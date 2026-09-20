ರಿಹ್ಯಾಬ್ ಸೆಂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣ: ಆರೋಪಿ ಬಂಧನ
ರಿಹ್ಯಾಬ್ ಸೆಂಟರ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣ ಸಂಬಂಧ ಮಾಲೀಕನನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿ, ವಿಚಾರಣೆಗೊಳಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : September 20, 2026 at 8:06 AM IST
ಮೈಸೂರು: ಕೊಲೆ ಆರೋಪ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ನಗರದ ಆಲನಹಳ್ಳಿಯ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಫೌಂಡೇಷನ್ನ ರಿಹ್ಯಾಬ್ ಸೆಂಟರ್ನ ಮಾಲೀಕ ಲೋಕೇಶ್ ಅವರನ್ನು ಆಲನಹಳ್ಳಿ ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಎಸ್ಪಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ರಿಹ್ಯಾಬಿಲಿಟೇಷನ್ ಸೆಂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಮನೋಜ್ ರಾವ್ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದರು. ಈ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸೆಂಟರ್ ಮಾಲೀಕ ಲೋಕೇಶ್ ವಿರುದ್ಧ ಆಲನಹಳ್ಳಿ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಮನೋಜ್ ರಾವ್ ಸಾವಿನ ಬಳಿಕ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಿಗೆ ಲೋ ಬಿಪಿಯಿಂದ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿ ಶವ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಿಗೆ ಮೂಡಿದ ಅನುಮಾನದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿಟಿವಿ ದೃಶ್ಯ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ, ರಿಯಾಬ್ ಸೆಂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಮನೋಜ್ಗೆ ಚಿತ್ರಹಿಂಸೆ ನೀಡಿರುವ ದೃಶ್ಯಗಳು ಕಂಡುಬಂದಿತ್ತು. ಆ ಬಳಿಕ ಮನೋಜ್ರಾವ್ ಸಂಬಂಧಿ ಶಿವಾಜಿರಾವ್ ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಿರುವ ಪೊಲೀಸರು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ರಿಹ್ಯಾಬ್ ಸೆಂಟರ್ ಬಂದ್: ಪ್ರಕರಣದ ನಂತರ ತಲೆಮರೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಆರೋಪಿ ಲೋಕೇಶ್ ನನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸೆಂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯ ಪಡೆದಿದ್ದ 20 ಮಂದಿಯನ್ನು ಅವರ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಕರಣ ಇತ್ಯಾರ್ಥವರೆಗೂ ಸೆಂಟರ್ ತೆರೆಯದಂತೆ ಪೊಲೀಸರು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಏನಿದು ಘಟನೆ?: ಗಾಯತ್ರಿಪುರಂ ನಿವಾಸಿ ಮನೋಜ್ ರಾವ್ (28) ಹಾಗೂ ಇವರ ತಂದೆ ರಾಜೇಂದ್ರ ರಾವ್ ಇಬ್ಬರನ್ನು ಆಲನಹಳ್ಳಿಯ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಫೌಂಡೇಷನ್ನ ರಿಹ್ಯಾಬ್ ಸೆಂಟರ್ಗೆ ಆಗಸ್ಟ್ 13ರಂದು ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ನಂತರ ಮನೋಜ್ ಅವರಿಗೆ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಇಳಿಮುಖವಾದ ಕಾರಣ ಆತನನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಲ್ಲಿನ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಪೋಷಕರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಆತ ಸೆ.17ರ ರಾತ್ರಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಫಲಕಾರಿಯಾಗದೇ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ.
ಈ ಘಟನೆ ನಂತರ ಪೋಷಕರು ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ತೆರಳಿ ಅಲ್ಲಿನ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೇಳೆ ಅಲ್ಲಿನ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯು ಮನೋಜ್ಗೆ ಚಿತ್ರಹಿಂಸೆ ನೀಡಿರುವ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳು ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ರಾಜೇಂದ್ರ ರಾವ್ ಎದುರೇ ಮಗ ಮನೋಜ್ನ ಕೈ-ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿ, ಬಾಯಿಗೆ ಬಟ್ಟೆ ತುರುಕಿ, ಕತ್ತನ್ನು ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಬಿಗಿದು ಹಿಡಿದಿರುವ ಹಾಗೂ ಚಿತ್ರಹಿಂಸೆ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ದೃಶ್ಯಗಳು ಸಿಸಿಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ದೂರಿನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಕುರಿತು ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ ಜೊತೆ ದೂರವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಡಿಸಿಪಿ ಡಾ.ಹರ್ಷ ಪ್ರಿಯಂವದ ಅವರು, ಮನೋಜ್ ರಾವ್ ಅವರ ಸಂಬಂಧಿ ಶಿವಾಜಿ ರಾವ್ ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಮೇಲೆ ಲೋಕೇಶ್ ವಿರುದ್ಧ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಆರೋಪಿ ಲೋಕೇಶ್ ನನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದರು.
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