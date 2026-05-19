ಒಂಟಿ ವೃದ್ಧೆಯ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣ: ಅಮಾಯಕತೆಯನ್ನೇ ಬಂಡವಾಳ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಹಂತಕನ ಬಂಧನ

ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ದಡ್ಡಿ ಕಮಲಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಹೊರವಲಯದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಒಂಟಿ ವೃದ್ಧೆಯ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣದ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಬಂಧಿತ ಆರೋಪಿ ಬಬನ್ ಸದಾಶಿವ ಜಾವೀರ್ (ETV Bharat)
Published : May 19, 2026 at 7:30 PM IST

ಧಾರವಾಡ: ಇಲ್ಲಿನ ಹೊರವಲಯದ ವೃದ್ಧೆಯ ಶವ ಪತ್ತೆ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಧಾರವಾಡ ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸರು ಬೇಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಾಲೂಕಿನ ದಡ್ಡಿ ಕಮಲಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಹೊರವಲಯದ ತೋಟದ ಮನೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಏ.9ರಂದು ವಿಶಾಲಾಕ್ಷಿ ಅಂಗಡಿ(68) ಎಂಬ ವೃದ್ಧೆಯ ಶವ ಪತ್ತೆಯಾಗಿತ್ತು. ಅನುಮಾನದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿದ ಪೊಲೀಸರು, ಕೊಲೆ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಮೊದಮೊದಲು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳು ಸಿಕ್ಕಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೂ, ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಕೈಬಿಡದೇ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿದ್ದು, ತಲೆಗೆ ಏಟು ಬಿದ್ದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ವಿಧಿವಿಜ್ಞಾನ ತಂಡದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದ ವರದಿ ಆಧರಿಸಿ ಕೊನೆಗೂ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಬೇಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಗುಂಜನ್ ಆರ್ಯ ಅವರಿಂದ ಮಾಹಿತಿ (ETV Bharat)

ಹಂತಕ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಬಬನ್ ಸದಾಶಿವ ಜಾವೀರ್(40) ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಒಂಟಿ ಮನೆಯೇ ಈತನ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಚಿಕ್ಕಮಲ್ಲಿಗೆವಾಡದ ಇಟ್ಟಂಗಿ ಭಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಈತನಿಗೆ ಒಂಟಿ ವೃದ್ಧೆ ವಾಸವಿರುವುದು ಗೊತ್ತಾಗಿತ್ತು. ಆಕೆಯನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿ ನಂಬಿಕೆ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ. ಮಕ್ಕಳಿಂದ ದೂರವಿದ್ದ ವೃದ್ಧೆ ವಿಶಾಲಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ್ದ ಆರೋಪಿ, ನೀನು ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ದೂರವಾಗಿದ್ದರೇನು? ನಾನು ನಿನ್ನ ‌ಮಗನೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳು ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ಆ ವೃದ್ಧೆಯನ್ನು ನಂಬಿಸಿದ್ದ. ಆತನನ್ನು ನಂಬಿದ್ದ ವೃದ್ಧೆ ವಿಶಾಲಾಕ್ಷಿಯು, ಆಗಾಗ ಫೋನಿನಲ್ಲಿ ನೋವು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಳು. ಆಕೆಗೆ ಆರೋಪಿ ಸಮಾಧಾನ ಕೂಡ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ. ಅಮಾಯಕತೆಯನ್ನೇ ಬಂಡವಾಳ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಹಂತಕ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಆಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಹರಟೆ ಕೂಡ ಹೊಡೆತುತ್ತಿದ್ದ. ಒಂದು ದಿನ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ತಾನು ಅಂದುಕೊಂಡಂತೆ ಆಕೆಯ ತಲೆಗೆ ಹೊಡೆದು, ಹಗ್ಗದಿಂದ ಉಸಿರುಗಟ್ಟಿಸಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿ ಪರಾರಿಯಾಗಿರುವುದು ತನಿಖೆಯಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Murder case of a lonely elderly woman: Accused arrested
ವಿಶಾಲಾಕ್ಷಿ ಅಂಗಡಿ(68) (ETV Bharat)

ಬಂಧಿತ ಬಬನ್‌ನಿಂದ ಒಂದು ಬೈಕ್, 4.70 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ ಚಿನ್ನದ ಸರ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಆರೋಪಿ ಕೆಲ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಹರಿಹರದ ಕೊಲೆ ಕೇಸಿನಲ್ಲಿ ಬಂಧಿತನಾಗಿದ್ದ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಂಗಿ ಭಟ್ಟಿಯ ಮಾಲೀಕನನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಬಬನ್, ಬಳಿಕ ಆತನ ಬಳಿ ಇದ್ದ ಹಣವನ್ನು ಎಗರಿಸಿ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದ. ಆ ಪ್ರಕರಣದ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆದಿರುವಾಗಲೇ ಇದೀಗ ಮತ್ತೊಂದು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಆರೋಪಿಯನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಗುಂಜನ್ ಆರ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

