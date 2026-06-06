ಮೈಸೂರು: ಆದಿವಾಸಿಗಳ ಮೇಲೆ ಕರಡಿ ದಾಳಿ, ಓರ್ವನಿಗೆ ಗಂಭೀರ ಗಾಯ
ಆದಿವಾಸಿಗಳ ಮೇಲೆ ಕರಡಿ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ, ಮನಸೋ ಇಚ್ಛೆ ಪರಚಿ ಗಾಯಗೊಳಿಸಿದೆ.
Published : June 6, 2026 at 6:57 PM IST
ಮೈಸೂರು: ನಾಗರಹೊಳೆ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕೋಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಬಳ್ಳೆ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಆದಿವಾಸಿ ಜನರ ಮೇಲೆ ಕರಡಿ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ, ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಳಿಸಿದೆ.
ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಿರು ಉತ್ಪನ್ನ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ತೆರಳಿದ್ದ ಆದಿವಾಸಿಗಳ ಗುಂಪಿನ ಮೇಲೆ ಕರಡಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದು, ಬಳ್ಳೆ ಹಾಡಿ ನಿವಾಸಿ ಉಪೇಂದ್ರ ಎಂಬಾತ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಉಪೇಂದ್ರ ಸೇರಿ ಇತರರು ನಾಗರಹೊಳೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನದ ಬಳ್ಳೆ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಿರು ಉತ್ಪನ್ನ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ತೆರಳಿದ್ದರು. ಬಳ್ಳೆ ಹಾಡಿಯ ವಡಕನ ಮಾಳ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಕರಡಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿದ್ದು, ಆದಿವಾಸಿ ಗುಂಪಿನ ಮೇಲೆ ಹಠಾತ್ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದೆ. ದಾಳಿಯಿಂದ ಆದಿವಾಸಿಗಳು ಚದುರಿದ್ದು, ಈ ವೇಳೆ ಉಪೇಂದ್ರ ಸಿಲುಕಿದ್ದಾರೆ. ಈತನ ಮೇಲೆ ಎರುಗಿದ ಕರಡಿ, ಮನಸೋ ಇಚ್ಛೆ ಪರಚಿದೆ. ಆದಿವಾಸಿ ಗುಂಪು ಕಿರುಚಾಡಿ ಕರಡಿಯನ್ನು ಕೊನೆಗೂ ಓಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದಾಳಿಯಿಂದ ಉಪೇಂದ್ರ ಮುಖ ತಲೆ ಕೈಕಾಲುಗಳಿಗೆ ತೀವ್ರ ಗಾಯವಾಗಿದ್ದು, ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಸರಗೂರು ವಿವೇಕಾನಂದ ಯೂತ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಗಾಯಾಳನ್ನು ದಾಖಲು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೂಡ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ.
ಈ ಕುರಿತು ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಜೊತೆ ದೂರವಾಣಿ ಮೂಲಕ ಮಾತನಾಡಿದ ಅಂತರಸಂತೆ ಎಸಿಎಫ್ (ACF) ಮಧು, ಕರಡಿ ದಾಳಿಯಿಂದ ಉಪೇಂದ್ರ ಎಂಬಾತನಿಗೆ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯವಾಗಿದ್ದು, ಸ್ಥಳೀಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ದಾಖಲು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು.
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