ಮಹಿಳಾ ಭದ್ರತೆಗೆ ಹಲವು ವ್ಯವಸ್ಥೆ: ಆದರೂ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ತಗ್ಗಿಲ್ಲ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಭಯ
ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ಮಹಾನಗರಗಳ ಪೈಕಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲಿನ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಮತ್ತು ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ.
Published : October 5, 2026 at 2:55 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿ ಅವಕಾಶಗಳಿಗೆ ಜಾಗತಿಕ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಬೆಳೆದಿದ್ದರೂ ಸಹ ಇಲ್ಲಿನ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳು ಹಾಗೂ ಸಾರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಭಯರಹಿತವಾಗಿ ಇರುವುದು ಇಂದಿಗೂ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ.
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಪರಾಧ ದಾಖಲೆಗಳ ಬ್ಯೂರೋ (NCRB) ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ಮಹಾನಗರಗಳ ಪೈಕಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲಿನ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಮತ್ತು ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕಿರುಕುಳ, ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಮತ್ತು ಲೈಂಗಿಕ ಕಿರುಕುಳ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಲೇ ಇವೆ.
ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೋ ಅಥವಾ ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಬಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವಾಗ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಆಸನ ಅಥವಾ ಬೋಗಿಗಳಿದ್ದರೂ ಸಹ, ಅವರು ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಹೊರಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಸಾಕಷ್ಟು ಸವಾಲುಗಳನ್ನ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತಿದೆ. ಬೆಳಕಿಲ್ಲದ ರಸ್ತೆಗಳು, ಜನಸಂಚಾರವಿಲ್ಲದ ಸಬ್ವೇಗಳು ಇಂದಿಗೂ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನ ಭೀತಿಗೆ ದೂಡುತ್ತಿದೆ. ವೈಟ್ಫೀಲ್ಡ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಿಟಿ ಮತ್ತಿತರ ಕಡೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರು, ತಡರಾತ್ರಿ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಿ ಮನೆಗೆ ತೆರಳುವ ಐಟಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು, ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ನಿರಂತರ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕಾದ ಸ್ಥಿತಿಯಿದೆ.
ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲಿನ ದೌರ್ಜನ್ಯ ತಡೆಯಲು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆ (BMTC) ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೋ ಹಲವಾರು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ತಂದಿವೆ. ಪೋಲಿಸ್ ಇಲಾಖೆಯ ಮುಖ್ಯ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿ 112 ತುರ್ತು ಸಹಾಯವಾಣಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಯಾವುದೇ ಆಪತ್ತಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅಥವಾ ಸುರಕ್ಷಾ ಆ್ಯಪ್ನಲ್ಲಿರುವ 'SOS' ಬಟನ್ ಒತ್ತಿದರೆ, ಕಂಟ್ರೋಲ್ ರೂಮ್ಗೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಜಿಪಿಎಸ್ ಲೋಕೇಶನ್ ತಲುಪುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ನಗರದಾದ್ಯಂತ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ 'ಪಿಂಕ್ ಹೊಯ್ಸಳ' (Pink Hoysala) ಗಸ್ತು ವಾಹನಗಳು ಕೆಲವು ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲೇ ಘಟನಾ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಧಾವಿಸಿ ನೆರವು ನೀಡುತ್ತಿವೆ.
ಇದರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿರುವ 'ಸೇಫ್ ಸಿಟಿ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್' ಅಡಿ ಸಾವಿರಾರು ಎಐ ಆಧಾರಿತ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳು, ಹೈಟೆಕ್ ಕಮಾಂಡ್ ಸೆಂಟರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರ ಸುರಕ್ಷತೆಗಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಸುರಕ್ಷಿತ ತಾಣಗಳ (Safety Islands)ನ್ನ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಾರಿಗೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಗವಾಗಿರುವ ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಬಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನ ಸುರಕ್ಷಿತಗೊಳಿಸಲು 'ನಮ್ಮ ಬಿಎಂಟಿಸಿ' (Namma BMTC) ಆ್ಯಪ್ ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗಿದೆ. ಈ ಆ್ಯಪ್ನಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆಂದೇ 'SOS' ಮತ್ತು ಲೈವ್ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಸೌಲಭ್ಯ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಎಲ್ಲ ಹೊಸ ಹಾಗೂ ಹಳೆಯ ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಬಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಜಿಪಿಎಸ್ ಸಾಧನಗಳು, ರಿಯಲ್ - ಟೈಮ್ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳು ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರು ಆಪತ್ತಿನಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಒತ್ತಲು ಪ್ಯಾನಿಕ್ ಬಟನ್ಗಳನ್ನ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ಯಾನಿಕ್ ಬಟನ್ ಒತ್ತಿದ ತಕ್ಷಣ ಬಸ್ನ ವಿವರಗಳು ನೇರವಾಗಿ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ರೂಮ್ ಮತ್ತು ಪೋಲಿಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ರೂಮ್ಗೆ ರವಾನೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ಇದಲ್ಲದೇ, ಚಾಲಕರು ಮತ್ತು ನಿರ್ವಾಹಕರಿಗೆ ಮಹಿಳೆಯರೊಂದಿಗೆ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಹಾಗೂ ತುರ್ತು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ತಕ್ಷಣ ಸ್ಪಂದಿಸಬೇಕೆಂಬ ಬಗ್ಗೆ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಸಂವೇದನಾ ತರಬೇತಿಯನ್ನ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಮೆಟ್ರೋ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಮಹಿಳೆಯರ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.