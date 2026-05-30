ETV Bharat / state

ಮೈಸೂರು: ನಿಗೂಢವಾಗಿ ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದ ವೃದ್ಧೆ ಶವವಾಗಿ ಪತ್ತೆ; ಮೂವರು ಆರೋಪಿಗಳ ಬಂಧನ

ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದ ವೃದ್ಧೆಯ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸುವಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಬಾಲದಂಡಿ ನೇತೃತ್ವದ ತಂಡ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ.

MYSURU DEAD BODY FOUND CRIME3 MURDER
ಮೃತ ವೃದ್ಧೆ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : May 30, 2026 at 6:44 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ಮೈಸೂರು: ನಂಜನಗೂಡು ತಾಲೂಕಿನ ಕಸುವಿನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಿಗೂಢವಾಗಿ ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದ ವೃದ್ಧೆ ಶವವಾಗಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಶಿವರುದ್ರಮ್ಮ (63) ಮೃತ ದುರ್ದೈವಿ, ಇವರು ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿ 5 ದಿನಗಳು ಕಳೆದಿದ್ದವು. ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಮಹದೇವಪ್ಪ, ರುಕ್ಕಮ್ಮ, ಮಂಜುಳಾ ಎಂಬುವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಬಾಲದಂಡಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಮೂವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದ್ದು, ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ.

'ಮೈಸೂರು ಮೂಲದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಸೇರಿದ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಕಸುವಿನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಹದೇವಪ್ಪ ಎಂಬಾತ ವೃದ್ಧೆಯನ್ನು ಆಕೆಯ ಸೀರೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಕೈ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದ ಆಳವಾದ ಒಂದು (ಕೊರೆ) ಹಳ್ಳದಲ್ಲಿ ಹೂತು ಹಾಕಿರುವುದು ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ. ಪ್ರಥಮ ಹಂತದ ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನೇ ಮಾಡಿರುವುದಾಗಿ ಆರೋಪಿ ಮಹದೇವಪ್ಪ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದ. ವಿಚಾರಣೆ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಹೊರ ಬರಲಿದೆ' ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಬಾಲದಂಡಿ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ ಸಾವು, ಕೊಲೆ ಶಂಕೆ/ಮೈಸೂರು: ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಶವ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದು, ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿರುವ ಘಟನೆ ನಂಜನಗೂಡು ತಾಲೂಕಿನ ಚುಂಚನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.

ಗ್ರಾಮದ ಸಿದ್ದು. ಆರ್ (62) ಮೃತರು. ಚುಂಚನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದಪ್ಪಾಜಿ ದೇವಾಲಯದ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಖಾಸಗಿ ಜಮೀನೊಂದರಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಶವ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ಮೃತ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಿದ್ದು ಆರ್ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬಿಗಿದಿರುವ ಹಗ್ಗ, ಕಾಲಿನ ಮಂಡಿಯಲ್ಲಿ ತರಚಿದ ಗುರುತುಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ವಿಷಯ ತಿಳಿದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಡಿವೈಎಸ್ಪಿ ಎಂ. ಧರ್ಮೇಂದ್ರ, ವೃತ್ತ ನಿರೀಕ್ಷಕ ಜಗದೀಶ್, ಪಿಎಸ್ಐ ಬಸವರಾಜು ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ಶ್ವಾನದಳ ಹಾಗೂ ಬೆರಳಚ್ಚು ತಜ್ಞರು ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಶವ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದು, ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಶವವನ್ನು ಜಮೀನಿಗೆ ತಂದು ಇಡಲಾಗಿದೆ. ಸಾವಿನ ಸುತ್ತ ಅನುಮಾನದ ಹುತ್ತ ಬೆಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು, ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿರುವುದರಿಂದ ಪೊಲೀಸರು ಕೊಲೆ ಶಂಕೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

'ನನ್ನ ತಂದೆ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವವರಲ್ಲ.. ಯಾರೋ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿ ಜಮೀನಿಗೆ ಬಿಸಾಡಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ ಸಾವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆ ಮಾಡಿ ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು' ಎಂದು ಮೃತ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಪುತ್ರ ರಮೇಶ್ ಕವಲಂದೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಕವಲಂದೆ ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಆನೇಕಲ್‌(ಬೆಂಗಳೂರು): ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಗ್ಯಾಂಗ್‌ ಅಟ್ಯಾಕ್‌ ಮಾಸುವ ಮುನ್ನವೇ ಮತ್ತೊಂದು ರೋಡ್‌ ರೇಜ್‌ ಪ್ರಕರಣ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಎದುರಿಗೆ ಬಂದ ಕಾರಿಗೆ ಜಾಗ ಬಿಡು ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ದೇ ತಡ, ಚಾಕು ತೆಗೆದು ಅಪ್ಪ- ಮಗನಿಗೆ ಇರಿದು ಪರಾರಿಯಾದ ಘಟನೆ ಆನೇಕಲ್‌ ನಾಗರೀಕರನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬೆಚ್ಚಿ ಬೀಳಿಸಿದೆ.

ಆನೇಕಲ್‌ ಪಟ್ಟಣದ ತಿಮ್ಮರಾಯಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯದಿಂದ ವಿಶ್ವ ಚೇತನ ಕಾಲೇಜಿನ ಕೆಳ ರಸ್ತೆಯ ತಿರುವಿನಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಕರಣ ನಡೆದಿದೆ. ವಣಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್​ನಲ್ಲಿನ ಸಿಂಗಸಂದ್ರ ವಾಟರ್‌ ಮ್ಯಾನ್‌ ನವೀನ್‌ ಹಾಗು ಆತನ ಮಗ ಇರಿತಕ್ಕೊಳಗಾದವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆನೇಕಲ್‌ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದು ಇಬ್ಬರೂ ಪ್ರಾಣಾಪಾಯದಿಂದ ಪಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ನವೀನ್‌ ದೇಹಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕೈದು ಕಡೆ ಇರಿದಿದ್ದು ಕಾಪಾಡಲು ಬಂದ ಮಗನಿಗೂ ಎರೆಡು ಕಡೆ ಇರಿದಿದ್ದಾರೆ. ಕಿರಣ್‌ ಎಂಬುವವನು ಚಾಕುವನ್ನು ಹಾಗು ಕಾರನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಕಾರಿನಲ್ಲೇ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಆದಿಯನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಹಿಡಿದು ಆನೇಕಲ್‌ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಹಿಡಿದುಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ಸಂಜೆ ನವೀನ್‌ ತಿಮ್ಮರಾಯಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯದ ಬಳಿಯ ಮನೆಯಿಂದ ತಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಮಗನನ್ನು ಕುಳ್ಳರಿಸಿಕೊಂಡು ತೋಟಕ್ಕೆ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದ. ವಿಶ್ವಚೇತನ ಕಾಲೇಜಿನ ಕೆಳಗಡೆಯ ಸಣ್ಣ ತಿರುವಿನಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ ಕಿರಿದಾದ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಎದುರಿಗೆ ಬಂದ ಸುಝುಕಿ ಫ್ರಾನ್ಸ್‌ ಕಾರಿನ ಮೂಲಕ ಆದಿ- ಕಿರಣ್‌ ಜಾಗ ಬಿಡದೆ ಸಣ್ಣ ಕಾರಿಗೆ ಧಮ್ಕಿ ಹಾಕಿ ಅವಾಚ್ಯ ಪದಗಳಿಂದ ನಿಂದನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಗ ಕೆಳಗೆ ಇಳಿದ ನವೀನ್‌ ಮೇಲೆ ಚಾಕುವಿನಿಂದ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ ಎಂದು ಗಾಯಾಳು ತಿಳಿಸುತ್ತಾನೆ.

ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಮಗ ಕಾರಿಂದ ಇಳಿದು ಬರುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ತಂದೆಗೆ ಮೂರು ಇರಿತ ಆಗಿದ್ದು, ಮಗನಿಗೂ ಇರಿತ ಮಾಡುವಾಗ ತಂದೆ ಚಾಕುವನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಪ್ರತಿ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಆರೋಪಿ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿದವನನ್ನು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಹಿಡಿದುಕೊಟ್ಟು ಈ ಇಬ್ಬರು ಗಾಂಜಾ ನಶೆಯಲ್ಲಿದ್ದರು ಎಂಬ ಶಂಖೆಯನ್ನು ಗಾಯಾಳು ನವೀನ್‌ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದೀಗ ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದು ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸುವಲ್ಲಿ ಬಲೆ ಬೀಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಭೀಮಾತೀರದಲ್ಲಿ 6 ಜನರ ಹತ್ಯಾಕಾಂಡ: 5 ಮೃತದೇಹಗಳ ಸಾಮೂಹಿಕ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ, ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ಶವ ಅವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಹಸ್ತಾಂತರ!

TAGGED:

MYSURU
DEAD BODY FOUND
CRIME3
MURDER
ELDERLY WOMAN DEAD BODY FOUND

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.