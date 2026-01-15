ಮೈಸೂರು: ಸಿನಿಮಾ ರೀಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅರಳಿದ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭಾವಚಿತ್ರ
ಕಲಾವಿದ ಎಲ್.ಯೋಗಾನಂದ ಅವರು, 'ನಾನು ನಿನ್ನೊಳಗ, ನೀ ನನ್ನೊಳಗ' ಎಂಬ ಥೀಮ್ನಲ್ಲಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭಾವಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : January 15, 2026 at 10:47 AM IST
ಮೈಸೂರು: ದಶಕಗಳ ಹಿಂದೆ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ರೀಲ್ಗಳ ಮೂಲಕ ನೋಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೀಗ ಆಧುನಿಕ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಅಂಗೈನಲ್ಲಿಯೇ ಸಿನಿಮಾಗಗಳನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. ಆದರೆ, ಅಂತಹ ರೀಲ್ಗಳು ಕಣ್ಮರೆಯಾಗಿ ದಶಕಗಳೇ ಕಳೆದು ಹೋಗಿದೆ. ಕಣ್ಮರೆಯಾಗಿರುವ ರೀಲ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭಾವಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಲುಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮೈಸೂರಿನ ಚಿತ್ರಕಲಾವಿದ.
ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದ ರೀಲ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಭಾವಚಿತ್ರವನ್ನು ಕಲಾವಿದರೋರ್ವರು ಮನೋಜ್ಞವಾಗಿ ರೂಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ರಂಗಾಯಣದ ಬಹುರೂಪಿಯಲ್ಲಿ ನಾಟಕ, ಚಲನಚಿತ್ರೋತ್ಸವ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಸೆಳೆಯುವಂತೆ, ರೀಲ್ಗಳಿಂದ ತಯಾರಾಗಿರುವ ಭಾವಚಿತ್ರವು ನೋಡುಗರ ಕುತೂಹಲ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ದೂರದಿಂದ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಬಣ್ಣಗಳಿಂದ ತಯಾರು ಮಾಡಿರಬಹುದು ಎಂಬಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಗಮನಿಸಿದರೆ ಮಾತ್ರ ರೀಲ್ಗಳು ಕಣ್ಣಿಗೆ ರಾಚುತ್ತವೆ.
ಕಲಾವಿದ ಎಲ್.ಯೋಗಾನಂದ ಅವರು, 'ನಾನು ನಿನ್ನೊಳಗ, ನೀ ನನ್ನೊಳಗ' ಎಂಬ ಥೀಮ್ನೊಂದಿಗೆ 90ರ ಹಿಂದಿನ ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸುತಿದ್ದ ವಿಡಿಯೋ ಟೇಪ್ಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಕನ್ನಡಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭಾವಚಿತ್ರ ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಐದು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಆರಂಭವಾದ ಕಲಾಕೆಲಸ, ಬುಧವಾರಕ್ಕೆ ಸುಂದರವಾಗ ರಚನೆಯಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದೆ. 8*8 ಅಳತೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಗೊಂಡಿರುವ ಈ ಭಾವಚಿತ್ರವನ್ನು ಹಲವು ಬಾರಿ ಯೋಜಿಸಿ, ಇನ್ಸ್ಟಲೇಷನ್ ಆರ್ಟ್ ಕಲೆಯ ಮೂಲಕ ಬಹುರೂಪಿಯಲ್ಲಿ ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭಾವಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಲುಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
2020ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಗಾಂಧಿಪಥ ಬಹುರೂಪಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಹಳೆಯ ಟೇಪ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಹಳೆ ಟೇಪು ಹೊಸ ಬಾಪು ಭಾವಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದರು.
'ನಾನು ನಿನ್ನೊಳಗ, ನೀ ನನ್ನೊಳಗ' ಏನಿದರ ಅರ್ಥ: ಕನ್ನಡ ಹಾಗೂ ಹಳೆಯ ಟೇಪ್ (ಹಳೆ ಸಿನೆಮಾಗಳ ಟೇಪ್) ಬಳಸಿಕೊಂಡು ರಚನೆ ಮಾಡಿರುವ ಡಾ.ಬಿ. ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭಾವಚಿತ್ರ ಸುಂದರವಾಗಿದ್ದು, ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಒಡೆದ ಗ್ಲಾಸ್ಗಳನ್ನು ಅಂಟಿಸಲಾಗಿದೆ. ಚಿಂತನೆಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲದೇ ಹೋದರೆ, ಮನಸುಗಳು ಒಡೆದ ಕನ್ನಡಿಗಳಂತೆ ವಿಕಾರವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಮನಸುಗಳು ಸರಿಯಾದ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ರೀತಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಕಲಾವಿದ ಎಲ್.ಯೋಗಾನಂದ್.
ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ವ್ಯರ್ಥವಲ್ಲ: ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ವಸ್ತುಗಳು ಯಾವುದೂ ವ್ಯರ್ಥವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡರೆ ವ್ಯರ್ಥವಾದ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಸುಂದರತೆ ನೀಡಬಹುದು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಯೋಗಾನಂದ್.
ಹಿಂದೆ ಸಿನಿಮಾಗಳ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದ ರೀಲ್ಗಳು, ಈಗ ಕಾಣಸಿಗುವುದೇ ಬಲು ಅಪರೂಪ. ಹಳೆಯ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನೆನಪಿಸಿ, ಜನರಿಗೆ ಅದರ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಬೇಕು. ನಾನು ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಡಾ.ಬಿ. ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭಾವಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಹಳೆಯ ಟೇಪ್, ಬಿಳಿ ಹಾಳೆಗಳು, ಕನ್ನಡಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಹೊಸತನ ನೀಡುಬೇಕು ಎನ್ನುವುದು ನನ್ನ ಆಲೋಚನೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
