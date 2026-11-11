ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ MUDA ಮುತುವರ್ಜಿ: 4 ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಳಗಳ ಶಾರ್ಟ್ಲಿಸ್ಟ್
International Standard cricket stadium In Mangaluru: ಕೆಎಸ್ಸಿಎ ಮತ್ತು ಮುಡಾದ ಜಂಟಿ ಮುತುವರ್ಜಿಯಿಂದಾಗಿ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಕನಸು ನನಸಾಗುವತ್ತ ಮಹತ್ವದ ಹೆಜ್ಜೆಯಿಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ವಿನೋದ್ ಪುದು ವರದಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : November 11, 2026 at 1:27 PM IST
ಮಂಗಳೂರು: ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳ ದಶಕಗಳ ಕನಸಾಗಿರುವ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ದರ್ಜೆಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ನಿರ್ಮಾಣದ ಯೋಜನೆಗೆ ಕೊನೆಗೂ ರೆಕ್ಕೆಪುಕ್ಕ ಮೂಡಲಾರಂಭಿಸಿದೆ.
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸಂಸ್ಥೆ (KSCA) ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಮಂಗಳೂರು ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ (MUDA) ಅತ್ಯಂತ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲವಾಗಿ ಜಾಗ ಗುರುತಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಸ್ವತಃ ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರೇಮಿಯಾಗಿರುವ ಮೂಡಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು, ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸರ್ವೆ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಚುರುಕುಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ವೆಂಕಟೇಶ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಭೇಟಿಯಿಂದ ಆರಂಭವಾದ ಮಾತುಕತೆ: ಕೆಲ ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಕೆಎಸ್ಸಿಎ ಪ್ರಮುಖರಾದ ಮಾಜಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸ್ಟೇಡಿಯಂಗೆ ಸೂಕ್ತ ಜಾಗದ ಅಗತ್ಯತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆದಿತ್ತು. ನಂತರ ಕೆಎಸ್ಸಿಎ ವತಿಯಿಂದ ಮುಡಾಗೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಪತ್ರ ರವಾನಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಪತ್ರವನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದು, ಸರ್ವೇಯರ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಎನ್ಎಂಪಿಟಿ ಸ್ವಾಧೀನದಲ್ಲಿರುವ ಜಾಗಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ.
30ರಿಂದ 50 ಎಕರೆ ಜಾಗ – 4 ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಳಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಸಿದ್ಧ: ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣಕ್ಕಾಗಿ ಸುಮಾರು 30 ರಿಂದ 50 ಎಕರೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ಜಾಗದ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ 4 ಪ್ರಮುಖ ತಾಣಗಳನ್ನು ಶಾರ್ಟ್ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
- ಬೊಂದೆಲ್ ಸಮೀಪ: ಎನ್ಎಂಪಿಟಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಜಾಗ.
- ತಣ್ಣೀರುಬಾವಿ ಸಮೀಪ: ನದಿಯ ಸಾಮಿಪ್ಯವಿರುವ ಪ್ರದೇಶ.
- ಬೈಕಂಪಾಡಿ/ಬೈತುರ್ಲಿ ಆಸುಪಾಸು: ಲೀಸ್ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಬಹುದಾದ ಜಾಗ.
- ಚೇಳಾರು: ಮೂಡಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಜಾಗ.
