ನನ್ನನು ಗೆಲ್ಲಿಸಲು, ನನ್ನ ತಾಯಿ ಶ್ರಮ, ಆಶೀರ್ವಾದ ಇದ್ದೇ ಇದೆ, ಗೆಲುವು ನನ್ನದೇ: ಸಮರ್ಥ್ ಶಾಮನೂರು ವಿಶ್ವಾಸ
ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆಲ್ಲ ಪ್ರಚಾರ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಮರ್ಥ್ ಶಾಮನೂರು ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಈಟಿವಿ ಭಾರತದ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : April 7, 2026 at 1:24 PM IST
ದಾವಣಗೆರೆ: ದಾವಣಗೆರೆ ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸುತ್ತಿದೆ. ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಸಮರ್ಥ್ ಶಾಮನೂರು ಪರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರು ಭರ್ಜರಿ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪಂಚ ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳು ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಶಾಮನೂರು ಶಿವಶಂಕರಪ್ಪಾಜಿ ಮಾಡಿದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸಗಳ ಮೇಲೆ ಮತದಾರ ಕೈ ಹಿಡಿಯಲಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ್ದಾಗಿದೆ.
ಈ ಬೈ ಎಲೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಶಾಮನೂರು ಶಿವಶಂಕರಪ್ಪ ಅವರ ಪಡೆದಿದ್ದ ಲೀಡ್ಗಿಂತ್ ಹೆಚ್ಚು ಲೀಡ್ನಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಥ್ ಶಾಮನೂರು ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸಂಸದೆ ಪ್ರಭಾ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಪುತ್ರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಸಮರ್ಥ್ ಶಾಮನೂರು ಕೂಡ 'ನನ್ನ ತಾಯಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ಗೆಲುವು ನನ್ನದೇ' ಎಂದು ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ವಾರ್ಡ್ 21 ಬಸಾಪುರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿದ ಸಮರ್ಥ್ ತನ್ನನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವಂತೆ ಜನರಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು. ಇಂದು ಅದ್ಧೂರಿ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ತೆರೆಬೀಳಲಿದ್ದು, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಸಮರ್ಥ್ ಪ್ರಚಾರ ಕೈಗೊಂಡು ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮತದಾರರಿಗೆ ತಿಳಿ ಹೇಳಿದರು. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆಲ್ಲ ಪ್ರಚಾರ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಮರ್ಥ್ ಶಾಮನೂರು ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸಮರ್ಥ್ ಶಾಮನೂರು ಮಾತನಾಡಿ "ಒಳ್ಳೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಒಂದು ಊರಿಗೆ ನಾವು ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟರೆ, ಐವತ್ತು ಜನರಿಂದ ಪ್ರಚಾರ ಆರಂಭಿಸಿದರೆ, ಆ ಪ್ರಚಾರದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ಜನ ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತರಾಗಿ ಭಾಗಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಬೆಂಬಲ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಮುಂದಿಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಗ್ರಾಪಂ ಸ್ಟೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಮನೆ ಮನೆಗೆ ತೆರಳಿ ಪ್ರಚಾರ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ಕೂಡ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಮೂರು ಜನ ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
"ಜನರ ಬೆಂಬಲ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇನ್ನು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಸಾಕಷ್ಟು ತಾಯಂದಿರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇದೆ. ಪುತ್ರನನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸಲು, ನನ್ನ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ತಾಯಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೂಡ ಇದ್ದೇ ಇದೆ, ಗೆಲುವು ನನ್ನದೇ. ಇನ್ನು ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ, ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲ ಸಚಿವರು ಶಾಸಕರು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತೇನೆ" ಎಂದರು.
"ಇನ್ನು ಐದು ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳು ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ತಲುಪುತ್ತಿವೆ. ಮಹಿಳೆಯರ ಖಾತೆಗೆ ಎರಡು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಬೀಳುತ್ತಿದೆ. ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಎರಡು ಸಾವಿರ ಕೊಡುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಮಹಿಳೆಯರ ಪತಿಗಳಿಗೆ ಎರಡು ಸಾವಿರ ಉಳಿದಂತೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಇನ್ನು ನಾನು ಬಸಪುರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಾರ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು, ಜನ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಒಳ್ಳೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ" ಎಂದು ಭರವಸೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
