾರೆ.

ಈ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಮಾರ್ಪಾಟುಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆ ನಡೆಸುವರು. ಮೈಸೂರು ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಡೇನಲ್ಮ್ ಯೋಜನೆಗೆ ಸ್ವಸಹಾಯ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಸಂದರ್ಶನ ಮಾಡಿ ಕಮ್ಯೂನಿಟಿ ಮೊಬಿಲೈಜರ್‌ಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವುದು, ಸಮುದಾಯವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಚತೆ ಕಾಪಾಡುವಲ್ಲಿ ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸುವುದು. ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವುದು. ಸ್ವಚ್ಛತೆಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿ, ಸ್ವಚ್ಛ ನಗರಿ ಮಾಡಲು ಕೈ ಜೋಡಿಸುವುದು ಇವರ ಕೆಲಸವಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸ್ವಚ್ಛ ನಗರಿ ಆಯ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಮಾನದಂಡ: ಮುಂದಿನ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಈಗಿನಿಂದಲೇ ಮೈಸೂರು ಸನ್ನದ್ಧ

