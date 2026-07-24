ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮೇಲೆ ನಡೆದ ಲಾಠಿ ಚಾರ್ಜ್ ಘೋರ ಅನ್ಯಾಯ: ಸಾಧು ಕೋಕಿಲ
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ತಾರೆಯರಾದ ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್, ಕಿಶೋರ್, ನಿಶ್ವಿಕಾ ನಾಯ್ಡು, ಯುವ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಿದ್ದು, ಇದೀಗ ಸಾಧು ಕೋಕಿಲ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : July 24, 2026 at 7:46 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ನೀಟ್ ಪರೀಕ್ಷಾ ಅಕ್ರಮದ ವಿರುದ್ಧ ದೆಹಲಿಯ ಜಂತರ್ ಮಂತರ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ನಟ ಹಾಗೂ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ಚಲನಚಿತ್ರ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಾಧು ಕೋಕಿಲ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
''ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮೇಲೆ ಘನಘೋರ ಅನ್ಯಾಯ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಪಕ್ಷ ಯಾವುದೇ ಇರಲಿ, ಹೀಗೆ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಾರದು. ಮೊಳೆ ಇರುವ ದೊಣ್ಣೆಗಳಿಂದ ಹೊಡೆಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದನ್ನು ಯಾರೂ ಸಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಪೊಲೀಸರು ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಎಸಗಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರೋ ಗೂಂಡಾಗಳು ಲಾಠಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಓಡಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇನ್ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣುಹುಡುಗಿಗೆ ಲಾಠಿಯಿದ ತಿವಿಯುತ್ತಾನೆ. ಸಾವಿರಾರು ಜನರ ಮುಂದೆ ಆ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ನೋಡುವುದಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಮೊದಲು ಅನ್ಯಾಯವಾಗಿರುವ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗಬೇಕು. ಕೂಡಲೇ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸಲಿ, ಅವರ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗಲಿ'' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
''ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವೇ ಹೊಣೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವೇ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡಬೇಕು. ಕಾಕ್ರೋಚ್ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ(ಸಿಜೆಪಿ) ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡದ ಹಲವು ನಟ-ನಟಿಯರು ಬೆಂಬಲ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಥವರ ವಿರುದ್ಧ ಕೂಡ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಪಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ನೀಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಲೀಕ್ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಕಠಿಣ ಶಿಕ್ಷೆ ನೀಡಬೇಕು'' ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.
ಮೇಕೆದಾಟು ವಿಚಾರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, "ನಮ್ಮ ಸಿಎಂ ಸಾಹೇಬರು ತಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ನೀರು ಕೇಳುತ್ತಿಲ್ಲ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಜನತೆಗೆ ನೀರು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆಗಸ್ಟ್ 3ರಂದು ತಮಿಳುನಾಡು ಸಿಎಂ ವಿಜಯ್ ಅವರು ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಭೇಟಿ ವೇಳೆ ಒಳ್ಳೆಯ ನಿರ್ಣಯಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇದೇ ಮೇಕೆದಾಟು ವಿಚಾರವಾಗಿ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಎರಡು ಕೇಸ್ ಇದೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
"ಕೆಲವು ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ಮಾತ್ರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ರೀತಿ ಆಗಬಾರದು. ನಮ್ಮ ಚಿತ್ರರಂಗದವರೆಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಈ ಹೋರಟಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲ ಕೊಡಬೇಕು. ನೆಗೆಟಿವ್ ಕಾಮೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಾ ಸುಮ್ಮನೆ ಕುಳಿತರೆ ಅದು ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಸೋರಿಕೆ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮದ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ ಪ್ರಧಾನಿ: ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಹೀಗಿದೆ