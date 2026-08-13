ಮೈಸೂರು: ಹೊಸಮಠದ ಚಿದಾನಂದ ಶ್ರೀಗಳು ಲಿಂಗೈಕ್ಯ
ಶುಕ್ರವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1 ಗಂಟೆಗೆ ಲಿಂಗಾಯತ ಸಂಪ್ರದಾಯದಂತೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ಮಠದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
Published : August 13, 2026 at 4:30 PM IST
ಮೈಸೂರು: ಶ್ರೀ ಹೊಸಮಠದ 19ನೇ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಶ್ರೀ ಚಿದಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ (79) ಗುರುವಾರ ಲಿಂಗೈಕ್ಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಜೆಎಸ್ಎಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 10:30ಕ್ಕೆ ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ ನಿಧನರಾದರು. ಟಿ. ನರಸೀಪುರ ತಾಲೂಕು ಮುಡುಕನಪುರ ಸಿದ್ಧಬಸವದೇವರು ಮತ್ತು ಮರಿಲಿಂಗಮ್ಮ ದಂಪತಿಯ ಮಗನಾಗಿ 1950 ಫೆಬ್ರುವರಿ 1 ರಂದು ಜನಿಸಿದ್ದ ಇವರ ಪೂರ್ವಾಶ್ರಮದ ಹೆಸರು ಎಸ್. ಚಂದ್ರಶೇಖರಸ್ವಾಮಿ. ತಂದೆ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದಬಸವದೇವರು, ಗುರುಶಾಂತಸ್ವಾಮಿಗಳ ಪೂರ್ವಾಶ್ರಮದ ಅಣ್ಣ.
ಗುರುಶಾಂತಸ್ವಾಮಿಗಳು ತಮ್ಮ ನಂತರದ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೇ 1957ರಲ್ಲಿ ಸಹೋದರನನ್ನು ಮೈಸೂರಿನ ಮಠಕ್ಕೆ ಕರೆತಂದಿದ್ದರು.
ಶ್ರೀ ಹೊಸಮಠ ಪೀಠದ 19ನೇಯ ಗುರುವರ ಶ್ರೀ ಗುರುಶಾಂತಸ್ವಾಮಿಗಳು (1920-1995) ಇಂದಿನ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಯುಗದ ವಾಸ್ತವಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಶ್ರೀಮಠದ ಉದ್ದೇಶಿತ ಕಾರ್ಯ ಗೌರವಗಳೆಲ್ಲವು ಜರುಗುವಂತಾಗಲು ಭದ್ರ ಬುನಾದಿ ಹಾಕಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು 1982ರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪೀಠಾಧಿಪತಿ ಚಿದಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವರಿಗೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು. 1982ರಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಹೊಸಮಠದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯ ನೊಗಕ್ಕೆ ಶ್ರೀ ಚಿದಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹೆಗಲು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು.
ಚಿದಾನಂದ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ದಳವಾಯಿ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ, ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಶಾಲಾ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಶಾರದಾವಿಲಾಸ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಜೆ.ಎಸ್.ಎಸ್ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದರು. ನಂತರ ಮಹಾರಾಜ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಪಿಯುಸಿಯಿಂದ ಬಿ.ಎ.ವರೆಗೆ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡಿದರು.
ಮನ್ಮಹಾರಾಜರವರ ಸಂಸ್ಕೃತ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆ ಓದಿ ಮುಗಿಸಿದರು. ಮುಂದೆ ತಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಗುರುಗಳ ಆಶಯದಂತೆ ಜೆ.ಎಸ್.ಎಸ್. ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಶಿವರಾತ್ರಿ ರಾಜೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವರನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು.
ಶ್ರೀಮಠದ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡ ಚಿದಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವರು ಚಾಮುಂಡಿ ಬೆಟ್ಟದ ತಪ್ಪಲಿನಲ್ಲಿರುವ ಅರಮನೆ ಪಂಚಗವಿಮಠದ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲೂ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡರು. ಶ್ರೀ ಗೌರಿಶಂಕರ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಕೆಲ ಕಾಲ ಅದರ ಆರಂಭಿಕ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿಯೂ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿದರು.
ಚಿದಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಚಿಕ್ಕಂದಿನಿಂದಲೂ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲರು ಹಾಗೂ ಸದಾ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡವರು. ಅವರ ಪಾದರಸದಂತಹ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ ಶ್ರೀ ಗುರುಶಾಂತ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಬಹಳ ಸಂತಸದಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಪಟ್ಟಾಧಿಕಾರ ನೆರವೇರಿಸಿದ ದಿನದಿಂದಲೇ ಶ್ರೀ ಮಠದ ಸಮಸ್ತ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿ ಅಧ್ಯಯನ, ಅಧ್ಯಾಪನ ಹಾಗೂ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಚಿಂತನೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡರು.
