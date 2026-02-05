ETV Bharat / state

ಮೈಸೂರು: ಇ-ಖಾತಾ ವಿತರಣೆಗೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷ, ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಪರದಾಟ

ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಇ-ಖಾತಾ ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಿದ್ದು, ತಮ್ಮ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಡಿಜಲೀಕರಣಗೊಳಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನಡುವೆ ಎದುರಾಗಿರುವ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಅವರನ್ನು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ.

Mysore people Facing problem of Technical Glitches in E Khata uploading
ಮೈಸೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : February 5, 2026 at 4:35 PM IST

ಮೈಸೂರು: ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇ-ಖಾತೆ ವಿತರಣೆಯಲ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಆಸ್ತಿ ಮಾರಾಟ, ಖರೀದಿ ಹಾಗೂ ವರ್ಗಾವಣೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರೆ ಸೌಲಭ್ಯ ಪಡೆಯಲು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಪರದಾಡುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉಂಟಾಗಿದೆ.

ಸರ್ಕಾರಿ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಡಿಜಿಟಲೀಕರಣಗೊಳಿಸಿ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಕಾಪಾಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಚಾಲಿತ ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ ಫಾರ್ ಮೇಷನ್ ಸೆಂಟರ್(ಎನ್​ಐಸಿ) ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿರುವ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಈ ಸ್ವತ್ತು 2.0 ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ಲಾಟ್ ಫಾರ್ಮ್​ನಲ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷ ಉಂಟಾಗಿದ್ದು, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇ ಖಾತಾ ವಿತರಣೆ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದೆ.

2025ರ ಡಿ.1ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಇ- ಸ್ವತ್ತು 2.0 ತಂತ್ರಾಂಶದ ಮೂಲಕ ಆಸ್ತಿ, ಮಾರಾಟ ಖರೀದಿ ಮತ್ತು ನೋಂದಣಿಗೆ ಇ ಖಾತಾ ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಮಾಲೀಕರು ಇ-ಖಾತಾ ನೋಂದಣಿಗೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಇದೀಗ ನಿರಂತರ ಸರ್ವರ್​ ಡೌನ್​ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾಗಿದ್ದು, ದಾಖಳೆಗಳನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್​ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬವಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಕಂದಾಯ ವಸೂಲಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕುಂಠಿತವಾಗಿದೆ.

ಕಳೆದ ಎರಡು ತಿಂಗಳಿಂದ ಇ-ಸ್ವತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಫ್ಲಾಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮೂಲಕ ಇ-ಖಾತಾ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಇದೀಗ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಇ-ಖಾತಾ ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಆಸ್ತಿ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಾಲ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಮದುವೆ ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರೆ ಸಾಲ ಸೌಲಭ್ಯಕ್ಕಾಗಿಯೂ ಪರದಾಡುವದಾಗಿದೆ. ಇ ಖಾತಾ ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಿ ಆಸ್ತಿ ಮಾಲೀಕರನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ದೂಡಿದೆ ಎಂಬ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಇ-ಖಾತಾ ಇಲ್ಲದೆ ಯಾವ ನೋಂದಣಿಯೂ ಇಲ್ಲ: ಇ-ಖಾತೆ ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಿದ ಬಳಿ ಮ್ಯಾನುಯಲ್ ಖಾತೆಗಳ ಮೂಲಕ ಆಸ್ತಿಗಳ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಒಬ್ಬರಿಂದ ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆನ್​ಲೈನ್​ ನೋಂದಣಿ ಮೂಲಕವೇ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್​ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಕೂಡ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಆಫ್ ಲೈನ್ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹಿರಿಯ ಉಪನೋಂದಣಾಧಿಕಾರಿ ಸಿ.ಪಿ ನಂದಿನಿ ಅವರು ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್​ಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕಳೆದೊಂದು ತಿಂಗಳಿಂದ ಇ-ಖಾತೆ ನೀಡಿಲ್ಲ: ನಗರದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಂದ ಇ-ಖಾತೆ ನೀಡಲು ಸರ್ವರ್​ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಸಿಟಿಜನ್​ ಲಾಗಿನ್ ಅವಕಾಶ ನೀಡಬೇಕು ಎನ್ನುವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಸಾಫ್ಟ್​ವೇರ್ ಅಪ್​ಡೇಟ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಇ-ಆಸ್ತಿ ಕಣಜದಲ್ಲಿ ಶೇಕಡ 95ರಷ್ಟು ಆಸ್ತಿಗಳ ದತ್ತಾಂಶ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ್ದು, ಹೊಸ ತಂತ್ರಾಂಶಕ್ಕೆ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮೈಸೂರು ಪಾಲಿಗೆ ಕಂದಾಯ ವಿಭಾಗದ ಉಪ ಆಯುಕ್ತ ಜಿ.ಎಸ್ ಸೋಮಶೇಖರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಉದ್ಯಮದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ: ಸರ್ವರ್​ ಡೌನ್​ನಿಂದಾಗಿ ಇ-ಖಾತೆಗೆ ಅರ್ಜಿ ಕರೆದು ಆಸ್ತಿ ಮಾಲೀಕರನ್ನು ಅಲೆಯುವಂತೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಖಾತೆಗಾಗಿ ತಿಂಗಳುಗಟ್ಟಲೆ ಕಾಯುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಇ-ಖಾತಾ ಇಲ್ಲದೆ ಯಾವುದೇ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಂತಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಉದ್ಯಮ ಕಳೆದ ಎರಡು ತಿಂಗಳಿಂದ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಬೇಗ ಪರಿಹಾರ ಕಲ್ಪಿಸುವಂತೆ ಕಾನ್ಫೆಡರೇಶನ್ ಆಫ್ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮೈಸೂರು ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಂ.ಎಸ್ ಹರೀಶ್ ಶೆಣೈ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನು: ಹೊಸ ಸಾಫ್ಟ್​ವೇರ್​ ಬದಲಾವಣೆ ಮತ್ತು ಅಪ್​ಡೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಇ-ಖಾತೆ ನೀಡುವಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಯುವ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದು, ನಗರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿಯೂ ಇ-ಖಾತೆ ವಿತರಣೆಯಲ್ಲಾಗಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಮೈಸೂರಿನ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಜಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿಕಾಂತ್ ರೆಡ್ಡಿ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.

