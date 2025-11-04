ETV Bharat / state

ರಾಮನಗರ: ಸ್ವಂತ ಹಣದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ದೇಗುಲ ಕಟ್ಟಿಸಿಕೊಟ್ಟ ಮುಸ್ಲಿಂ ಮುಖಂಡ! ಭಾವೈಕ್ಯತೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದ ಮಂಗಳವಾರಪೇಟೆ

ಮುಸ್ಲಿಂ ಮುಖಂಡರೊಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಹಣದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸಿಕೊಡುವ ಮೂಲಕ ಭಾವೈಕ್ಯತೆ ಮೆರೆದಿದ್ದಾರೆ.

Muslim leader who built a Hindu temple with his own money
ಸ್ವಂತ ಹಣದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ದೇಗುಲ ಕಟ್ಟಿಸಿಕೊಟ್ಟ ಮುಸ್ಲಿಂ ಮುಖಂಡ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : November 4, 2025 at 9:08 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ರಾಮನಗರ: ಮುಸ್ಲಿಂ ಮುಖಂಡರಾದ ಸೈಯದ್ ಉಲ್ಲಾ ಸಖಾಫ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಹಣದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿನ ಮಂಗಳವಾರಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಬಸವೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸಿಕೊಡುವ ಮೂಲಕ ಭಾವೈಕ್ಯತೆ ಮೆರೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ದಿನದಂದೇ ದೇಗುಲಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ದೇಗುಲವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಲ್ಲಿನಿಂದಲೇ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿರುವುದು ವಿಶೇಷ. ದೇವಸ್ಥಾನದ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅನ್ನ ದಾಸೋಹ ಸೇರಿದಂತೆ ಕಳೆದ ಮೂರು ದಿನಗಳಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ವಿವಿಧ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಸೋಮವಾರ ಸಂಪನ್ನಗೊಂಡವು. ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಆದರು.

ಮಂಗಳವಾರಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರಗೊಂಡ ಬಸವನಗುಡಿ ಶ್ರೀ ಬಸವೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ (ETV Bharat)

ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ದಾನಿಗಳಾದ ಎಸ್. ಕೆ. ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಲೀಕರಾದ ಸೈಯದ್ ಉಲ್ಲಾ ಸಖಾಫ್ ವಿಶೇಷ ಆಹ್ವಾನಿತರಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು. ಶ್ರೀ ಬಸವೇಶ್ವರ ವಿನಾಯಕ ಯುವಕರ ಬಳಗದವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ವಾನ್ ನಾಗೇಂದ್ರ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳು, ಮಂಜುನಾಥ್ ಅರಾಧ್ಯ ಮತ್ತು ಸಂಗಡಿಗರು ಪೂಜೆಯ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿದ್ದರು.

Muslim leader who built a Hindu temple with his own money
ಮಂಗಳವಾರಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರಗೊಂದ ಶ್ರೀಬಸವೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ (ETV Bharat)

ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅರ್ಚಕರಾದ ದಿ.ಮಹದೇವ್ ಅವರ ಪುತ್ರರಾದ ಚಂದನ್, ಮಹೇಶ್ ಹಾಗೂ ಮನೋಜ್ ಅವರು ಮೂರು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಆಯೋಜನೆಯ ಮುಂದಾಳತ್ವ ವಹಿಸಿದ್ದರು.

ದೇಗುಲ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಇದೇ ಗ್ರಾಮದ ಕೆಂಪಮ್ಮ ಹಾಗೂ ಮೋಟೇಗೌಡರು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಜಾಗ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ನಂತರ ಸೈಯದ್ ಉಲ್ಲಾ ಸಖಾಫ್ ಅವರು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೂ ಅಧಿಕ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಿನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟಿಸಿಕೊಡುವ ಮೂಲಕ ಮಾದರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

Muslim leader who built a Hindu temple with his own money
ಮಂಗಳವಾರಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರಗೊಂದ ಶ್ರೀಬಸವೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ (ETV Bharat)

ಹಿಂದೂ-ಮುಸ್ಲಿಂ ಭಾವೈಕ್ಯತೆ: ಲೋಕಾರ್ಪಣೆಗೊಂಡ ದೇವಸ್ಥಾನ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಶಾಂತಿ, ಸೌಹಾರ್ದತೆ ಹಾಗೂ ಭಾವೈಕ್ಯತೆಯ ಸಹಬಾಳ್ವೆ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಸಾರುತ್ತಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಹಿಂದೂ-ಮುಸ್ಲಿಂ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿರಬೇಕೆಂಬ ಸಂದೇಶ ನೀಡುತ್ತಿರುವುದು ವಿಶೇಷ.

Muslim leader who built a Hindu temple with his own money
ಭಾವೈಕ್ಯತೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದ ಮುಸ್ಲಿಂ ಮುಖಂಡ (ETV Bharat)

ಈ ಹಿಂದೆಯೂ ಸಂತೇ ಮೊಗೇನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಂತ ಹಣದಲ್ಲಿ ವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರ ದೇಗುಲವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಸೈಯದ್ ಉಲ್ಲಾ ಭಾವೈಕ್ಯತೆ ಮರೆದಿದ್ದರು. ಹಿಂದೂ ದೇವಾಲಯ ಹಾಗೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಗೋರಿಯನ್ನು ಒಂದೇ ಕಾಂಪೌಂಡಿನೊಳಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಮಾದರಿಯಾಗಿದ್ದು, ಇದೀಗ ಮತ್ತೊಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟಿಸಿ ಸೈಯದ್ ಉಲ್ಲಾ ಸಖಾಫ್ ತಮ್ಮ ಹೃದಯ ವೈಶಾಲ್ಯತೆ ಮೆರೆದಿದ್ದಾರೆ.

