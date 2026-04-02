ಅನೈತಿಕ ಸಂಬಂಧ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಕೊಲೆ: ಅಪರಾಧಿಗೆ 21 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಜೀವಾವಧಿ ಶಿಕ್ಷೆ
ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ತಲೆಮರೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಆರೋಪಿಗೆ 21 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಶಿಕ್ಷೆ ಪ್ರಕಟವಾಗಿದೆ.
Published : April 2, 2026 at 9:49 AM IST
ಗಂಗಾವತಿ (ಕೊಪ್ಪಳ): ಪತ್ನಿಯೊಂದಿಗೆ ಅನೈತಿಕ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿರುವುದನ್ನು ಕಣ್ಣಾರೆ ಕಂಡು, ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಚಾಕುವಿನಿಂದ ಇರಿದು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪತಿಗೆ 21 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಇಲ್ಲಿನ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಸತ್ರ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಜೀವಾವಧಿ ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಿ ತೀರ್ಪು ನೀಡಿದೆ.
ಜೀವಾವಧಿ ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಗಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಕನಕಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೈಲಕಂಪುರದ ಪರಶುರಾಮ ಅಲಿಯಾಸ್ ರಾಮಣ್ಣ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. 2004ರಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದ್ದು, ಬಳಿಕ ಆರೋಪಿಯು ಸುದೀರ್ಘ 21 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ತಲೆಮರೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ.
ಘಟನೆ ವಿವರ: ಪರುಶುರಾಮ ತನ್ನ ಪತ್ನಿಯೊಂದಿಗೆ ತನ್ನದೇ ಗ್ರಾಮದ ದುರುಗಪ್ಪ ನಾಯಕ ಎಂಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಅಕ್ರಮ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಇರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ರೆಡ್ಹ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ಹಿಡಿದಿದ್ದ. ಅಲ್ಲದೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಚಾಕುವಿಂದ ಪತ್ನಿ ಮತ್ತು ಅಕ್ರಮ ಸಂಬಂಧ ಇರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಇರಿದಿದ್ದ. ಮಾರಣಾಂತಿಕವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದ ದುರುಗಪ್ಪ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸಾಗಿಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದ. ಪರಶುರಾಮನ ವಿರುದ್ಧ ಪತ್ನಿಯೇ ಕನಕಗಿರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದರು. ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ 2004ರ ಜನವರಿ 15ರಂದು ಪರಶುರಾಮ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದ.
ಹುಡುಕಿ ಸೆರೆಹಿಡಿದ ಪೊಲೀಸರು: ಆರೋಪಿ ಪರಶುರಾಮ ತನ್ನ ಹೆಸರು, ವೇಷ, ರೂಪ ಬದಲಿಸಿಕೊಂಡು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಹೋಟೆಲ್ವೊಂದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕಲೆ ಹಾಕಿದ ಪೊಲೀಸರು, 2025ರಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸಿ ಕರೆತಂದು ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದ್ದರು.
ಮಂಗಳವಾರ ಅಂತಿಮ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಾದ ಸದಾನಂದ ನಾಗಪ್ಪ ನಾಯಕ್, ಆರೋಪಿಗೆ ಜೀವಾವಧಿ ಶಿಕ್ಷೆ ಹಾಗೂ 35 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ದಂಡ ವಿಧಿಸಿ ತೀರ್ಪು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಡಬಲ್ ಮರ್ಡರ್ ಆರೋಪಿ ದೋಷಿ ಎಂದ ಕೋರ್ಟ್: 2022ರಲ್ಲಿ ಉಡುಪಿಯ ಹಿರಿಯಡಕ ಸಮೀಪದ ಆತ್ರಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಮದಗ ಮುಳ್ಳುಗುಜ್ಜಿಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸವಿದ್ದ ತಾಯಿ ಹಾಗೂ 10 ವರ್ಷದ ಮಗುವನ್ನು ಕೊಂದ ಪ್ರಕರಣದ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ದೋಷಿ ಎಂದು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಸತ್ರ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಆದೇಶಿಸಿತ್ತು. ಭದ್ರಾವತಿ ಮೂಲದ ಹರೀಶ್ (33) ಕೊಲೆ, ಸುಲಿಗೆ ಹಾಗೂ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ನಾಶ ಮಾಡಿರುವುದು ದೃಢಪಟ್ಟಿದೆ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ ಸಮೀವುಲ್ಲಾ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದರು.
ಆರೋಪಿಯು ಚೆಲುವಿ ಹಾಗೂ ಆಕೆಯ 10 ವರ್ಷದ ಪುತ್ರಿಯನ್ನು ಕೊಂದು ಕುತ್ತಿಗೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಚಿನ್ನದ ಸರ ಹಾಗೂ ಮೊಬೈಲ್ ಅನ್ನು ಸುಲಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಹಿರಿಯಡಕ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು. ಹರೀಶ್ ಚೆಲುವಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಲುಗೆ ಹೊಂದಿದ್ದ. ಆಕೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರೊಂದಿಗೆ ಸಲುಗೆ ಇದೆ ಎಂದು ಅನುಮಾನಿಸಿದ್ದ ಆತ ಆಕೆಯ ಕೊಲೆಗೆ ಸಂಚು ರೂಪಿಸಿದ್ದ. 2022ರ ಮೇ 8ರಂದು ಆಕೆಯ ಮಗ ಹಾಗೂ ತಾಯಿ ಭದ್ರಾವತಿಗೆ ಹೋಗಿರುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಚೆಲುವಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ, ರಾತ್ರಿ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದ. ಈ ವೇಳೆ ಚೆಲುವಿಯ ಮೊಬೈಲನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ಹರೀಶ್, ಆಕೆ ಬೇರೆಯವರ ಜತೆ ಫೋನ್ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಇರುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ. ಬಳಿಕ ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಚೆಲುವಿಯನ್ನು ರಾತ್ರಿ 12.30ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಚೂಡಿದಾರದ ಶಾಲಿನಿಂದ ಕುತ್ತಿಗೆ ಬಿಗಿದು ಉಸಿರುಗಟ್ಟಿಸಿ ಕೊಂದಿದ್ದ. ಬಳಿಕ ಚೆಲುವಿಯ ಮಗಳು ಕೊಲೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಊಹಿಸಿ ಅದೇ ಶಾಲಿನಿಂದ ಆಕೆಯನ್ನೂ ಕೊಂದು, ಬಾಲಕಿ ಧರಿಸಿದ್ದ ಚಿನ್ನದ ಸರ ಹಾಗೂ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಮೊಬೈಲ್ನೊಂದಿಗೆ ಆರೋಪಿ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗಿದ್ದ. ಸಾಕ್ಷ್ಯನಾಶವನ್ನೂ ಮಾಡಿದ್ದು ಪೊಲೀಸ್ ತನಿಖೆಯಿಂದ ತಿಳಿದು ಬಂದಿತ್ತು.
