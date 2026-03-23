'ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ಗೆ ನಾವು ಕೇವಲ ವೋಟ್‌ಬ್ಯಾಂಕ್, ಸಾಮೂಹಿಕ ರಾಜೀನಾಮೆಗೆ ಸಿದ್ಧ': ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಮರ ಆಕ್ರೋಶ

ದಾವಣಗೆರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಸಮರ್ಥ್ ಶಾಮನೂರು ಅವರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ನೀಡಿದ್ದು, ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರನ್ನು ಕೆರಳಿಸಿದೆ.

Protest by Muslims against Congress
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ ವಿರುದ್ಧ ಮುಸ್ಲಿಮರಿಂದ ಪ್ರತಿಭಟನೆ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : March 23, 2026 at 8:15 AM IST

ದಾವಣಗೆರೆ: ದಾವಣಗೆರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಉಪಚುನಾವಣೆಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಸಮರ್ಥ್ ಶಾಮನೂರು ಅವರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಘೋಷಿಸಿದ್ದು, ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಮುಸ್ಲಿಮರು ತೀವ್ರ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಭಾನುವಾರ ದಾವಣಗೆರೆ ನಗರದ ಅಕ್ತರ್ ರಜಾ ಸರ್ಕಲ್​ನಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ ಮುಸ್ಲಿಮರು, ಕಪ್ಪು ಬಾವುಟ ಹಾಗೂ ಪ್ರತಿಭಟನಾ ಭಿತ್ತಿಪತ್ರಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದರು.

ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ನಮ್ಮನ್ನು ಕೇವಲ ಓಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಗಿ ಮಾತ್ರ ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಿದೆ. ನಮ್ಮ ದಶಕಗಳ ಕಾಲದ ಬೇಡಿಕೆ ಈಡೇರಿಸದೇ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ತೋರಿದೆ ಎಂದು ಅಸಮಾಧಾನ ಹೊರಹಾಕಿದರು.

ಇದೇ ವೇಳೆ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ನ ರಾಜ್ಯ ಉಸ್ತುವಾರಿ ರಣದೀಪ್ ಸುರ್ಜೇವಾಲಾ, ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ, ಡಿಕೆಶಿ ವಿರುದ್ದ ಧಿಕ್ಕಾರ ಕೂಗಿದರು. ಎಲ್ಲಾ ಟಿಕೆಟ್ ಶಾಮನೂರು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಕೊಡಿ. ನಾವು ಕೇವಲ ಮತ ನೀಡಲು ಮಾತ್ರಾ ಇರುತ್ತೇವೆ. ಬಿಜೆಪಿಯಿಂದ ತೊಂದರೆ ಎಂದು ಭಯ ಉಂಟು ಮಾಡಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡಿರಿ. ಮೋದಿ ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಿ 12 ವರ್ಷ ಆಯಿತು. ನಮಗೆ ಏನೂ ತೊಂದರೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಈ ಸಲ ನಾವು ಬಿಜೆಪಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಬೇರೆ ಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಹಾಗು ನೋಟಾಗೆ ಮತ ನೀಡುತ್ತೇವೆ. ದಾವಣಗೆರೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಬಾಗಲಕೋಟೆಯಲ್ಲೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಸೋಲಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದರು.

ಮುಸ್ಲಿಂ ಮುಖಂಡ ಸೈಯ್ಯದ್ ರಿಯಾಜ್ ಮಾತನಾಡಿ "ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ನಮಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಪಕ್ಷದವರು ಪ್ರತೀ ಬಾರಿ ಸಮಾಧಾನಕರ ಬಹುಮಾನ ಕೊಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸಾಮೂಹಿಕ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ದುಡಿದಿದ್ದೇವೆ. ನಮಗೆ ನ್ಯಾಯ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಬಂಡಾಯ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯನ್ನು ಚುನಾವಣೆಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿ, ಗೆಲ್ಲಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಸುರ್ಜೆವಾಲಾ ಹಾಗು ಡಿಕೆಶಿ ಸಭೆ ಕರೆದಾಗ ನಿಮಗೆ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದಿದ್ದರು. ಇವರು ನಮಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬೆನ್ನಿಗೆ ಚೂರಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ದೂರಿದರು.

