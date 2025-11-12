ETV Bharat / state

ಮೈಸೂರು: ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆ ಸೇರಿದ ಮಿಷ್ಠಾನ ನೈವೇದ್ಯ

ಸಂಸದ ಯದುವೀರ ಕೃಷ್ಣದತ್ತ ಚಾಮರಾಜ ಒಡೆಯರ್‌ ಅವರು ಈ ಗಿನ್ನೆಸ್​ ದಾಖಲೆಯ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಶ್ರೀಗಳಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದರು.

ಮೈಸೂರು: ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆ ಸೇರಿದ ಮಿಷ್ಠಾನ ನೈವೇದ್ಯ (ETV Bharat)
ಮೈಸೂರು: ಕಷ್ಟ ಭಂಜನ (ಕಷ್ಟನಾಶಕ) ಭೈರವ ದೇವರಿಗೆ 2025ನೇ ವರ್ಷದ ಪ್ರಕಾರದ ಮಿಷ್ಠಾನ ನೈವೇದ್ಯ ಸಮರ್ಪಣೆಯು ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆಯ ಪುಟ ಸೇರಿತು. ನಗರದ ಪುರಭವನ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಭೈರವ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ಪ್ರಯುಕ್ತ ನವೆಂಬರ್​ 5 ರಿಂದ 12 ರವರೆಗೆ ಕೃಷ್ಣಗಿರಿ ಪೀಠಾಧಿಪತಿ ಶ್ರೀ 1008 ಆಚಾರ್ಯ ವಸಂತ ವಿಜಯಾನಂದ ಗಿರಿಜಿ ಮಹಾರಾಜ್ ಅವರ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟ ಭಂಜನ ಭೈರವ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ಸಂಜೆ 2025 ಪ್ರಕಾರದ ಮಿಷ್ಠಾನ ನೈವೇದ್ಯ ಸಮರ್ಪಣೆಯ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೆರವೇರಿಸಲಾಯಿತು.

ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಆಕರ್ಷಿಸಿದ ಸುಮಾರು 2025 ಬಗೆಯ ತಿನಿಸುಗಳು: ನಾನಾ ಹೆಸರಿನ ಸುಮಾರು 2025 ಬಗೆಯ ತಿನಿಸುಗಳು, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಆಕರ್ಷಿಸಿತು. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಆಗಮಿಸಿದ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ತಂಡವು, ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿರುವ ಈ ತಿನಿಸುಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಮತ್ತು ಅಷ್ಟೂ ಬಗೆಯ ತಿನಿಸುಗಳ ಎಣಿಕೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿತು. ಆ ಬಳಿಕ ಅದರ ವಿವರವನ್ನು ಪಡೆದು ವಿಶ್ವದಾಖಲೆಯ ಪುಟಗಳಿಗೆ ಸೇರಿಸಿದರು.

ಕಷ್ಟ ಭಂಜನ ಮಹಾಯಜ್ಞ (ETV Bharat)

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೊನೆಯ ದಿನವಾದ ಬುಧವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ 10.30 ರಿಂದ ವಿಶೇಷ ಭೈರವ ಸಾಧನ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3.30 ರಿಂದ ಕಷ್ಟ ಭಂಜನ ಮಹಾಯಜ್ಞ ಹಾಗೂ 2025 ವ್ಯಂಜನೆಗಳ ಸಮರ್ಪಿಸಲಾಯಿತು.

ಗಿನ್ನೆಸ್​ ದಾಖಲೆಯ ಪ್ರತಿ ಶ್ರೀಗಳಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದ ಸಂಸದ ಒಡೆಯರ್: ಸಂಸದ ಯದುವೀರ ಕೃಷ್ಣದತ್ತ ಚಾಮರಾಜ ಒಡೆಯರ್‌ ಅವರು ಈ ಗಿನ್ನೆಸ್​ ದಾಖಲೆಯ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಶ್ರೀಗಳಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದರು.

ಕಳೆದ ವರ್ಷ 2024 ನೈವೇದ್ಯಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಿ, ಏಷ್ಯಾ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್, ಇಂಡಿಯಾ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ 40 ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಈಗಾಗಲೇ 600ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆ ಮಾಡಿರುವ ಕೃಷ್ಣಗಿರಿ ಪೀಠಾಧೀಶ್ವರ 1008 ಆಚಾರ್ಯ ವಸಂತ ವಿಜಯಾನಂದ ಗಿರಿಜಿ ಮಹಾರಾಜ ಅವರು ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಗಿನ್ನೆಸ್​ ದಾಖಲೆಯ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಶ್ರೀಗಳಿಗೆ ಸಂಸದ ಯದುವೀರ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದರು (ETV Bharat)

ಕಳೆದ 8 ದಿನಗಳಿಂದ ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಭೈರವ ಆರಾಧನೆ, ಕಷ್ಟಭಂಜನ ಮಹಾಯಜ್ಞ, ಭೈರವ ಮಹಾಪುರಾಣ ಮಹಾಕಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಜರುಗಿದವು. ಭೈರವ ಮಹೋತ್ಸವದ ಐದನೇ ದಿವಸ ಭಾನುವಾರ ಭೈರವ ಮಹಾಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಭಕ್ತರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಗಣೇಶ ಪೂಜೆ, ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪೂಜೆ, ಸರಸ್ವತಿ ಪೂಜೆ, ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಪೂಜೆ, ಧನವಂತ್ರಿ ಪೂಜೆ, ಹನುಮಂತನ ಪೂಜೆ ನೆರವೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳ ಸಾವಿರಾರು ಭಕ್ತರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.

ಬಿ.ಎ. ಕೈಲಾಶ್‌ ಚಂದ್ ಜೈನ್, ದೀಪಕ್ ಕುಮಾರ್ ಜೈನ್, ಕೃಷ್ಣ ಶಕ್ತಿಪೀಠದ ಡಾ.ಬಿ.ಕೆ. ಅಜಯ್‌ ಕುಮಾರ್ ಜೈನ್, ಸಂಕೇಶ್ ಮತ್ತಿತರರು‌ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.