ಈ ಎಲ್ಲ ಸ್ಥಳಗಳ ಸರ್ವೇ ಸ್ಕೆಚ್ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಿಂದ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ , ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣ ಹಾಗೂ ಮಲ್ಟಿಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಂತರವಿದೆ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಸಮಗ್ರ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಲೀಸ್ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿ ಹಸ್ತಾಂತರ - ನದಿ ಸಾಮಿಪ್ಯಕ್ಕೆ ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆ: "ಎನ್ಎಂಪಿಟಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಜಾಗಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಬದಲು ದೀರ್ಘಾವಧಿ ಲೀಸ್ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ನೀಡಲು ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಒಲವು ತೋರಿದೆ. ಮಂಗಳೂರಿನಂತಹ ನಗರಕ್ಕೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಬರುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ರಿಯಾಯಿತಿ ಅಥವಾ ಕನಿಷ್ಠ ದರದಲ್ಲಿ ಲೀಸ್ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರೊಂದಿಗೆ ಸಮಾಲೋಚನೆ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು" ಎಂದು ಮುಡಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇದಲ್ಲದೇ, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟರ್ಫ್ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ನಿರಂತರ ನೀರಿನ ಅಗತ್ಯತೆ ಇರುವುದರಿಂದ, ನದಿ ಸಾಮೀಪ್ಯವಿರುವ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಕೆಎಸ್ಸಿಎ ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಸಂಪೂರ್ಣ ವೆಚ್ಚ ಕೆಎಸ್ಸಿಎ ಪಾಲು - ಕರಾವಳಿ ಯುವಪ್ರತಿಭೆಗಳಿಗೆ ವರದಾನ: ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ನಿರ್ಮಾಣ, ಭೂ ಸ್ವಾಧೀನ ಹಾಗೂ ಒಟ್ಟಾರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆರ್ಥಿಕ ಹೊರೆಯನ್ನು ಕೆಎಸ್ಸಿಎ ಭರಿಸಲಿದ್ದು, ಅನುದಾನದ ಯಾವುದೇ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲ. ಮುಡಾ ವತಿಯಿಂದ ಕೇವಲ ಸ್ಥಳ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ, ದಾಖಲೆ ಹಾಗೂ ತಾಂತ್ರಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿಕೊಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಯೋಜನೆ ಅಂತಿಮಗೊಂಡ ತಕ್ಷಣವೇ, ಪೂರ್ಣಪ್ರಮಾಣದ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೂ ಮುನ್ನವೇ ಮೈದಾನವನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ ಮಂಗಳೂರು, ಉಡುಪಿ, ಕೊಡಗು, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಹಾಗೂ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಯುವ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರಿಗೆ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿಗೆ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸುವ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಕೆಎಸ್ಸಿಎ ಹೊಂದಿದೆ.
ಮುಂದಿನ ಹೆಜ್ಜೆ: ಎಜಿಎಂ ಬಳಿಕ ಕೆಎಸ್ಸಿಎ ತಂಡದಿಂದ ಮಂಗಳೂರು ಭೇಟಿ: ನವೆಂಬರ್ ಎರಡನೇ ವಾರದಲ್ಲಿ ಕೆಎಸ್ಸಿಎ ಮಹಾಸಭೆ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಆ ಬಳಿಕ ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಜಾವಗಲ್ ಶ್ರೀನಾಥ್, ವೆಂಕಟೇಶ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖರ ತಂಡವು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸಭೆ ನಡೆಸಲಿದೆ. ನಂತರ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿ ಈ 4 ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಖುದ್ದಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಿದೆ. ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಜಂಟಿ ಸಭೆ ನಡೆಸಿ ಅಂತಿಮ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಮೊಹರು ಮಾಡಲಾಗುವುದು.
ಒಟ್ಟಾರೆ, ಕೆಎಸ್ಸಿಎ ಮತ್ತು ಮುಡಾದ ಜಂಟಿ ಮುತುವರ್ಜಿಯಿಂದಾಗಿ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ದರ್ಜೆಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಕನಸು ನನಸಾಗುವತ್ತ ಮಹತ್ವದ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನಿಟ್ಟಿದೆ. ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಗದ ಆಯ್ಕೆ ಅಂತಿಮಗೊಂಡು ಮೈದಾನ ಸಿದ್ಧವಾದರೆ, ಕರಾವಳಿ ಹಾಗೂ ಮಲೆನಾಡು ಭಾಗದ ಯುವ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ರತಿಭೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ತರಬೇತಿ ವೇದಿಕೆ ಸಿಗುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ಮಂಗಳೂರಿನ ಕ್ರೀಡಾ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮಕ್ಕೂ ಹೊಸ ಆಯಾಮ ದೊರೆಯಲಿದೆ.
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