ಮನ್ಸೂರ್ ಅಲಿ ಮಾತನಾಡಿ, "ನಮಗೆ ಹಬ್ಬದ ದಿನವೇ ಕರಾಳ ದಿನ ಆಗಿದೆ. ಬಿಜೆಪಿ ಈ ಭಾಗ ಗೆದ್ದಿಲ್ಲ. ಇನ್ಮುಂದೆ ನಾವು ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಮತ‌ ಹಾಕುತ್ತೇವೆ. ನಾವು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ಗೆ ಮತ‌ ಹಾಕಲ್ಲ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಸೋಲಿಸುತ್ತೇವೆ" ಎಂದರು.‌

ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ತೊರೆದು ಬಿಜೆಪಿ ಸೇರ್ಪಡೆ: ಈ ನಡುವೆ, ದಾವಣಗೆರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ದಾಸ ಕರಿಯಪ್ಪನವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ 20ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಮುಖಂಡರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ ತೊರೆದು ಬಿಜೆಪಿ ಸೇರಿದರು. ಪಕ್ಷದ ಶಾಲು ಹೊದೆಸಿ ಅವರನ್ನು ಶ್ರೀನಿವಾಸ್​ ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಬದಲಿಗೆ ಶಾಮನೂರು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಟಿಕೆಟ್ ನೀಡಿ ಮೋಸ ಮಾಡಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಪಕ್ಷ ತೊರೆಯುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಮುಂದಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಸೇರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ‌.

ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ದಾಸ ಕರಿಯಪ್ಪನವರಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಲು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಎಂದ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಮುಖಂಡರು ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸೋಲಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದ್ದೇವೆ.‌ ಬಡ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಬಂದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಪರ ನಿಲ್ಲಬೇಕೆಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.

ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಂಡಾಯ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಸಾಧಿಕ್ ಪೈಲ್ವಾನ್​ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ- ಎಸ್​.ಎಸ್. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ: ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಂಡಾಯ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಸಾಧಿಕ್ ಪೈಲ್ವಾನ್​ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಸಿಟ್ಟಾಗಿರಬೇಕು. ನಾಳೆ ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ ಎಂದು ಸಚಿವ ಎಸ್​.ಎಸ್.ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ತಿಳಿಸಿದರು.

ದಾವಣಗೆರೆ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಎಐಸಿಸಿಯಿಂದ ಬಂದ ಬಿ.ಫಾರಂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮತದಾರರ ಮನ ಗೆದ್ದು ಸಮರ್ಥ್ ಅವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಸಿಎಂ, ಡಿಸಿಎಂ, ಎಂ.ಬಿ.ಪಾಟೀಲ್, ಈಶ್ವರ್ ಖಂಡ್ರೆ, ಸಂತೋಷ್ ಲಾಡ್ ಸೇರಿ ಪಕ್ಷದ ಮುಖಂಡರು ಬರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಮೊನ್ನೆ ಒಳ್ಳೆಯ ದಿನ ಎಂದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಭಾ ಪುತ್ರನೊಂದಿಗೆ ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಅದಕ್ಕೆ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತವಾಯಿತು. ಹೈಕಮಾಂಡ್ ನಾಮಪತ್ರ ವಾಪಸ್ ಪಡೆಯಿರಿ ಎಂದರೆ ಪಡೆಯಲು ಸಿದ್ದ ಎಂದಿದ್ದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಿಂದ ಚುನಾವಾಣೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಎರಡೂ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಉಪ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಎರಡು ಸ್ಥಾನ ಗೆಲ್ಲುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

ಆರ್​ಎಸ್​ಎಸ್ ಶಾಖಾ ಪ್ರಮುಖರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ಗೆ ಬೆಂಬಲ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಾಲೆಂಟರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಎಂದರೆ ಒಂದೇ ಜಾತಿ ಎಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಾರಿಯೂ ಕೂಡ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಚುನಾವಣೆ ಎಲ್ಲರೂ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಶಿವಶಂಕರಪ್ಪ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ಗೆ ನಲವತ್ತು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ದುಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಸಂಧಾನ ಮಾಡಿ ಕೊನೆಗೆ ಸಮರ್ಥ್​ಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಬ್ದುಲ್ ಜಬ್ಬಾರ್ ಅವರನ್ನು ಎಂಎಲ್​ಸಿ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಆವಾಗ ಕೇಳಿದ್ದೆವು, ಆಗ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಬಂಡಾಯ ಬಗೆಹರಿಸುತ್ತೇನೆ. ಚುನಾವಣೆ ಬಂದಾಗ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಸೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಜಮೀರ್ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಬರುವಂತೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಕೇರಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಆ ನಂತರ‌ ಬರ್ತೇನೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಎಂ ನಾಮಿನೇಷನ್​ ಸಲ್ಲಿಸುವ ದಿನ ಬರ್ತಾರೆ ಎಂದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 'ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತಾತ ಮಾಡಿದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮೇಲೆ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತೇವೆ': ಕಾಲಿಗೆ ಚಪ್ಪಲಿ ಧರಿಸದೇ ಸಮರ್ಥ್ ಶಾಮನೂರು ಮತಬೇಟೆ ಶುರು

