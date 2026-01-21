ETV Bharat / state

ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಬದುಕಿಗೆ ಆಸರೆಯಾದ ಮುದ್ರಾ; ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪರೇಡ್​ಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಫಲಾನುಭವಿಯ ಮನದಾಳ!

ಮುದ್ರಾ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಬದುಕು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿರುವ ಮೈಸೂರಿನ ಸರಸ್ವತಿ ಅವರಿಗೆ ಈ ಬಾರಿ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪರೇಡ್​ನಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಆಹ್ವಾನ ಬಂದಿದೆ.

ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪರೇಡ್​ಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಸರಸ್ವತಿ (ETV Bharat)
Published : January 21, 2026 at 5:19 PM IST

Updated : January 21, 2026 at 5:55 PM IST

ಮೈಸೂರು: ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಮುದ್ರಾ ಯೋಜನೆಯ ಫಲಾನುಭವಿಯಾಗಿರುವ ಮೈಸೂರಿನ ಸರಸ್ವತಿ ಅವರನ್ನು ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಈ ಬಾರಿಯ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪರೇಡ್​ನಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗುವಂತೆ ಆಹ್ವಾನ ಬಂದಿದೆ. ಕೇಂದ್ರದ ಈ ಆಹ್ವಾನಕ್ಕೆ ಹರ್ಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರುವವ ಸರಸ್ವತಿ ಅವರು, ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಹಿಳೆಯಾಗಿದ್ದ ತಾವು ಈ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಬದುಕು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಬೆಳೆದ ಪರಿಯನ್ನು ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ ಜೊತೆಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ತಮ್ಮನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಯವರು ತಮಗೆ ಆಹ್ವಾನ ನೀಡಿರುವುದು ಸಂತಸ ತಂದಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಪರೇಡ್​ನಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗುತ್ತಿರುವುದು ತಮ್ಮ ಖುಷಿಯನ್ನು ಇಮ್ಮಡಿಗೊಳಿಸಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಹಿಳೆಯಾಗಿದ್ದ ತಾವು ಯಶಸ್ವಿ ಉದ್ಯಮ ಕಟ್ಟುವಲ್ಲಿ ಈ ಯೋಜನೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿತು. ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಾಯ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಮುದ್ರಾ ಯೋಜನೆ ತಿಳಿದು ಅದರಿಂದ ಸಾಲ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಇಂದು ನನ್ನದೇ ಉದ್ಯಮ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಸರಸ್ವತಿ ಅವರು ಮಾತು ಆರಂಭಿಸಿದರು.

ಈಟಿವಿ ಭಾರತದ ಜತೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪರೇಡ್​ಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಸರಸ್ವತಿ (ETV Bharat)

10 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಸಾಲ ಪಡೆದು ಉದ್ಯಮ ಆರಂಭಿಸಿದೆ; ಟೈಲರಿಂಗ್ ತಿಳಿದಿದ್ದ ನನಗೆ ಅದರಲ್ಲಿಯೇ ಉದ್ಯಮ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬ ಆಶಯ ಇತ್ತು. 2018ರಲ್ಲಿ ಮುದ್ರಾ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಸಾಲು ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ವಿಚಾರ ತಿಳಿಯಿತು. ಯೋಜನೆಯ ಅಡಿ ಸಾಲಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಿ ಅದನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದೆ. ಅದೇ ಸಾಲದ ಹಣದಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಟೈಲರಿಂಗ್​ ವೃತ್ತಿ ಆರಂಭಿಸಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಮೂರು ಬಾರಿ ಸಬ್ಸಿಡಿಯಲ್ಲಿ 10 ಲಕ್ಷರೂಗಳವರೆಗೂ ಸಾಲ ಪಡೆದಿದ್ದು, ಇಂದು ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಉದ್ಯಮದ ಬದುಕು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ, ಬೋಟಿಕ್ ಕೂಡಾ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದೇನೆ. ನಿರುದ್ಯೋಗಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡುವ ಜೊತೆಗೆ ನಾಲ್ವರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ನೀಡುತ್ತಿರುವುದು ತಮಗೆ ಅತೀವ ಖುಷಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಎಂದು ತಮ್ಮ ಯಶಸ್ಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ಸರಸ್ವತಿ ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

ಸರಸ್ವತಿ (ETV Bharat)

ಸಣ್ಣ ಉದ್ಯಮ ಆರಂಭಿಸಬೇಕು ಎನ್ನುವವರಿಗೆ ಇದು ಸಹಕಾರಿ: ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಉದ್ಯಮ ಆರಂಭಿಸಬೇಕು ಎನ್ನುವವರಿಗೆ ಈ ಯೋಜನೆ ತುಂಬಾ ಸಹಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸಿಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಲ ನೀಡುವುದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದ್ದು, ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಉದ್ಯಮ ಆರಂಭಿಸಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಬೆಂಬಲ ಸಿಗಲಿದೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್​​ನಿಂದ ಕೂಡ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಾಲ ಲಭ್ಯವಾಗಿದ್ದು, ಅದನ್ನು ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ತೀರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆ ಕುರಿತು ಹಲವರಿಗೆ ನಾನು ತಿಳಿಸಿದ್ದು, ಅವರೂ ಕೂಡ ಈ ಯೋಜನೆಯ ಲಾಭ ಪಡೆದು ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸರಸ್ವತಿ ಅವರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.

ಸರಸ್ವತಿಯವರ ಟೈಲರಿಂಗ್​ ಉದ್ಯಮ (ETV Bharat)

ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಬದುಕಿಗೆ ಹಲವು ಯೋಜನೆಗಳಿವೆ- ಅವುಗಳ ಸುದುಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ: ಮಹಿಳೆಯರು ಸ್ವಾವಲಂಬಿಯಾಗಿ ಉದ್ಯಮ ನಡೆಸುವುದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಯೋಜನೆಗಳು ಇವೆ. ಆದರೆ, ಈ ಕುರಿತು ಜನರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಇವುಗಳನ್ನು ಅರಿತು ಮಹಿಳೆಯರು ಸರಿಯಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಬದುಕು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಆಶಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದರು.

ಇನ್ನು ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ನಡುವೆ ನನ್ನನ್ನು ಈ ಬಾರಿ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪರೇಡ್​ಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಿರುವುದು ಸಂತಸ ನೀಡಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಯವರನ್ನು ನೋಡುವ ಕುತೂಹಲ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಿದೆ ಎಂದರು.

ಸರಸ್ವತಿಯವರ ಟೈಲರಿಂಗ್​ ಉದ್ಯಮ (ETV Bharat)

