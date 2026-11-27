ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮಾತು ಅಪಾರ್ಥವಾಗುವುದು ಬೇಡ: ಸಚಿವ ಖಾದರ್
ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರ ಬಾಕಿ ಹಣದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವ ಜೆ.ಪಿ.ನಡ್ಡಾ ಅವರಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಸಚಿವ ಯು.ಟಿ.ಖಾದರ್ ತಿಳಿಸಿದರು.
Published : November 27, 2026 at 6:10 PM IST
ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಯಾವುದೇ ಮಾತು ಅಪಾರ್ಥವಾಗುವುದು ಬೇಡ. ನಾನು ಆಡಿದ ಮಾತನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದಿರುವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವ ಯು.ಟಿ.ಖಾದರ್, ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರ ಬಾಕಿ ಹಣದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವ ಜೆ.ಪಿ.ನಡ್ಡಾ ಅವರಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ. ದೆಹಲಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಚರ್ಚಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದರು.
ನಗರದಲ್ಲಿಂದು ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಎನ್ಎಚ್ಎಂ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನೇಮಕಗೊಂಡವರು. ಮೊದಲು ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ಸ್ಗೆ ಅನುದಾನವಾಗಿ, ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಧನವಾಗಿ ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಕಡಿಮೆ ಕೊಡುತ್ತದೆ ಎಂದಾಗ 2014ರಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಟ್ ನೀಡಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿತ್ತು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಕೇಂದ್ರ ಎಷ್ಟು ಕೊಡುತ್ತದೆಯೋ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಧನವನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವೂ ನೀಡುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿತ್ತು. ಕೇಂದ್ರ ಕೈಬಿಟ್ಟ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವೇ ನೇರವಾಗಿ 5 ಸಾವಿರ ರೂ, ಕೇಂದ್ರದಿಂದ 2 ಸಾವಿರ ಅಥವಾ 1 ಸಾವಿರ ರೂ ಹಾಗೂ ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ಸ್ ಸೇರಿ ಕನಿಷ್ಠ 8 ಸಾವಿರ ರೂ. ಸಿಗುತ್ತಿದೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಆಶಾ ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರಿಗೆ 13, 14, 15 ಸಾವಿರದಿಂದ 16 ಸಾವಿರ ರೂ. ವರೆಗೂ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಧನ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ. 10 ಸಾವಿರ ರೂ. ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಧನ ಪಡೆಯುವ ಆಶಾ ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಂದಿ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಲಸಿಕೆ, ಹೆರಿಗೆ, ಬೇರೆ ಸ್ಕೀಮ್ಗಳಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದಾಗ ಹಾಗೂ ರೋಗಿ ಆರೈಕೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಧನ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೂ ಮಾಡದಿದ್ದರೂ ಕನಿಷ್ಠ ನಿಗದಿತ ಮೊತ್ತ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಧನ ಬರಲೇಬೇಕು ಎಂಬುದು ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರ ಬೇಡಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದರು.
ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಇದ್ದರೂ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬಂದು ಒಂದು ಗಂಟೆಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಸಹಾನುಭೂತಿ ಇದೆ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಡುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ಮೋಸ ಮಾಡಿದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಜೊತೆ ಚರ್ಚಿಸಿ ಅಧಿವೇಶನ ಮುಗಿಯುವ ವೇಳೆಗೆ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ ಕೊಡುವುದಾಗಿ ಸಿಎಂ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ 12 ರಂದು ಅಧಿವೇಶನ ಮುಗಿಯುತ್ತದೆ. ಸರ್ಕಾರ, ಸಿಎಂ ಮತ್ತು ಇಲಾಖೆಯ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಸವಿಟ್ಟು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಮರಳಲು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಜನ ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ, ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಯವರು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನಮ್ಮ ಸಹೋದರರು, ಕುಟುಂಬದವರು. ಸರಿ ಇದ್ದಾಗ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡಬೇಕು, ತಪ್ಪಿದ್ದಾಗ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಗೆ ತರಬೇಕು. ಎಲ್ಲಾ ವಿಚಾರಗಳೂ ಚರ್ಚೆಯ ಹಂತದಲ್ಲೇ ಇವೆ. ಈಗಲೇ ಕುಳಿತು ತೀರ್ಮಾನ ಹೇಳಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ಸಿಗಬೇಕಾದ ನೈತಿಕ ಹಕ್ಕು ಸಿಗಲೇಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸಹಕಾರ ಬೇಕು. ಈಗಲೇ ಬರೆದು ಕೊಡಿ ಎಂದು ಹಠ ಹಿಡಿಯುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ, ಹಠ ಹಿಡಿದಾಗ ಮಾನವೀಯತೆ ಮತ್ತು ಕರುಣೆಯಿಂದ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಕೆಲವು ಮಾತು ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ. ಚರ್ಚೆ ವೇಳೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಚಾರಗಳು ಬರುತ್ತವೆ ಎಂದರು.
ಐದು ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆರನೇ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಸರ್ಕಾರ ಮುಂದೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇಡಬೇಕು. ಫ್ರೀಡಂ ಪಾರ್ಕ್ಗೆ ವಿವಿಧ ಹೋರಾಟಗಾರರು, ಚಿಂತಕರು ಹೋಗಿ ಬೆಂಬಲ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವುದು ಸಹಜವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಕೊರತೆಯಿದ್ದರೆ ಯೂನಿಯನ್ ಲೀಡರ್ಗಳು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಸರಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಗಮನಿಸುತ್ತೇವೆ. ಮುಂದೆ ಅಂತಹವರನ್ನು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಲಿಸ್ಟ್ಗೆ ಹಾಕುತ್ತೇವೆ. ಗ್ರೂಪ್ ಡಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ತಿಂಗಳ ವೇತನ ಸಿಗದಿದ್ದರೆ ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಮೋಸ ಮಾಡುವ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕೇಸ್ ದಾಖಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದರು.
ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ಚಿಕಿತ್ಸಾ ದರವನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಪ್ರಕಟಿಸಬೇಕು. ಹಾಕದವರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ವಿಳಂಬದಿಂದ ಕೆಲವೆಡೆ ಔಷಧ ಕೊರತೆಯಾಗಿದೆ. ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗದಂತೆ ಎಬಿಆರ್ಕೆ ಮೂಲಕ ಔಷಧ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಮಂಗನ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಲಸಿಕೆ ವಿಚಾರ: ಮಂಗನ ಕಾಯಿಲೆ ಲಸಿಕೆಗೆ ಎನ್ಪಿಆರ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ, ಇನ್ನೂ ಟ್ರಯಲ್ ಸ್ಟೇಜ್ನಲ್ಲಿದೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ ಒಳಗೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಐಸಿಎಂಆರ್ ಹೇಳಿದೆ, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದರು.
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