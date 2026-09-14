ಮೈಸೂರು: ಎರಡನೇ ತಂಡದ ಗಜಪಡೆಗೆ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಸ್ವಾಗತ
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 11 ರಿಂದ ಈ ಸಾಲಿನ ದಸರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಆರಂಭವಾಗಲಿದ್ದು, ಅ.21 ರಂದು ಜಂಬೂಸವಾರಿ ನೆರವೇರಲಿದೆ.
Published : September 14, 2026 at 10:32 AM IST
ಮೈಸೂರು: ನಾಡಹಬ್ಬ ದಸರಾದ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿರುವ ಜಂಬೂ ಸವಾರಿ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಆಗಮಿಸಿದ ಗಜಪಡೆಯ ಎರಡನೇ ತಂಡವನ್ನು ಮೈಸೂರು ಅರಮನೆಯ ಮುಂಭಾಗದ ಜಯಮಾರ್ತಾಂಡ ದ್ವಾರದ ಬಳಿ ಸಾಂಪ್ರಾದಾಯಿಕವಾಗಿ ಭಾನುವಾರ ಸಾಯಂಕಾಲ ಸ್ವಾಗತಿಸಲಾಯಿತು.
ಈಗಾಗಲೇ ಮೊದಲ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸಿರುವ 9 ಆನೆಗಳು ಜಂಬೂ ಸವಾರಿ ಮಾರ್ಗದ ತಾಲೀಮಿನಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದು, ಅವುಗಳಿಗೆ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರ ನೀಡಿ ಆರೈಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ದಸರಾ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೂ ಮುನ್ನ ಎರಡನೇ ತಂಡದ ಆನೆಗಳನ್ನು ಕರೆತರಲಾಗಿದೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 11 ರಿಂದ ಈ ಸಾಲಿನ ದಸರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಆರಂಭವಾಗಲಿದ್ದು, ಅ.21 ರಂದು ಜಂಬೂಸವಾರಿ ನೆರವೇರಲಿದೆ.
ಎರಡನೇ ತಂಡ: ಎರಡನೇ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಕರೆತರಲಾದ 3 ಆನೆಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಹೆಣ್ಣಾನೆ ಹಾಗೂ ಒಂದು ಹೊಸ ಗಂಡಾನೆ ಸೇರಿದೆ. ರಾಮಪುರ ಶಿಬಿರದಿಂದ ಬಂದ ಚೈತ್ರಾ ಆನೆ, ದುಬಾರೆ ಶಿಬಿರದಿಂದ ಸುಗ್ರೀವ ಆನೆ ಹಾಗೂ ದೊಡ್ಡ ಹರವೆ ಶಿಬಿರದಿಂದ ರೂಪ ಆನೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದು ಅವುಗಳನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಲಾಯಿತು.
ಮೂರು ಆನೆಗಳಿಗೆ ಅರಿಶಿಣ ಕುಂಕುಮ ಹಾಕಿ ಅವುಗಳನ್ನ ಅರಮನೆ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಜಯ ಮಾರ್ತಾಂಡ ದ್ವಾರದ ಬಳಿ ಸಾಲಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹಾಗೂ ಅರಮನೆ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಪೂಜೆ ನೆರವೇರಿಸಿದರು. ನಂತರ ಪುಷ್ಪಾರ್ಚನೆ ಮಾಡಿ ಬಳಿಕ ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ಒಡೆದು ದೃಷ್ಟಿ ತೆಗೆದು ಅರಮನೆಗೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು.
ಪ್ರಶಾಂತ, ಏಕಲವ್ಯ ಆನೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಮೂರು ಆನೆಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು. ಶ್ರೀಕಂಠ, ಮಹೇಂದ್ರ, ಧನಂಜಯ, ಗೋಪಿ, ಶ್ರೀರಾಮ, ಕಾವೇರಿ, ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಆನೆಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಅರಮನೆ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿವೆ. ಡಿಸಿಎಫ್ ಪ್ರಭುಗೌಡ, ಅರಮನೆ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕ ಟಿ.ಎಸ್.ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಇನ್ನಿತರರು ಇದ್ದರು.
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