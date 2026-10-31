ಅಸಲಿ ಬಾಂಬ್ನಂತೆ ಸಿದ್ದಪಡಿಸಿ ಸಾರ್ವಜನಿರಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಮೂಡಿಸಿದ ಅಪರಿಚಿತರ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು
Suspicious Object Found: ಜನರನ್ನ ಹೆದರಿಸಲು ಅಪರಿಚಿತರು ಬಾಂಬ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಡಪಡಿಸಿ ಬಿಸಾಡಿರುವುದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಮೂಡಿಸಿದ್ದ ಅಪರಿತರ ವಿರುದ್ದ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : October 31, 2026 at 2:50 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಜ್ಞಾನಭಾರತಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದ ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ ವಸ್ತುವೊಂದು ಕೆಲ ಕಾಲ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿತ್ತು. ಯಾರೋ ಬಾಂಬ್ ಇಟ್ಟಿರಬಹುದೆಂಬ ವದಂತಿಗೆ ಕ್ಷಣ ಕಾಲ ಎಲ್ಲರೂ ಬೆಚ್ಚಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದರು.
ಮಾಹಿತಿ ಆಧರಿಸಿ ಪೊಲೀಸರೊಂದಿಗೆ ಬಾಂಬ್ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ದಳ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಬಂದು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ ಇದೊಂದು ನಕಲಿ ಬಾಂಬ್ ಎಂದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಆತಂಕದಲ್ಲಿದ್ದ ಜನರು ನೆಮ್ಮದಿ ನಿಟ್ಟುಸಿರು ಬಿಟ್ಟರು.
ಜ್ಞಾನಭಾರತಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದ ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ ವಸ್ತು ಸಂಬಂಧ ಇಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸ್ಥಳೀಯರು 112ಕ್ಕೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು. ಬಾಂಬ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ನಿಗೂಢ ವಸ್ತುವಿನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ವೈರ್ಗಳು ಹಲವು ಗುಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದವು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಬಾಂಬ್ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ದಳ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ ನಕಲಿ ಎಂಬುದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಜನರನ್ನ ಹೆದರಿಸಲು ಅಪರಿಚಿತರು ಬಾಂಬ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಡಪಡಿಸಿ ಬಿಸಾಡಿರುವುದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಮೂಡಿಸಿದ್ದ ಅಪರಿತರ ವಿರುದ್ದ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನಿಗೂಢ ವಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ?: ಕೆಲ ಕ್ಷಣಗಳ ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದ ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ ವಸ್ತು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ ಚಿಕ್ಕ ಪೈಪ್ಗಳು, ವೈಯರ್ನೊಂದಿಗೆ ಟೇಪ್ ಸುತ್ತಿ ಬಾಂಬ್ ಎಂಬಂತೆ ಬಿಂಬಿಸಿರುವ ಅಪರಿತರು, ಬೇರೆ ಕಡೆಯೂ ಬಿಸಾಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಶಂಕೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ನಕಲಿ ಬಾಂಬ್ ಇಟ್ಟವರ ಪತ್ತೆಗಾಗಿ ವಿಶೇಷ ತಂಡದಿಂದ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತ ಸೀಮಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಸಿಂಗ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮೃತದೇಹಗಳ ಗುರುತು ವಿಳಂಬವಾಗುತ್ತಿದೆ: ಹೆಲಿಕ್ಟಾಪರ್ ಪತನದಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಅರುಣ್ ಸಾಲುಂಕೆ ಸಾವು ಸಂಬಂಧ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿರುವ ಆಯುಕ್ತರು, ನಿನ್ನೆ ನಮ್ಮ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿರುವ ವಿಚಾರ ನೋವು ತಂದಿದೆ. ಇಂಟಲಿಜೆನ್ಸ್ ವಿಭಾಗದ ಸಿಟಿಎಸ್ಬಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ವಿಶೇಷ ಕೆಲಸದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸಿಸಿಬಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರ ನಿಧನ ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆಗೆ ದೊಡ್ಡ ನಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಒಳ್ಳೆಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದು ನೋವುಂಟು ಮಾಡಿದೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ರವಿ ಎಂಬ ಅಧಿಕಾರಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದರು. ಸದ್ಯ ನಾವು ಅವರ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಜೊತೆ ನಿಲುತ್ತೇವೆ. ಸದ್ಯ ಉತ್ತರಾಖಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಬಾಡಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಅಲ್ಲಿಯ ಎಡಿಜಿಪಿ ಜೊತೆ ನಾನು ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ. ಶಿಫ್ಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಗುರುತು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚುವ ಕೆಲಸ ವಿಳಂಬವಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದರು.
ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ವಿರುದ್ದ ಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಪರೇಷನ್ ವಿಚಾರ ಸಂಬಂಧ ಮಾತನಾಡಿದ ಸೀಮಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಸಿಂಗ್, ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ರೀತಿಯ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 2011 ಮತ್ತು 2023ರ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಇದೆ. ಸದ್ಯ 2023ರ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹಲವರನ್ನ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದವರ ವಿರುದ್ಧ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ದೆಹಲಿ ಮೂಲದ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಈಗಾಗಲೇ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ತನಿಖೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆಗಿದ್ದ ವಿಡಿಯೋ ಅಸಲಿಯತ್ತಿನ ಬಗ್ಗೆಯೂ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
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