ಚಿಕ್ಕವಯಸ್ಸಿಂದಲೇ ತಮ್ಮ ನಿಕಟಪೂರ್ವ ಗುರುವರರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕಾರವಂತ ಚೇತನವಾಗಿ ಬೆಳೆದ ಚಿದಾನಂದ ಸ್ವಾಮಿಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಮಠದ ಚರಿತ್ರೆ ಗುರು ಪರಂಪರೆಯವರ ಚಾರಿತ್ರ್ಯ, ಸಾಧನೆ ಸಿದ್ದಿಗಳೆಲ್ಲವುಗಳ ಬಗೆಗಿನ ಹಿನ್ನೋಟ ಹಾಗೂ ತಮ್ಮ ಮುಂದಿದ್ದ ಭವಿಷ್ಯದ ಮುನ್ನೋಟ ಎರಡೂ ಇದ್ದವು. ತಮ್ಮ ಗುರು ಪರಂಪರೆಯವರು ಸಮಷ್ಟಿ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದೆಸಗಿದ್ದ ಕಾರ್ಯ ಸಾಧನೆಗಳೆಲ್ಲವನ್ನು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮುನ್ನಡೆಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಗಂಭೀರ ಚಿಂತನೆ ನಡೆಸಿದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವರು, ಅವುಗಳನ್ನು ಸಾಕಾರಗೊಳಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಒಂದು ಅಗತ್ಯವಿರುವುದನ್ನು ಮನಗಂಡು 1984ರಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ನಟರಾಜ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಎಂಬ ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದರು.
ಪ್ರಸ್ತುತ ಶ್ರೀ ನಟರಾಜ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಶಿಕ್ಷಣ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ 24ಕ್ಕೂ ಮಿಗಿಲು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿವೆ, ಶಿಶುವಿಹಾರಗಳು, ಕಿರಿಯ-ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗಳು, ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗಳು, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಸ್ಕೂಲ್, ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಹಾಗೂ ಪದವಿ ಕಾಲೇಜು, ಬಿ.ಇಡಿ ಕಾಲೇಜು, ಎಂ.ಕಾಂ. ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಕೇಂದ್ರ, ಪ್ಯಾರಾ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಕಾಲೇಜುಗಳು ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ.
ಶ್ರೀ ನಟರಾಜ ಕಲಾ ಸಂಘದ ಮೂಲಕ ರಂಗಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಕಲಾ ಪ್ರತಿಭೆಗೆ ವೇದಿಕೆ ಒದಗಿಸಿದರು. ಶ್ರೀ ಹೊಸಮಠದ ಮೂಲಕ ಶ್ರೀ ನಟರಾಜ ಜನರಲ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸ್ಥಾಪಿಸಿ, ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಜನರಿಗೆ ಒದಗಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದರು.
ಶ್ರೀ ಚಿದಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವರು, ಮಹಿಳಾ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ನೀಡಿರುವ ಕೊಡುಗೆ ಅಪಾರ. ಈವರೆಗೆ ಮಹಿಳಾ ಸಮುದಾಯವನ್ನು ಅಷ್ಟಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸದ ಸಮಾಜವನ್ನು ಒಪ್ಪದ ಅವರು ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಗರದ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪ್ರದೇಶದ ಬಡ-ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಆದ್ಯ ಗಮನವಹಿಸಿ ಈ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ತೆರೆದಿರುವುದು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವಾಗಿದೆ. ಸಾಹಿತ್ಯಕವಾಗಿ ಶ್ರೀ ನಟರಾಜ ಪ್ರಕಾಶನದ ಮುಖೇನ ಹಲವು ಮೌಲ್ವಿಕ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಕಿರು ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಗುರುತಿಸುವ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಮಾದರಿಯಾದರು.
ಶುಕ್ರವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅಂತಿಮ ದರ್ಶನ: ಗುರುವಾರ ನಿಧನರಾದ ಶ್ರೀಚಿದಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವರ ಪಾರ್ಥಿವ ಶರೀರವನ್ನು ಮಠದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ 9ಗಂಟೆವರೆಗೆ ಇಡಲಾಗುವುದು. ನಂತರ ಬಸವೇಶ್ವರ ಪುತ್ಥಳಿಯಿಂದ ಮೆರವಣಿಗೆ ಹೊರಟು, ಅಗ್ರಹಾರ, ಬಸವೇಶ್ವರ ರಸ್ತೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ನಂತರ ಮಠದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1 ಗಂಟೆಗೆ ಲಿಂಗಾಯತ ಸಂಪ್ರದಾಯದಂತೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ಮಠದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
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