Muslim leader who built a Hindu temple with his own money
ಭಾವೈಕ್ಯತೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದ ಮುಸ್ಲಿಂ ಮುಖಂಡ (ETV Bharat)
Muslim leader who built a Hindu temple with his own money
ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟಿಸಿದ ಸೈಯ್ಯದ್ ಉಲ್ಲಾ ಸಖಾಫ್ ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಸ್ಥಳೀಯರು (ETV Bharat)

ನಾವು ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಸುಖ, ಸಂತೋಷ ಹಾಗೂ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಇರಲೆಂದು ಹಿಂದೂಗಳು ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಮುಸ್ಲಿಮರು ಮಸೀದಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲರ ಆಸೆ ಒಂದೇ ಆಗಿದೆ. ಹಿಂದೂ ಮತ್ತು ಮುಸ್ಲಿಂ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಬದುಕುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೇನು ಬೇಕಿಲ್ಲ. ನಾವೆಲ್ಲ ಅಣ್ಣ-ತಮ್ಮಂದಿರಾಗಿ ಜೊತೆ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಿದರೆ ದೇಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಜಗಳ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ಭಾರತ ಮುಂದೆ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೌರವ ಕೊಡಬೇಕು. ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ದೇಶ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕು. ಆ ರೀತಿ ನಾವುಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. - ಸೈಯದ್ ಉಲ್ಲಾ ಸಖಾಫ್, ಮುಸ್ಲಿಂ ಮುಖಂಡ.

ಚನ್ನಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇರುವುದು ಹೆಮ್ಮೆ ತರುವ ವಿಷಯ. ಇಂತಹ ಮಹತ್ಕಾರ್ಯದಿಂದ ನಮ್ಮ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾದರಿಯಾಗಲಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಮತ್ತು ಮುಸ್ಲಿಂ ಎಂಬ ಭೇದ ಭಾವ ಇಲ್ಲ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅಣ್ಣ-ತಮ್ಮಂದಿರಾಗಿ ಹೋಗಬೇಕು ಎಂಬ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇದು ಮಾದರಿಯಾಗಲಿ. ಇದೊಂದು ನೂರಾರು ವರ್ಷದ ಹಳೆಯ ಹಾಗೂ ಮೂಲ ಪುರಾತನ ದೇವಸ್ಥಾನವಾಗಿತ್ತು. ಹೆಬ್ಬಾಗಿಲು ತಕ್ಕಂತೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ಥಳೀಯರು ಒಪ್ಪಿದಲ್ಲಿ ತಾವು ನೂತನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟಿಸಿಕೊಡುವುದಾಗಿ ಸೈಯದ್ ಉಲ್ಲಾ ಸಖಾಫ್ ಅವರು ಕೇಳಿಕೊಂಡರು. ಅದರಂತೆ ಎಲ್ಲರೂ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದರು. ಈಗ ಸೈಯದ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಹಣದಿಂದಲೇ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟಿಸಿಕೊಡುವ ಮೂಲಕ ಮಾದರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದೊಂದು ಭಾವೈಕ್ಯತೆಯ ಸಂಕೇತ. - ಬೋರಯ್ಯ, ಸ್ಥಳೀಯ ಮುಖಂಡ.

ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಹಳ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನೆನೆಗುದಿಗೆ ಬಿದ್ದಿತ್ತು. ನೂರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಹಾಳಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಇದನ್ನು ಮನಗಂಡು ಸೈಯದ್ ಉಲ್ಲಾ ಸಖಾಫ್ ಅವರು ದೊಡ್ಡ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಈ ಮಹತ್ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. - ಮಂಜುಳಾ, ಸ್ಥಳೀಯರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ವೃದ್ಧೆ ಅಂಗನವಾಡಿಗೆ 1,089 ಅಡಿ ಜಾಗ ನೀಡಿದ್ರು! ಹೃದಯವೈಶಾಲ್ಯತೆಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ

TAGGED:

MUSLIM LEADER BUILT HINDU TEMPLE
TEMPLE RENOVATION IN RAMANAGARA
ದೇವಸ್ಥಾನ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ
RAMANAGARA
TEMPLE INAUGURATION

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

1973 ರಿಂದ 2025ರ ವರೆಗೆ..! ಮಹಿಳಾ ವಿಶ್ವಕಪ್​ ಗೆದ್ದ ತಂಡಗಳಿವು

29 ಕಿಮೋಥೆರಪಿ, 3 ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಮೂಲಕ ಮಾರಕ ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್​ ಗೆದ್ದ 83ರ ಅಜ್ಜಿ

ಟಾಟಾ ಸಿಯೆರಾ SUVಯ ಮೊದಲ ಟೀಸರ್​ ರಿಲೀಸ್​: ಕುದುರೆಗಳ ಜೊತೆ ನ್ಯೂ ಲುಕ್​ ಹೇಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ?

ಪಿಜಿ ಮೆಡಿಕಲ್​ ಸೀಟ್​ 85% ರಷ್ಟು ಸ್ಥಳೀಯರಿಗೇ ಮೀಸಲು: ತೆಲಂಗಾಣ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ನಿರ್ಧಾರ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.