ಕಾಗದರಹಿತ ಕಲಾಪ 'ಇ-ವಿಧಾನ' ಜಾರಿಗೆ ಅಧಿಕೃತ ಚಾಲನೆ, ಯೋಜನೆ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ MOUಗೆ ಸಹಿ
Published : April 8, 2026 at 9:33 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ವಿಧಾನಮಂಡಲ ಕಾಗದರಹಿತ ಇ-ವಿಧಾನ ಅಳವಡಿಕೆಗೆ ಇಂದು ಅಧಿಕೃತ ಚಾಲನೆ ದೊರಕಿದ್ದು, NeVA ಕೇಂದ್ರ ಸಂಸದೀಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವಾಲಯದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಜೊತೆ ಎಂಒಯುಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕಲಾಯಿತು.
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಮಂಡಲದ ಉಭಯ ಸಚಿವಾಲಯಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ಡಿಜಿಟಲೀಕರಣ ಕಾರ್ಯದ ಕುರಿತು, ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷ ಯು.ಟಿ.ಖಾದರ್ ಫರೀದ್ ಅವರು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇ-ವಿಧಾನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ (NeVA) ಕೇಂದ್ರ ಸಂಸದೀಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವಾಲಯದ ಅಧಿಕಾರಿಯಾದ ಡಾ.ಸತ್ಯಪ್ರಕಾಶ್ ಖಠಾನ, ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಬುಧವಾರ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಿದರು.
ಈ ವೇಳೆ ಶಾಸನ ಸಭೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಾಗದರಹಿತವಾಗಿ (Paperless) ನಡೆಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿ, ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ(MOU) ಸಹಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ವಿಧಾನಸಭೆ ಹಾಗೂ ವಿಧಾನಪರಿಷತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.
ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಧಾನಸೌಧ ಹಾಗೂ ಬೆಳಗಾವಿ ಸುವರ್ಣಸೌಧದಲ್ಲಿ ಇ-ವಿಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಳವಡಿಕೆಗೆ ತಲಾ 30 ಕೋಟಿ ರೂ.ನಂತೆ ಸುಮಾರು 60-70 ಕೋಟಿ ರೂ. ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಅನುದಾನಿತ NeVA ಇ-ವಿಧಾನ ಯೋಜನಾ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ 60% ಕೇಂದ್ರ ಭರಿಸಲಿದ್ದರೆ, 40% ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಭರಿಸಲಿದೆ. ಮೂರು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಉಭಯ ಸದನಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಗದರಹಿತ ಕಲಾಪಕ್ಕಾಗಿನ ಇ-ವಿಧಾನ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ವಿಧಾನಸಭೆ ಸಚಿವಾಲಯದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಮುಂದಿನ ಮುಂಗಾರು ಅಧಿವೇಶನ ವೇಳೆಗೆ ಕಾಗದರಹಿತ ವಿಧಾನಮಂಡಲ ಕಲಾಪ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಇ-ವಿಧಾನದಡಿ ವಿಧಾನಸಭೆಯ 224 ಶಾಸಕರು ಹಾಗೂ ವಿಧಾನಪರಿಷತ್ ನ 75 ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಸದನದೊಳಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಟಚ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಸಂಸತ್ ಮಾದರಿಯಂತೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು, ಲಿಖಿತ ಉತ್ತರಗಳು, ಮಸೂದೆ ಪ್ರತಿ, ವರದಿಗಳು, ಕಾಗದ ಪತ್ರಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಈ ಟಚ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿದೆ. ಆ ಮೂಲಕ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕಲಾಪ ಕಾಗದ ರಹಿತವಾಗಲಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ವಿಷಭರಿತ ಸರ್ಪ ಇದ್ದಾಗ, ನೀವು ಅದನ್ನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ?. ಹಾಲು ಕುಡಿಸ್ತೀರಾ?: ತಂದೆಯನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡ ಸಚಿವ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