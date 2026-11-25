ವಾಹನ ಓಡಾಟಕ್ಕೆ ದಾರಿ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಕೊಲೆ: ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಜೀವಾವಧಿ ಶಿಕ್ಷೆ, 1 ಲಕ್ಷ ದಂಡ ವಿಧಿಸಿ ಆದೇಶಿಸಿದ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ನ್ಯಾಯಾಲಯ
ಆರೋಪ ಸಾಬೀತಾದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಾರ ಅಭಯ್ ಧನಪಾಲ್ ಚೌಗಳ ಅವರು ಆರೋಪಿಗಳಿಬ್ಬರಿಗೆ ಜೀವಾವಧಿ ಶಿಕ್ಷೆ ಹಾಗೂ 1 ಲಕ್ಷ ರೂ ದಂಡ ವಿಧಿಸಿ ಆದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಕೀಲರಾದ ಮಮತಾ ಅವರು ಸರ್ಕಾರದ ಪರ ವಾದ ಮಂಡಿಸಿದ್ದರು.
Published : November 25, 2026 at 8:15 PM IST
ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ವಾಹನ ಓಡಾಟಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಬಿಡುವ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾರೇಜ್ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದವನನ್ನು ಕೊಂದ ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗದ 1 ನೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಸತ್ರ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಆರೋಪಿತರಾದ ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಜೀವಾವಧಿ ಶಿಕ್ಷೆ ಹಾಗೂ 1 ಲಕ್ಷ ರೂ ದಂಡ ವಿಧಿಸಿ ಆದೇಶಿದೆ.
ಪ್ರಕರಣದ ಹಿನ್ನೆಲೆ: 2020 ರಲ್ಲಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಎಪಿಎಂಸಿ ಮುಂಭಾಗದ ರೇಷ್ಮೆ ಇಲಾಖೆಯ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಪೀಫನ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಎಂಬುವರು ಬೈಕ್ ಗ್ಯಾರೇಜ್ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದರ ಹಿಂದೆಯೇ ಇನ್ನೂಂದು ಗ್ಯಾರೇಜ್ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ಗ್ಯಾರೇಜ್ನ ಮಾಲೀಕ ಗಣೇಶ(34) ಹಾಗೂ ಗಣೇಶ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾರೇಜ್ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಗಿರೀಶ್ ಎಂಬುವರು ಸೇರಿ ಸ್ಪೀಫನ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರನ್ನು ಟೈಯರ್ ಹಾಗೂ ಬೈಕ್ ಕೇಬಲ್ ವಯರ್ಗಳಿಂದ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿದ್ದರು. ಇದರಿಂದ ಸ್ಪೀಫನ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಮೃತ ಪಟ್ಟಿದ್ದರು. ಈ ಕುರಿತು ತುಂಗಾ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು.
ಕೇಸ್ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡ ತುಂಗಾ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಅಂದಿನ ಪಿಐ ದೀಪಕ್ ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿ, ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ದೋಷಾರೋಪಣ ಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಟೀಫನ್ ಒಂದು ಗ್ಯಾರೇಜ್ ನಡೆಸುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಇದರ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣದ ಎ 1 ಅರೋಪಿಯಾದ ಗಣೇಶ್ನ ಜಾಗವಿದ್ದು, ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಗಿರೀಶ್ ಗ್ಯಾರೇಜ್ ನಡೆಸುತ್ತಿರುತ್ತಾನೆ. ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಅವರು ಹೊಸದಾಗಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಡ್ರೈನೇಜ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಕಾರಣ ರಾಜು ನಾಯ್ಕ್ನ ಗ್ಯಾರೇಜ್ ಮುಂಭಾಗ ಒಡೆದು ಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವೇಳೆ, ಸ್ಪೀಫನ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರ ಬಳಿ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಗ್ಯಾರೇಜ್ಗೆ ಬೈಕ್ಗಳು ಬರಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗ ಬಿಡಬೇಕು ಎಂದು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಸ್ಪಿಫನ್ ಗ್ಯಾರೇಜ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಜಾಗ ಇರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪಿಫನ್ ಗ್ಯಾರೇಜ್ನ ಬೈಕ್ ಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ, ತಮ್ಮ ಗ್ಯಾರೇಜ್ಗೆ ಬೈಕ್ಗಳು ಬರಲು ಜಾಗ ಬಿಡಬೇಕು ಎಂದಾಗ ಸ್ಪೀಫನ್ ಒಪ್ಪದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಗಣೇಶ್ ಹಾಗೂ ಗಿರೀಶ್ ಸೇರಿ ಸ್ಪೀಫನ್ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ಆತ ಮೃತ ಪಟ್ಟಿದ್ದ. ಈ ಪ್ರಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ ವಾದ - ಪ್ರತಿವಾದ ನಡೆದು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿರುವುದು ಸಾಬೀತಾದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಾರ ಅಭಯ್ ಧನಪಾಲ್ ಚೌಗಳ ಅವರು ಆರೋಪಿಗಳಿಬ್ಬರಿಗೆ ಜೀವಾವಧಿ ಶಿಕ್ಷೆ ಹಾಗೂ 1 ಲಕ್ಷ ರೂ ದಂಡ ವಿಧಿಸಿ ಆದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಕೀಲರಾದ ಮಮತಾ ಅವರು ಸರ್ಕಾರದ ಪರ ವಾದ ಮಂಡಿಸಿದ್ದರು.