ಮೆಟ್ರೋ ರೈಲುಗಳ ಮೊದಲ ಬೋಗಿಯನ್ನು ಮಹಿಳೆಯರಿಗಾಗಿಯೇ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಇತರ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಪ್ರವೇಶಿಸದಂತೆ ಕಾವಲುಗಾರರನ್ನ ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮೆಟ್ರೋ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯಿಂದ ತಪಾಸಣೆ, ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕಣ್ಗಾವಲು ಮತ್ತು 'ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಅಲಾರಾಂ' ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿದೆ. ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆಯ ನಂತರ ಸಂಚರಿಸುವ ರೈಲುಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಭದ್ರತೆಗಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಮಹಿಳಾ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಗಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನ ನಿಯೋಜಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಮೆಟ್ರೋ ನಿಲ್ದಾಣದ ಆವರಣದಿಂದ ಹೊರಬರುವವರೆಗೂ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು ಈ ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಆದ್ಯತೆಯಾಗಿದೆ.
ಅದಾಗ್ಯೂ ಸಹ ಆಟೋ ಮತ್ತು ಆ್ಯಪ್ ಆಧಾರಿತ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಸೇವೆಗಳನ್ನ ನೆಚ್ಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಮಹಿಳೆಯರು ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವಾಗ ವಾಹನದ ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನ ಕುಟುಂಬದವರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸುವುದು, ಲೈವ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಹಾಗೂ ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ಯಾರೊಂದಿಗಾದರೂ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರುವಂತೆ ನಟಿಸುವುದು ದೈನಂದಿನ ಅಭ್ಯಾಸವಾಗಿದೆ. ಕ್ಯಾಬ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷತಾ ಬಟನ್ ಹಾಗೂ ಜಿಪಿಎಸ್ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿದ್ದರೂ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಚಾಲಕರ ವರ್ತನೆ ಅಥವಾ ನಿರ್ಜನ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನ ಕರೆದೊಯ್ಯುವ ಭಯ ಇಂದಿಗೂ ಹಾಗೆಯೇ ಉಳಿದಿದೆ ಎಂದು ಐಟಿ ಉದ್ಯೋಗಿಯಾದ ಪೂಜಾ ಕುಂದರ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಇಂದಿಗೂ ಅನೇಕ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಗಲಿನಲ್ಲಿಯೂ ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆ ಅಂಡರ್ಪಾಸ್/ಸಬ್ವೇಗಳಲ್ಲಿ ದಾಟಿ ಹೋಗಲು ಎರಡೆರಡು ಬಾರಿ ಯೋಚಿಸುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇರುವುದು ವಾಸ್ತವ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿನ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಪ್ರಬುದ್ಧವಾದದ್ದು ಎಂದು ಕರೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಮಹಿಳೆಯರು ತಮ್ಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಮತ್ತು ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಚಲಾಯಿಸುವಂತಾಗಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಮಗೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಸಂವೇದನಾಶೀಲ ಪೊಲೀಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ 3ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹಿಳಾ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ಐಪಿಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಔರಾದ್ಕರ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದರು.
ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯು ಸುರಕ್ಷಾ ಆ್ಯಪ್ ರೀತಿಯ ಹಲವು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದ್ದರೂ ಸಹ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಥವಾ ಆಪತ್ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತಕ್ಷಣ ಸ್ಪಂದನೆ ಸಿಗದಿರುವುದು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಮೇಲಿನ ಪೂರ್ಣ ನಂಬಿಕೆಗೆ ತಡೆಯಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ನಗರ ಆಡಳಿತವು ಕತ್ತಲೆ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನ ಗುರುತಿಸಿ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಅಗತ್ಯತೆಯಿದೆ. ಬೀದಿ ದೀಪಗಳ ಸಮಸ್ಯೆ, ಆಟೋ ನಿಲ್ದಾಣ ಹಾಗೂ ಪಾದಚಾರಿ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನ ಗುರುತಿಸಿ ಬೆಳಕಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸ ಮತ್ತಷ್ಟು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಆಗಬೇಕಿದೆ.
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