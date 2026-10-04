ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಕಾರ್ಯಾರಂಭಿಸದ ಎಂಆರ್ಐ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್: ರೋಗಿಗಳ ಪರದಾಟ
ಎಂಆರ್ಐ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬೇರೆ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ತೆರಳಬೇಕಾಗಿರುವುದರಿಂದ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ತೊಂದರೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿದೆ.
Published : October 4, 2026 at 10:23 PM IST
ಹಾವೇರಿ: ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆಯ ಬಡರೋಗಿಗಳ ಪರದಾಟ ತಪ್ಪಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಎಂಆರ್ಐ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಎಂಆರ್ಐ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬಂದು ಮೂರು ತಿಂಗಳಾಗಿವೆ. ಎಂಆರ್ಐ ಯಂತ್ರದ ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಶನ್ ಸಹ ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ ಎಂಆರ್ಐ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಮಾತ್ರ ಆರಂಭವಾಗಿಲ್ಲ. ಇದು ಬಡರೋಗಿಗಳಿಗೆ ತೀವ್ರ ನಿರಾಶೆ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬರುವ ರೋಗಿಗಳು ಈ ಹಿಂದೆ ಎಂಆರ್ಐ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ಗಾಗಿ ದಾವಣಗೆರೆ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಮತ್ತು ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಸೇರಿದಂತೆ ದೂರ ದೂರದ ಊರುಗಳಿಗೆ ತೆರಳಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇತ್ತು. ಇದನ್ನರಿತ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಿಂದಿನ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ ಶಿವಾನಂದ ಪಾಟೀಲ್ ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಎಂಆರ್ಐ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ ಬೇಕು ಎಂದು ಯಂತ್ರ ತರಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಅದರಂತೆ ಜೂನ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಎಂಆರ್ಐ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಯಂತ್ರ ಬಂದಿದೆ. ಬಂದ ನಂತರ ಅದರ ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಶನ್ ಸಹ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆಯ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಸಂತಸ ತಂದಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇದೀಗ ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಶನ್ ಕಾರ್ಯ ಮುಗಿದರೂ ಎಂಆರ್ಐ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಆರಂಭವಾಗದಿರುವುದು ಬಡರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಬೇಸರ ತರಿಸಿದೆ.
ಹಣ, ಸಮಯ, ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿ: ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹಾವೇರಿ ಸೇರಿ ಎಂಟು ತಾಲೂಕುಗಳಿಂದ ದಿನನಿತ್ಯ 500ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ರೋಗಿಗಳು ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಆಗಮಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಹೊರರೋಗಿಗಳಾದರೆ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರನ್ನು ಒಳರೋಗಿಗಳಾಗಿ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಕಿಮ್ಸ್ಗೆ ರೆಫರ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಈ ಮಧ್ಯ ಬಡರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಎಂಆರ್ಐ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿಸುವ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಬಂದರೆ ಅವರು ಚಿತ್ರದುರ್ಗ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಗೆ ತೆರಳಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ದಿನಾಂಕ ನೀಡುತ್ತಾರೆ ಆ ದಿನಾಂಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು. ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದರೂ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ, ದಾವಣಗೆರೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಅಲ್ಲದೆ, ಐದಾರು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ವ್ಯಯಿಸಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಒಂದು ಕಡೆ ಸಮಯ ವ್ಯರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಹಣ ಸಹ ಹಾಳಾಗುತ್ತದೆ. ದೂರ ದೂರದ ಊರುಗಳಿಗೆ ತೆರಳುವ ವಾಹನ ಬಾಡಿಗೆ ಪಡೆಯಬೇಕು. ತಿಂಗಳುಗಟ್ಟಲೆ ಸರತಿಗಾಗಿ ಕಾಯಬೇಕು. ರೋಗಿಗಳ ಎಂಆರ್ಐ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಸರತಿಯಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವೇ ಹಾಳಾಗಿಹೋಗಿರುತ್ತೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ರೋಗಿಗಳ ಸಂಬಂಧಿಕರು.
ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಹಾವೇರಿಯ ಸಮಾಜಸೇವಕ ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾದರ್, ''ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಎಂಆರ್ಐ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎನ್ನುವುದು ಬಹುದಿನಗಳ ಬೇಡಿಕೆಯಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ಎಂಆರ್ಐ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ಬಂದು ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಕಾರ್ಯಾರಂಭ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಎಂಆರ್ಐ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಶುರುವಾದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತದೆ. ವೈದ್ಯರು ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಜನರಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾರಂಭ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ವೈದ್ಯರು ಎಂಆರ್ಐ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಬರೆದು ಕೊಟ್ಟರೆ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿಸಲು ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಹೋಗಬೇಕು. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ಗದಗ ನಗರಗಳಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಬಡರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಬಹಳ ತೊಂದರೆಯಾಗಿದೆ. ಅನಾರೋಗ್ಯ ಕಾರಣದಿಂದ ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಮತ್ತೆ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬೇರೆ ಊರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಎಂಆರ್ಐ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುವುದು ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸ'' ಎಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸಿದರು.
ಈಟಿವಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ದೂರವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆಯ ಮುಖ್ಯ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಡಾ.ಪಿ.ಆರ್.ಹಾವನೂರು, ''ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಎಂಆರ್ಐ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ಮಷಿನ್ ಬಂದು ಕೆಲವೇ ತಿಂಗಳುಗಳಾಗಿವೆ. ಆದರೆ ಎಂಆರ್ಐ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ಯಂತ್ರದ ಅಳವಡಿಕೆ ಪೂರ್ಣವಾಗಿಲ್ಲ. ಎಂಆರ್ಐ ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡಲು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ತಂತ್ರಜ್ಞರಿದ್ದಾರೆ, ವೈದ್ಯರು ಸಹ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಎಂಆರ್ಐ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಶನ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮುಗಿದಿಲ್ಲ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಕಾರ್ಯಾರಂಭ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಪೂರ್ಣ ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಶನ್ ಆದ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಸಾರಿ ಎಂಆರ್ಐ ಕಾರ್ಯಾರಂಭ ಮಾಡಿದರೆ ಅದನ್ನು ಬಂದ್ ಮಾಡಲು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಶನ್ ಮುಗಿದು ನಮಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಎಂಆರ್ಐ ಕಾರ್ಯಾರಂಭ ಮಾಡಲಿದೆ'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
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