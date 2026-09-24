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ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಅಕ್ಕಿಪೇಟೆಯ ಗಣೇಶೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿ ಕೊಡುಗೆ: ಮೇಳೈಸಿದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಾಮರಸ್ಯ

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗಣೇಶ ಮಂಡಳಿಗೆ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯದ ಕುಟುಂಬವೊಂದು ದಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ವರದಿಗಾರ ಹೆಚ್​.ಬಿ. ಗಡ್ಡಡ ಅವರ ವಿಶೇಷ ವರದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.

DHARWAD ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿ ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಅಕ್ಕಿಪೇಟೆ ಗಣೇಶ
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಅಕ್ಕಿಪೇಟೆ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 24, 2026 at 11:06 AM IST

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ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ಭಕ್ತಿಗೆ ಜಾತಿ, ಧರ್ಮದ ಹಂಗಿ‌ಲ್ಲ, ಇದೇ ಭಕ್ತಿಗಿರುವ ಶಕ್ತಿ ಎಂಬುದನ್ನು ಹಳೇ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಅಕ್ಕಿಪೇಟೆಯ ಭಕ್ತರೊಬ್ಬರು ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ತಾವೊಬ್ಬ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮಾಜದ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾದರೂ ಸಹಿತ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗಣೇಶ ಮಂಡಳಿಗೆ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ‌ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಭಕ್ತಿಗೆ ಧರ್ಮದ ಹಂಗಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ಹಳೇ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಅಕ್ಕಿಪೇಟೆಯ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಧರ್ಮದ ಎಲ್ಲೆಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ಬೆಸೆದಿರುವ ಭಾವೈಕ್ಯತೆಯ ಜೀವಂತ ಚಿತ್ರಣವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ದೇವರ ಗುಡಿ ಟ್ರಸ್ಟ್‌ನ ಗಣೇಶೋತ್ಸವಕ್ಕೆ 75 ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸವಿದೆ. ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಸ್ಥಳೀಯ ಕುಟುಂಬಗಳು ಸರದಿಯಂತೆ ಗಣಪತಿ ಮೂರ್ತಿ ನೀಡುವ ಪರಂಪರೆ ಹಲವು ದಶಕಗಳಿಂದ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ.

ಈ ಬಾರಿ ಈ ಪರಂಪರೆಗೆ ಹೊಸ ಅರ್ಥ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಮುಸ್ಲಿಂ ಕುಟುಂಬವೊಂದು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಗಣಪತಿ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ಕಟಗರ ಓಣಿ ನಿವಾಸಿ ದಾದಾಹಯಾತ್ (ಬುಡ್ಡೆಸಾಬ) ಕಿತ್ತೂರ ಅವರು ಸುಮಾರು 15 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಗಣಪತಿ ಮೂರ್ತಿ ನೀಡಿದ್ದು, ಅಕ್ಕಿಪೇಟೆಯ ಜನರ ಸಂಭ್ರಮಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.

ಮೂರ್ತಿಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆಯಾದ ಕ್ಷಣದಿಂದಲೇ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬದ ವಾತಾವರಣ ಮೇಳೈಸಿದೆ. ಯುವಕರು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡರೆ, ಹಿರಿಯರು ಹಳೆಯ ಗಣೇಶೋತ್ಸವದ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಮೆಲುಕು ಹಾಕುತ್ತಾ ಗ್ರಾಮೀಣ ಸೊಗಡಿನ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿಡುತ್ತಾರೆ. ಕಾಲ ಬದಲಾದರೂ ಅಕ್ಕಿಪೇಟೆಯ ಜನರ ನಡುವಿನ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನ ಸಾಮರಸ್ಯ ಬದಲಾಗಿಲ್ಲ. ಈ ಬಾರಿ ಗಣಪತಿಯ ಮೂರ್ತಿಯ ಜತೆಗೆ ಭಾವೈಕ್ಯತೆಯೂ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆಯಾಗಿದೆ.

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 5, 7, 9, 11 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಒಂದು ತಿಂಗಳುಗಳ ಕಾಲ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡಿ ಮಹಾನವಮಿ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಜ್ಜನ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.

ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಅಂಗವಾಗಿ ಪೂಜೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಮಕ್ಕಳ ಆಟೋಟ, ವಿವಿಧ ಸಭೆಗಳು ಹಾಗೂ ಅನ್ನಸಂತರ್ಪಣೆಯೂ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಸುಮಾರು 50ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಹಿಂದು-ಮುಸ್ಲಿಂ ದಾನಿಗಳು 500ರಿಂದ 2,500 ರೂಪಾಯಿವರೆಗೆ ನೆರವು ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಅನ್ನದಾಸೋಹಕ್ಕೆ ಕೈಜೋಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಹಿರಿಯರಾದ ಬಸವರಾಜ್​​​ ಚಿಕ್ಕಮಠ ಅವರು ಈಟಿವಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ, "ಕಳೆದ 75 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಭಾವೈಕ್ಯತೆ ಹಾಗೂ ಏಕತೆಯಿಂದ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ವರ್ಷ ಬುಡ್ಡೆಸಾಬ್​ ಕಿತ್ತೂರು ಅವರು ಸ್ವ-ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿ ಕೊಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯವರು ಮೂರ್ತಿ ಕೊಡಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಅನ್ನ ಪ್ರಸಾದಕ್ಕೆ 50ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ದಾನಿಗಳು ಮುಂದೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಜಾತಿ ಬೇರೆ ಇರಬಹುದು. ಆದರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಎಂಬ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಸಹೋದರರಂತೆ ಬಾಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದ ಬುಡ್ಡೆಸಾಬ್ ಕಿತ್ತೂರು ಮಾತನಾಡಿ, "ನಾನು ಸದ್ಯ ಹಳೇ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಕಟಗರ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿಯೇ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದ ನನಗೆ ಈ ವರ್ಷ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿ ಕೊಡಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂತು ಹೀಗಾಗಿ ಮೂರ್ತಿ ಕೊಡುಗೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಹುಟ್ಟಿನಿಂದಲೂ ಜಾತಿ, ಧರ್ಮದ ಬೇಧ ಭಾವ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಇಲ್ಲಿ ಬದುಕುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲಾ ಜಾತಿಯವರ ಹಬ್ಬಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಯೇ ಆಚರಣೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಏಕತೆಯಿಂದಲೇ ಬದುಕುತ್ತಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ವೆಂಕಟೇಶ ಗಣೇಶ ಮಂಡಳಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರಯ್ಯ ಮಾತನಾಡಿ, "ಕಳೆದ 75 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ ಕಳೆರ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮಹಾನವಮಿಗೆ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ‌. ಇದು ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ 10 ದಿನ ದಸರಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇರುತ್ತವೆ. ಪ್ರಸಕ್ತ ವರ್ಷ ಬುಡ್ಡೆಸಾಬ್ ಅವರು, ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿ ಕೊಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಭಾವೈಕ್ಯತೆ ಇದು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಲೋಕೇಶ್​ ಗುಂಜಾಳ ಮಾತನಾಡಿ, "ಚಿಕ್ಕಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಜಾತಿ ಬೇಧ ಯಾವಾಗಿನಿಂದಲೂ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಸಮುದಾಯದ ಹಬ್ಬಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಭಾಗಿಯಾಗುತ್ತೇವೆ. ಬಸವಣ್ಣನವರ ಗುಡಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾಗಲಿ, ದರ್ಗಾ ಉತ್ಸವವಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಗಣೇಶೋತ್ಸವವಾಗಲಿ ಹಬ್ಬಗಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ-ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಾಂಧವರು ಪರಸ್ಪರ ದೇಣಿಗೆ ನೀಡುವುದು, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವುದು ಇಲ್ಲಿನ ಸಂಪ್ರದಾಯ. ಒಂದು ಮನೆಯ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಮನೆಯವರು ಭಾಗಿಯಾಗಿ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಹಬ್ಬ ಆಚರಣೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಏರಿಯಾಕ್ಕೊಂದೇ ಗಣಪತಿ: ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ರಾಮನಗರದಲ್ಲಿ ಸರ್ವಧರ್ಮೀಯರಿಂದ ಪೂಜೆಗೊಳ್ಳುವ ಗಣಪ

TAGGED:

DHARWAD
ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿ
ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಅಕ್ಕಿಪೇಟೆ ಗಣೇಶ
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