ಎಸ್.ಜಾನಕಿ ನಿಧನಕ್ಕೆ ಖ್ಯಾತ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಇಳಯರಾಜ ಸೇರಿ ಗಣ್ಯರ ಸಂತಾಪ: ಯಾರು, ಏನಂದ್ರು?
ಎಸ್.ಜಾನಕಿ ಅವರ ನಿಧನಕ್ಕೆ ಇಳಯರಾಜ, ಹಂಸಲೇಖ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಂಗೀತ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಹಲವು ಗಣ್ಯರು ಸಂತಾಪ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : July 12, 2026 at 1:22 PM IST
ಮೈಸೂರು: ಖ್ಯಾತ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಗಾಯಕ ಎಸ್.ಜಾನಕಿ ಅವರ ನಿಧನಕ್ಕೆ ಹಿರಿಯ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಇಳಯರಾಜ ಸೇರಿದಂತೆ ಗಣ್ಯಾತಿಗಣ್ಯರು ತೀವ್ರ ಸಂತಾಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನಾನು ಹಾಡು ರಚಿಸುವಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಾದ್ಯದಲ್ಲೂ ಶ್ರಮಿಸುವಂತೆಯೇ, ನಾನು ಊಹಿಸಿದ್ದನ್ನು ನಿಖರವಾಗಿ ಸಾಧಿಸುವವರೆಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಜಾನಕಿ ಅವರು ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರು ನನ್ನ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮವನ್ನು ತಮ್ಮ ಶ್ರಮದೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಿಸಿದರು. ಜಾನಕಿ ಆ ಮಟ್ಟದ ಸಮರ್ಪಣಾ ಭಾವ ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಅವರು ಅನೇಕ ಅದ್ಭುತ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ನಿಧನ ಭಾರತೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರ ಸಂಗೀತ ಜಗತ್ತಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ನಷ್ಟ. ಅವರ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ಸಿಗಲಿ ಎಂದು ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಕಂಬನಿ ಮಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ.
ಸಂತಾಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಹಂಸಲೇಖ: ಮೈಸೂರು ಅಂದ್ರೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಹೆಸರು, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕತೆಗೆ ಕೋಡು ಮೂಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಂದರ್ಭ. ಹುಟ್ಟಿದರೆ ಕನ್ನಡ ನಾಡಲ್ಲೇ ಹುಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರು ಅಣ್ಣಾವ್ರು. ಇವರೂ ಕೂಡಾ ತಮ್ಮ ಕೊನೆಯ ದಿನಗಳನ್ನು ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲೇ ಕಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಜಾನಕಿಯಮ್ಮ 6 ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ಹಾಡಿದವರು. ಪ್ರಿಯ ಶಿಷ್ಯನ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯ ಸಂಸ್ಕಾರ ನಡೀತಿದೆ. ಅವರ ಶಿಷ್ಯ ಒಪ್ಪಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಮಂಟಪ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡೋಕೆ ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಮಗನ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ದುಃಖದಲ್ಲಿ ಬೇಗ ಹೋದ್ರು, ಆದ್ರೂ ಅವರು ತುಂಬು ಜೀವನ ನಡೆಸಿದರು ಎಂದು ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಹಂಸಲೇಖ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಸಾವಿರಾರು ಹಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ಜೀವ ತುಂಬಿ ಹಾಡುತ್ತಿದ್ರು - ವಿಜಯ್ ಪ್ರಕಾಶ್: ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರಬೇಕೆಂಬ ಆಸೆ ಇತ್ತು. ಆದರೆ, ಈ ಸುದ್ದಿ ಓರ್ವ ಗಾಯಕನಾಗಿ, ಅವರ ಹಾಡುಗಳ ಶಿಷ್ಯನಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ನಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಅವರ ಹಾಡಿನಲ್ಲಿ ಕಲಿಕೆ ಇರ್ತಿತ್ತು. ಸಾವಿರಾರು ಹಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ಜೀವ ತುಂಬಿ ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಜೀವ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಇಹಲೋಕ ತ್ಯಜಿಸಿದೆ ಎಂದು ವಿಜಯ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಸಂತಾಪ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರ ಇರುವವರೆಗೂ ಅವರ ಹಾಡುಗಳು ಜೀವಂತವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಹಾಡುಗಳ ಮೂಲಕ ಮಾತುಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇರೇಪಣೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಹೊಸ ಹಾಡುಗಾರರಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡ್ತಿದ್ರು. ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಹಾಡುಗಾರರಾಗಿದ್ರೂ ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಅಹಂ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಅವರ ಅಗಲಿಕೆ ತುಂಬಲಾರದ ನಷ್ಟ ಎಂದು ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಕರೆಯಬೇಕೆಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಆದರೆ, ಅದು ಕನಸಾಗಿಯೇ ಉಳಿಯಿತು. ಭೇಟಿಯಾದಗಲೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾಡ್ತೀಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು. ಹೊಸ ಗಾಯಕರಿಗೆ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡ್ತಿದ್ರು. ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಸಂಗೀತ, ಹಾಡು ಅದರ ಜತೆಗೆ ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಅವರ ಹಾಡಿನಲ್ಲಿ ಮಾಧುರ್ಯತೆ ಇರ್ತಿತ್ತು ಎಂದು ವಿಜಯ ಪ್ರಕಾಶ್ ಸ್ಮರಿಸಿದರು.
