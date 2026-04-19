ETV Bharat / state

ಯುದ್ಧದ ಕಾರ್ಮೋಡ ಸರಿಸಿ ಕಾರವಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ ‘ಎM.ಎಸ್.ಜಿ’ ಹಡಗು ; 35 ದಿನಗಳ ಬಳಿಕ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಂದರಿನಲ್ಲಿ ಗರಿಗೆದರಿದ ವಹಿವಾಟು

ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿನ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಯುಎಇಯ ಶಾರ್ಜಾ ಬಂದರಿನಿಂದ ಹೊರಟ ಎಂ.ಎಸ್.ಜಿ ಹಡಗು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯನ್ನು ದಾಟಿ ಕಾರವಾರದ ತೀರಕ್ಕೆ ಬಂದು ತಲುಪಿದೆ.

MSG SHIP
ಎಮ್​​ಎಸ್​ಜಿ ಹಡಗು (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : April 19, 2026 at 7:19 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಕಾರವಾರ (ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ) : ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿನ ಉದ್ವಿಗ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ನಡುವೆಯೂ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಾರವಾರ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಂದರಿಗೆ ಆಶಾದಾಯಕ ಸುದ್ದಿಯೊಂದು ಲಭಿಸಿದೆ. ಕಳೆದ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಸ್ತಬ್ಧವಾಗಿದ್ದ ಬಂದರಿನ ವಾಣಿಜ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು, ಎಂ.ಎಸ್.ಜಿ’ (MSG) ಎಂಬ ಬೃಹತ್ ಹಡಗಿನ ಆಗಮನದೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಕಳೆಗಟ್ಟಿವೆ.

ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿ ದಾಟಿ ಬಂದ ಸಾಹಸ : ಜಾಗತಿಕ ತೈಲ ಮತ್ತು ಸರಕು ಸಾಗಣೆಯ ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪ್ರದೇಶವೆಂದೇ ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿ ಸದ್ಯ ಯುದ್ಧದ ಭೀತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಇಂತಹ ಕಠಿಣ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಯುಎಇಯ ಶಾರ್ಜಾ ಬಂದರಿನಿಂದ ಹೊರಟ ಎಂ.ಎಸ್.ಜಿ ಹಡಗು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಈ ಜಲಸಂಧಿಯನ್ನು ದಾಟಿ ಕಾರವಾರದ ತೀರಕ್ಕೆ ಬಂದು ತಲುಪಿದೆ.

ಸ್ತಬ್ಧವಾಗಿದ್ದ ಬಂದರಿಗೆ ಮರುಜೀವ : ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿನ ಯುದ್ಧದ ಪರಿಣಾಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಬಂದರುಗಳ ಮೇಲೂ ನೇರವಾಗಿ ಬೀರಿದೆ. ಸುರಕ್ಷತೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅನೇಕ ಹಡಗುಗಳು ಸಂಚಾರ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿದ್ದವು. ಕಾರವಾರ ಬಂದರಿನಲ್ಲಿಯೂ ಕಳೆದ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಯಾವುದೇ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಹಡಗುಗಳು ಲಂಗರು ಹಾಕಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಬಂದರು ನಂಬಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಣ್ಣ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದರು.

ಇದೀಗ 35 ದಿನಗಳ ದೀರ್ಘ ಬಿಡುವಿನ ನಂತರ 6,200 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ಬಿಟುಮಿನ್ ಹೊತ್ತ ಹಡಗು ಬಂದಿರುವುದು ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಭರವಸೆ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಈ ಬಿಟುಮಿನ್ ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿದ್ದು, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸಗಳಿಗೂ ಇದು ವೇಗ ನೀಡಲಿದೆ.

ವಹಿವಾಟು ಗರಿಗೆದರಿದೆ : ಹಡಗು ಬಂದಿಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಬಂದರಿನಲ್ಲಿ ಸರಕು ಇಳಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಚುರುಕುಗೊಂಡಿದೆ. ಲಾರಿಗಳ ಸಂಚಾರ, ಕಾರ್ಮಿಕರ ಓಡಾಟದಿಂದ ಬಂದರು ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತೆ ಗಿಜಿಗುಡುತ್ತಿದೆ. ಗಲ್ಫ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಂದ ಇನ್ನು ಮುಂದೆಯೂ ಹಡಗುಗಳ ಸಂಚಾರ ಸುಗಮವಾಗಬಹುದು ಎಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದರು ಇಲಾಖೆ ಹಾಗೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿದ್ದಾರೆ.

ಮತ್ತೆ ಹಾರ್ಮುಜ್​ ಜಲಸಂಧಿ ಬಂದ್ : ತೈಲ ಹೊತ್ತು ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಭಾರತದ ಎರಡು ಹಡಗುಗಳ ಮೇಲೆ ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಇರಾನ್ ನೌಕಾಪಡೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿತ್ತು. ಪರಿಣಾಮ ಭಾರತೀಯ ಟ್ಯಾಂಕರ್​ಗಳು ವಾಪಸ್ ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದ್ದವು.

ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯಿಂದ ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕೆ ಎರಡು ಭಾರತೀಯ ಹಡಗುಗಳನ್ನು ಬಲವಂತವಾಗಿ ಇರಾನ್ ನೌಕಾಪಡೆಯು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಿದೆ ಎಂದು ಇರಾನಿನ ಮಾಧ್ಯಮ ಶನಿವಾರ ತಿಳಿಸಿತ್ತು.

'ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಲಾಯಿತು. ಒಂದು ಹಡಗು 2 ಮಿಲಿಯನ್ ಬ್ಯಾರೆಲ್ ಇರಾಕಿ ತೈಲವನ್ನು ಸಾಗಿಸುವ ಭಾರತೀಯ ಧ್ವಜ ಹೊಂದಿರುವ VLCC ಸೂಪರ್ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಆಗಿದೆ' ಎಂದು ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಆಫ್ ಇರಾನ್ ಬ್ರಾಡ್‌ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಪೋಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿತ್ತು. ಈ ಹಡಗುಗಳನ್ನು ಸನ್ಮಾರ್ ಹೆರಾಲ್ಡ್ ಮತ್ತು ಜಗ್ ಅರ್ನಾವ್ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿತ್ತು.

TAGGED:

HORMUZ
WEST ASIA WAR CRISIS
UTTARA KANNADA
AMERICA ISRAEL IRAN WAR
MSG SHIP

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.