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ಶೇ.2ರಷ್ಟು ಸೆಸ್‌ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಮಲ್ಟಿಫೆಕ್ಸ್​ಗಳಿಂದ ಅರ್ಜಿ: ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಕೋರಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್​​ ನೋಟಿಸ್‌ ಜಾರಿ

ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಕ್ರಮ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಭಾರತೀಯ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಸಂಘ, ಪಿವಿಆರ್ ಐನಾಕ್ಸ್, ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದವು.

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ಹೈಕೋರ್ಟ್​​ (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 9, 2026 at 3:20 PM IST

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ಬೆಂಗಳೂರು: ಸಿನಿಮಾ ಹಾಗೂ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಕಲ್ಯಾಣ ಕಾಯ್ದೆ ಅಡಿ ಚಿತ್ರಮಂದಿರ, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್​ನಲ್ಲಿ ಸಿನೆಮಾ ಟಿಕೆಟ್ ಆದಾಯದ ಮೇಲೆ ಶೇ. 2ರಷ್ಟು ಸೆಸ್ ವಿಧಿಸುವುದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾದ ಅರ್ಜಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಇಂದು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ವಿವರಣೆ ಕೋರಿದೆ.

ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಕ್ರಮ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಭಾರತೀಯ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಸಂಘ, ಪಿವಿಆರ್ ಐನಾಕ್ಸ್, ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಅರ್ಜಿಯ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಎಚ್.ಟಿ.ನರೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್‌ ಅವರಿದ್ದ ನ್ಯಾಯಪೀಠ, ನೋಟಿಸ್‌ ಜಾರಿ ಮಾಡಿ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಗುರುವಾರ(ನಾಳೆ)ಕ್ಕೆ ಮುಂದೂಡಿದೆ.

ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ನಡೆದ ವಿಚಾರಣೆ ವೇಳೆ ಅರ್ಜಿದಾರರ ಪರ ವಕೀಲರು, ಕಾಯ್ದೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 1(2)ರ ಪ್ರಕಾರ ಸರ್ಕಾರವು ಈ ಕಾಯ್ದೆ ಎಂದು ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಅಧಿಕೃತ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಬೇಕು. ಆದರೆ, ಸರ್ಕಾರ ಇನ್ನೂ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಿಲ್ಲ. ಹೀಗಿದ್ದರೂ ಕಾಯ್ದೆ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ನೋಟಿಸ್ ಕಳುಹಿಸಿ ಹಣಕ್ಕೆ ಬೇಡಿಕೆ ಇಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಪೀಠಕ್ಕೆ ವಿವರಿಸಿದರು.

ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ನ್ಯಾಯಪೀಠ, ಮೊದಲು ಕಾಯ್ದೆ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿ, ಆ ನಂತರ ಅದರ ನಿಯಮಗಳ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡೋಣ. ಜಾರಿಯಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲದ ಕಾಯ್ದೆ ಅಡಿ ಹಣ ಪಾವತಿಸಲು ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಲು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ? ಎಂದು ಮೌಖಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿತು. ಅಲ್ಲದೇ, ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ನೋಟಿಸ್ ಜಾರಿ ಮಾಡಿ ವಿಚಾರಣೆ ಮುಂದೂಡಿತು.

ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲೇನಿದೆ?: ಕರ್ನಾಟಕ ಚಲನಚಿತ್ರ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತಾ (ಕಲ್ಯಾಣ) ಕಾಯ್ದೆ - 2024, ಅದರ 2025ರ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳು ಹಾಗೂ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕಾರ್ಮಿಕ ಆಯುಕ್ತರು ಹೊರಡಿಸಿರುವ ಶೇ. 2ರಷ್ಟು ವಸೂಲಾತಿಗೆ ಸುತ್ತೋಲೆ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದರು.

ಇದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿರುವ ಅರ್ಜಿದಾರರು, ಸರ್ಕಾರದ ನಡೆ ನಿಯಮಬಾಹಿರ ಹಾಗೂ ಸಂವಿಧಾನಬಾಹಿರವಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ಕಾಯ್ದೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 1(2)ರ ಪ್ರಕಾರ, ಸರ್ಕಾರವು ಅಧಿಕೃತ ಗೆಜೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕಾಯ್ದೆ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವ ದಿನಾಂಕ ನಿಗದಿಪಡಿಸಬೇಕು. ಆದರೆ, ಸರ್ಕಾರ ಈವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಪ್ರಕಟಿಸಿಲ್ಲ. ಜಾರಿಯಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲದ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ಸೆಸ್ ವಸೂಲಿ ಮಾಡುವುದು ಸಂವಿಧಾನದ ವಿಧಿ 265ರ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯಾಗಿದೆ. ಕಾರ್ಮಿಕ ಆಯುಕ್ತರು ಆಗಸ್ಟ್ 29, 2026 ರಂದು ಸುತ್ತೋಲೆ ಹೊರಡಿಸಿ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 1, 2026 ರಿಂದ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಶೇ. 2ರಷ್ಟು ಸೆಸ್ ವಸೂಲಿ ಮಾಡುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಇಂತಹ ಸುತ್ತೋಲೆ ಅಥವಾ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಆದೇಶಗಳು ಶಾಸನಬದ್ಧ ಗೆಜೆಟ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್‌ಗೆ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸುತ್ತೋಲೆ ರದ್ದುಪಡಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಕೋರಲಾಗಿದೆ.

ಚಲನಚಿತ್ರ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಈಗಾಗಲೇ ‘ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತಾ ಸಂಹಿತೆ-2020’ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದೆ. ಕೇಂದ್ರದ ಕಾಯ್ದೆ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವಾಗ, ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳ ಅಂಕಿತ ಪಡೆಯದ ರಾಜ್ಯದ ಈ ಕಾಯ್ದೆ ಸಂವಿಧಾನದ ವಿಧಿ 254(2)ರ ಅಡಿ ಸಿಂಧುವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್‌ಗಳು ಕೇವಲ ಸಿದ್ಧವಾದ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ಸ್ಥಳಗಳಾಗಿದ್ದು, ಚಲನಚಿತ್ರ ಕಾರ್ಮಿಕರ ನೇರ ಉದ್ಯೋಗದಾತರಲ್ಲ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಒಟಿಟಿ ವೇದಿಕೆಗಳನ್ನು ಕಾಯ್ದೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ತಂದಿದ್ದರೂ, ನಿಯಮ ರೂಪಿಸುವಾಗ ಅವುಗಳಿಗೆ ಸೆಸ್‌ನಿಂದ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿರುವುದು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್​ಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಎಸಗಲಾದ ತಾರತಮ್ಯವಾಗಿದೆ.

ಟಿಕೆಟ್ ದರ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ, ತಿನಿಸು ಮತ್ತು ಪಾನೀಯಗಳ ಆದಾಯದ ಮೇಲೆಯೂ ಸೆಸ್ ವಿಧಿಸುವುದು ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಮೇಲಿನ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ತೆರಿಗೆಯಾಗಿದ್ದು, ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳ ವಹಿವಾಟಿನ ಮೇಲೆ ತೀವ್ರ ಪೆಟ್ಟು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಸಂವಿಧಾನದ ವಿಧಿ 19(1)(ಜಿ) ನೀಡಿದ ವೃತ್ತಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಕಸಿಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಪಾನ್ ಮಸಾಲಾ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರದ ಸೆಸ್ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದ ಹೈಕೋರ್ಟ್

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