ಜಾನಕಮ್ಮರಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಇತ್ತು- ಜಯಮಾಲಾ: ಜಾನಕಮ್ಮರನ್ನು 1985 ರಿಂದ ಬಲ್ಲೆ. ಪ್ರೇಮದ ಕಾಣಿಕೆಯಿಂದ ನಾನು ಬಲ್ಲೆ. ಹೊಸ ಕಲಾವಿದೆ ಬಂದ್ರೂ ಅವರನ್ನು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಡಿ ಅನ್ನುತ್ತಿದ್ದರು. ಜಾನಕಮ್ಮರಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಇತ್ತು. ಅತ್ಯಂತ ಸರಳವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿರೋರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಅಂಥ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಗಾನಕೋಗಿಲೆ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಅಗಲಿದ್ದಾರೆ. ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ನಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಅಂಥ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಗಾನಕೋಗಿಲೆ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಅಗಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ನಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಅವರ ಹಾಡುಗಳ ಮುಖಾಂತರ ನಾವೆಲ್ಲಾ ಪರಿಚಿತರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಅವರ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ, ನೆಮ್ಮದಿ ಸಿಗಲಿ ಎಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ಚಲನಚಿತ್ರ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಂಡಳಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಹಾಗೂ ಹಿರಿಯ ನಟಿ ಜಯಮಾಲಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ತುಂಬು ಜೀವನ ಮುಗಿಸಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಅಗಲಿದ್ದಾರೆ- ನಟಿ ತಾರಾ: ಜಾನಕಮ್ಮ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಕನ್ನಡಿಗರಾಗಿ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ಬೇಕೋ, ಬೇಸರ ಪಡ್ಬೇಕೋ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ನೂರಾರು ನಟಿಯರಿಗೆ ಧ್ವನಿಯಾಗಿದ್ದ ಅದ್ಬುತ ಗಾಯಕಿ. ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಭಾಷೆಯಲ್ಲೂ ಹಾಡು ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಜಾನಕಮ್ಮನ ಬೊಂಬೆ ಮಲಗಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವಂತೆ ಭಾಸವಾಗ್ತಿದೆ. ತುಂಬು ಜೀವನ ಮುಗಿಸಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಅಗಲಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಅವರನ್ನು ಯಾವತ್ತೂ ಭೇಟಿಯಾಗಿಲ್ಲ, ಅದು ನನಗೆ ಬಹಳ ಕಾಡುತ್ತೆ ಎಂದು ನಟಿ ತಾರಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಇದೀಗ ಮೃತದೇಹವನ್ನು ಮೈಸೂರಿನ ಮಹಾರಾಜ ಕಾಲೇಜು ಆವರಣದಲ್ಲಿಡಲಾಗಿದ್ದು, ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಅಂತಿಮ ದರ್ಶನ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಜೆ ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕೋಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಕನಿಯಣ ಹುಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನಿ ನವೀನ್ ಅವರ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಸಕಲ ಸರ್ಕಾರಿ ಗೌರವಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಂತ್ಯಸಂಸ್ಕಾರ ನೆರವೇರಲಿದೆ.
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