ಹಾಸನ: ಸ್ನೇಹಿತನ ಕೊಲೆಗೈದು ಸೆಲ್ಫಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ ಯುವಕ!
ಯುವಕನೋರ್ವ ತನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತನನ್ನೇ ಕೊಲೆಗೈದು, ಮೃತದೇಹದೊಂದಿಗೆ ಸೆಲ್ಫಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿರುವ ಘಟನೆ ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.
Published : December 9, 2025 at 6:01 PM IST
ಹಾಸನ: ಯುವಕನೋರ್ವ ತನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತನನ್ನೇ ಕೊಲೆಗೈದು, ಬಳಿಕ ಮೃತದೇಹದೊಂದಿಗೆ ಸೆಲ್ಫಿ ವಿಡಿಯೋ ಸೆರೆಹಿಡಿದು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ವಿಕೃತಿ ಮೆರೆದಿರುವ ಘಟನೆ ಹಾಸನ ನಗರದ ಹೊರವಲಯದ ಬಿಟ್ಟಗೌಡನಹಳ್ಳಿಯ ಬಳಿ ನಡೆದಿದೆ.
ದೊಡ್ಡ ಕಣಗಾಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಕೀರ್ತಿ (24) ಎಂಬಾತ ಕೊಲೆಯಾದ ಯುವಕ. ಉಲ್ಲಾಸ್ ಎಂಬ ಯುವಕನೇ ಗಾಂಜಾ ಮತ್ತಿನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತನನ್ನು ಕ್ಷುಲ್ಲಕ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಕೊಲೆಗೈದಿರುವ ಆರೋಪಿ. ಬಿಟ್ಟಗೌಡನಹಳ್ಳಿಯ ಬಳಿ ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಗಲಾಟೆ ನಡೆದಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದ್ದು, ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೈ ಕೈ ಮಿಲಾಯಿಸಿ, ನಂತರ ಕೀರ್ತಿ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಉಲ್ಲಾಸ್ ಕಲ್ಲು ಎತ್ತಿಹಾಕಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿರುವ ಶಂಕೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಕೀರ್ತಿಯ ಮುಖ ಹಾಗೂ ಎದೆಯ ಭಾಗಕ್ಕೆ ತೀವ್ರ ಗಾಯಗಳಾಗಿದ್ದು, ಆತ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ ಆರೋಪಿಯು ಮೃತದೇಹದ ಬಳಿಯೇ ತನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಫಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ನಾನು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಆ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ತನ್ನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಖಾತೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ವಿಕೃತಿ ಮರೆದಿದ್ದಾನೆ. ವಿಡಿಯೋ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಆರೋಪಿಗಾಗಿ ಬಲೆ ಬೀಸಿದ್ದು, ಶೀಘ್ರವೇ ಬಂಧಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ದೊಡ್ಡಪ್ಪನನ್ನೇ ಕೊಂದ ವ್ಯಕ್ತಿ: ಹಣದ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಲ್ಲೇ ಉಂಟಾದ ವಾಗ್ವಾದ ಸಾವಿನಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯವಾಗಿರುವ ಘಟನೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೆಂಚರ್ಲಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಗರ್ರಂಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ(ಡಿ.5) ನಡೆದಿತ್ತು. 66 ವರ್ಷದ ಕೆ.ಎಲ್.ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಹತ್ಯೆಯಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ. ನಾರಾಯಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ತಮ್ಮನ ಮಗ ಮಧುಸೂಧನ್ ಎಂಬಾತ ಆರೋಪಿ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಶುಕ್ರವಾರ ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಘಟನೆ ಜರುಗಿತ್ತು.
ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲು: ಘಟನೆ ಸಂಬಂಧ ಮೃತನ ಮಗ ಕೆ.ಎಲ್.ರವಿಕುಮಾರ್ ಕೆಂಚರ್ಲಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಅಧಾರದ ಮೇಲೆ ಆರೋಪಿ ಮಧುಸೂಧನ್ ವಿರುದ್ಧ ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು.'ನಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಕೆ.ಎಲ್.ಮದ್ದಿರೆಡ್ಡಿಯವರು 2005ರಲ್ಲಿ ರತ್ನಮ್ಮ ಎಂಬವರಿಗೆ ಹಳೇ ಮನೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದು, ಅದರಿಂದ ಬಂದ ಹಣವನ್ನು ಮದ್ದಿರೆಡ್ಡಿ ಒಬ್ಬರೇ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿಯೇ ವಾಸವಾಗಿರುವ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನವರ ಮಗನಾದ ಮಧುಸೂಧನ್ ಮನೆಯ ಮಾರಾಟ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಜೋರಾಗಿ ಬೈದಾಡುತ್ತಿದ್ದ. ಇದನ್ನು ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡು ನಾನು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನ ಮನೆ ಬಳಿ ಹೋಗಿ, ಬೈಯುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದೆವು. ಆಗ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲಾ ನೀವೇ ಕಾರಣ ಎಂದು ಹೇಳಿದ ಮಧುಸೂಧನ್, ನಮ್ಮನ್ನು ಬೈದಿದ್ದಲ್ಲದೇ ಬಲವಾಗಿ ತಳ್ಳಿದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದ ಕಬ್ಬಿಣದ ಗೇಟಿನ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದರು. ತಲೆಯ ಹಿಂಭಾಗಕ್ಕೆ ತೀವ್ರ ಗಾಯವಾಗಿ ರಕ್ತಸ್ರಾವವಾಯಿತು. ತಕ್ಷಣವೇ ಚಿಂತಾಮಣಿ ನಗರದ ಡೆಕ್ಕನ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಕೊಡೊಯ್ದೆವು. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿನ ವೈದ್ಯರು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ, ದಾರಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದರು' ಎಂದು ದೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೆ.ಎಲ್.ರವಿಕುಮಾರ್ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದರು.