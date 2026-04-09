ವಿಶೇಷಚೇತನನ ಕೊಲೆ : ವಾಕ್ ಶ್ರವಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ನೆರವಿನಿಂದ ಕೊಲೆ ಆರೋಪಿಗಳ ಬಂಧನ

ವಿಶೇಷಚೇತನನೊಬ್ಬನನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ ಇಬ್ಬರು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ (IANS)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : April 9, 2026 at 1:34 PM IST

ಮೈಸೂರು : ಕಿವಿ ಕೇಳದ, ಮಾತು ಬಾರದ ವಿಶೇಷಚೇತನನ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ ವಿಶೇಷಚೇತನರನ್ನು ವಾಕ್ ಶ್ರವಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ತಜ್ಞರ ನೆರವಿನಿಂದ ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ನಂಜನಗೂಡು ತಾಲೂಕಿನ ದೇವರಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಪಾಳ್ಯದ ನಿವಾಸಿ ಸ್ವಾಮಿ ಕೊಲೆಯಾದವರು. ಕಿವಿ ಕೇಳದ, ಮಾತು ಬಾರದ ವಿಶೇಷಚೇತನನಾಗಿದ್ದ ಅವರು, ತನ್ನಂತೆಯೇ ವಿಶೇಷಚೇತನಳಾದ ಸವಿತಾ ಅವರನ್ನು ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಪ್ರೀತಿಸಿ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದರು. ಅವರ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನ ಮೌನದ ನಡುವೆಯೇ ಮಧುರವಾಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಲದೇ, ಮೂರು ವರ್ಷದ ಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಜೀವನವೂ ಸಾಗುತ್ತಿತ್ತು.

ಈ ಮಧ್ಯೆ ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕುಣಿಗಲ್ ಮೂಲದ ಮತ್ತೋರ್ವ ವಿಶೇಷ ಚೇತನ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ (37)ಗೆ ಸವಿತಾ ಅವರ ಪರಿಚಯವಾಗಿದ್ದು, ಆಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿರವಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ಸವಿತ ಪತಿ ಸ್ವಾಮಿಯ ಜೊತೆಯೂ ಸ್ನೇಹ ಬೆಳೆಸಿದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ, ಸವಿತಾಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತನ್ನವಳಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ದುರಾಸೆಯಿಂದಾಗಿ ಸ್ವಾಮಿ ತನ್ನ ಜೀವವನ್ನೇ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತಾಗಿದೆ.

ಸವಿತಾ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಆಕೆಯ ಪತಿ ಸ್ವಾಮಿ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ತನ್ನ ಇಬ್ಬರು ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಸಂಚು ರೂಪಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಇವರು ಕೂಡ ವಿಶೇಷಚೇತನರು. ಫೆ. 12 ರಂದು ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ತಮ್ಮ ಊರು ಕುಣಿಗಲ್ ತಾಲೂಕಿನ ಅಮ್ಮತ್ತೂರಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸಮೀಪದ ಹೊಸಪುರದ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ವೇಳೆ ಸ್ವಾಮಿ ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ಹೊಡೆದು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಳಿಕ ಶವವನ್ನು ಕಲ್ಲು ಕಟ್ಟಿ ಬಾವಿಗೆ ಎಸೆದು, ಅಪರಾಧವನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಹಾಕಲು ಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಪತಿ ಮನೆಗೆ ಬಾರದಿದ್ದರೂ ಗಾರೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರುವವರು ಮರಳಿ ಬರುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಸವಿತಾ ದಿನ‌ದೂಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಬಹಳ ದಿನಗಳಾದರೂ ಮರಳಿ ಬಾರದಿದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಆತಂಕದಿಂದ ಮಾ.4ರಂದು ನಂಜನಗೂಡು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದರು.

ನೆರವಾದ ವಾಕ್, ಶ್ರವಣ ಸಂಸ್ಥೆ (ಆಯಿಷ್): ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆ ಆರಂಭಿಸಿದಾಗ, ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಸುಳಿವು ದೊರಕಿದೆ. ಸವಿತಾ ಅವರೊಂದಿಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸನ್ನೆ ಭಾಷೆ ಮೂಲಕ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ವರ್ತನೆ ಅನುಮಾನ ಹುಟ್ಟಿಸಿದೆ. ಜತೆಗೆ ಸ್ವಾಮಿ ನಾಪತ್ತೆಯಾದ ದಿನವೇ ಆತನ ಮೊಬೈಲನ್ನು ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಸವಿತಾಳಿಗೆ ನೀಡಿರುವುದು ಅನುಮಾನ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.

ಪೊಲೀಸರು ಅವನನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಲು ಮುಂದಾದರು. ಕಿವಿ ಕೇಳದ, ಮಾತು ಬಾರದ ಆರೋಪಿಯ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸುಲಭವಿರಲಿಲ್ಲ. ಆಗ ಮೈಸೂರಿನ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ವಾಕ್ ಮತ್ತು ಶ್ರವಣ ಸಂಸ್ಥೆ(ಆಯಿಷ್)ಯ ಪರಿಣಿತರು ನೆರವಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸನ್ನೆ ಭಾಷೆಯ ಮೂಲಕ ನಡೆದ ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಎರಡು ತಿಂಗಳ ಬಳಿಕ ಮೃತದೇಹ ಪತ್ತೆ: ಕೊಲೆಯಾದ ಸುಮಾರು ಎರಡು ತಿಂಗಳ ಬಳಿಕ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಮೃತದೇಹ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಳೆತು ಹೋಗಿದ್ದ ಶವವನ್ನು ಅದರ ಮೇಲೆ ಇದ್ದ ಬಟ್ಟೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ತಾಯಿ ಗುರುತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಆರೋಪಿಯಾದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಹಾಗೂ ಆತನ ಸ್ನೇಹಿತ ಗಂಗಾಧರ್ ಬಂಧಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಆರೋಪಿಗಾಗಿ ಪೊಲೀಸರು ಶೋಧ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿವಾಹಿತೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕು ಎಂಬ ಹಂಬಲ ಕೊಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯವಾದ ದುರಂತ ಘಟನೆ ಇದಾಗಿದೆ. ಸಂತ್ರಸ್ತೆ, ಕೊಲೆಯಾದ ದುರ್ದೈವಿ, ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದ ಆರೋಪಿ ಎಲ್ಲರೂ ವಿಶೇಷ ಚೇತನರೇ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.

ನಂಜನಗೂಡು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆಯ ಇನ್ಸ್‌ಪೆಕ್ಟರ್ ಎಸ್. ಆನಂದ, ಎಸ್‌ಐ ನಾಗರಾಜು, ಎಎಸ್‌ಐ ಮಹೇಶ್ ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಪತ್ತೆ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು.

ಎಸ್​ಪಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನು? 'ವಿಶೇಷಚೇತನನ ನಾಪತ್ತೆ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡ ನಂಜನಗೂಡು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ವಿಚಾರಣೆ ವೇಳೆ ಕೊಲೆಯಾಗಿರುವುದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಕೊಲೆ ಸಂಬಂಧ ಇಬ್ಬರನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೊಬ್ಬನ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಶೋಧ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ' ಎಂದು ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಎಸ್​ಪಿ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಬಾಲದಂಡಿ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್​ಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಹಳೆ ದ್ವೇಷ, ಮನೆ ಮುಂದೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬರ್ಬರ ಕೊಲೆ: ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಜೈಲಿಗಟ್ಟಿದ ಪೊಲೀಸರು

