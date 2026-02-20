13 ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಂಆರ್ಐ, ಸಿಟಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಸಮಸ್ಯೆ: ತಕ್ಷಣವೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಪರ್ಯಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ: ಸಚಿವ ದಿನೇಶ್ ಗುಂಡೂರಾವ್
ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ. ಜನರಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಬಾರದು ಎಂಬುದು ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ. ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿ ಬರೆದ ಪತ್ರಕ್ಕೆ ಇವರ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನೋಡಿದರೆ ಏನನ್ನಬೇಕು ಅರ್ಥವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವರು ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು.
Published : February 20, 2026 at 10:10 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ರಾಜ್ಯದ 13 ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಎಮ್ಆರ್ಐ ಮತ್ತು ಸಿಟಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಗೆ ನಾವು ಪರ್ಯಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ತಕ್ಷಣ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವ ದಿನೇಶ್ ಗುಂಡೂರಾವ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಕೃಷ್ಣಾ ಡೈಗ್ನೋಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಮ್ಆರ್ಐ ಮತ್ತು ಸಿಟಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಗಳು ಸ್ಥಗಿತ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷ ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ದೂರವಾದ ವಿಚಾರ ಮಾತನಾಡಿದೆ. ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದಕ್ಕೆ, ವಿಪಕ್ಷಗಳು ಇದನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಬಿಂಬಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹಣಕಾಸಿನ ಕೊರತೆ ಇದೆ, ಇಲಾಖೆಗೆ ಪ್ಯಾರಾಲಿಸಿಸ್ ಆಗಿದೆ, ಹೀಗೆ ಏನೇನೋ ಹೆಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಟೀಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನಾನು ಟೀಕೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ. ಜನರಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಬಾರದು ಎಂಬುದು ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ. ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿ ಬರೆದ ಪತ್ರಕ್ಕೆ ಇವರ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನೋಡಿದರೆ ಏನನ್ನಬೇಕು ಅರ್ಥವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು.
ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮೇಲೆ ನಿಗಾ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ: ಕೃಷ್ಣಾ ಡೈಯಾಗ್ನಿಸ್ಟಿಕ್ ವತಿಯಿಂದ ಪ್ರತಿ ದಿನ 63 ಎಂಆರ್ಐ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಲಾಗ್ತಿತ್ತು. ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ ಕಾರಣ ಅನುಮಾನಗೊಂಡು ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಜುಲೈಯಲ್ಲಿ ಸರಾಸರಿ 63 ಇತ್ತು. ನವೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಜುಲೈಯಿಂದ - ನವೆಂಬರ್ 13ಕ್ಕೆ ಇಳಿಯಿತು. ಆ ಮೂಲಕ ಸಿಟಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ನಲ್ಲಿ ಶೇ76ರಷ್ಟು ಎಂಆರ್ ಐ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಶೇ 64ಕ್ಕೆ ಇಳಿಯಿತು. ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ಹಿಂದಿನ ಬಾಕಿ ಬಿಲ್ ಧೃಡೀಕರಣ ಮಾಡಿಲ್ಲ. 140 ಕೋಟಿ ರೂ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ನ್ಯಾಯಯುತವಾಗಿ ಇರುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ಧೇವೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಪಿಪಿಪಿ ಮಾಡೆಲ್ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನೂರಾರು ಕೋಟಿ ಉಳಿಸಿದ್ದೇವೆ. 2019 ರಿಂದ ಪ್ರತೀ ತಿಂಗಳು 18 ಕೋಟಿ ಉಳಿದಿದೆ ಎಂದರು.
ಪ್ರತಿಪಕ್ಷದವರು ವಾಸ್ತವ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ: ಮೊದಲು ಇದಕ್ಕೊಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಕಂಪನಿಯವರು ಹೇಳಿದ್ದೇ ಲೆಕ್ಕ. ಯಾವಾಗ ಇದಕ್ಕೊಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ನಿಯಮವನ್ನು ತರಲಾಯಿತೋ ನಂತರ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಪ್ರಮಾಣ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಾ ಬಂತು. ಇದಾವುದನ್ನೂ ತಿಳಿಯದೇ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷ ಕಂಪನಿಯ ಪರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ನಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅವರು ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.
ಕಂಪನಿಯವರು ಏನೇ ಹೇಳಲಿ. ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಜನರಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಬಾರದು. ಸರ್ಕಾರದ ಹಣ ದುರುಪಯೋಗ ಆಗಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ. 2019 ರಿಂದ ಹಿಂಬಾಕಿ ಹಣ 143 ಕೋಟಿ ರೂ. ಕೊಡಿ ಎಂದು ಕಂಪನಿಯವರು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಅಷ್ಟು ಕೊಡುವುಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಖಡಾಖಂಡಿತವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ. 2019 ರಿಂದ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಶೇ.5 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಕೊಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ರಾಜ್ಯದ 13 ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಎಮ್ಆರ್ಐ ಮತ್ತು ಸಿಟಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಗೆ ನಾವು ಪರ್ಯಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ತಕ್ಷಣ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಉಳಿದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾಳೆ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಪರ್ಯಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಈ ಕಂಪನಿ ಜೊತೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಮುಂದುವರಿಸಿದರೂ ಸ್ಥಳೀಯ ಮಟ್ಟದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳ ಜೊತೆಗೂ ಸಹಭಾಗಿತ್ವ ಮುಂದುವರಿಯಲಿದೆ ಎಂದರು.
ಇಲಾಖೆಗೆ ಪ್ಯಾರಾಲಿಸಿಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ- ಸದೃಢವಾಗಿದೆ; ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಅನುದಾನ (NHM) ಬರದಿದ್ದರೂ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಎಲ್ಲ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೂ ಹಣ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಇಲಾಖೆಗೆ ಪ್ಯಾರಾಲಿಸಿಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅರೋಗ್ಯದಿಂದ ಇದೆ. ಕೃಷ್ಣಾ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಹಳೆಯ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಗಳ ದೃಢೀಕರಣ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ದುಡ್ಡು ಕೊಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಏಳು ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಮ್ ಆರ್ ಐ ಗಳು ಹಾಗೂ ಮೂರು ಸಿಟಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಗಳಿಗೆ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಇಲಾಖೆ ವತಿಯಿಂದ ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ಯಂತ್ರ ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು.
ಇದನ್ನು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದವರು ಬೇರೆ ತರ ಬಿಂಬಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು. ಇದಕ್ಕೊಂದು ನಿಯಮ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಕಳೆದ ಒಂದುವರೆ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 200 ಕೋಟಿ ಹಣವನ್ನು ಎಮ್ ಆರ್ ಐ , ಸಿಟಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಉಳಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಹಣ ಉಳಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದವರು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಬೇಕು. ವೃಥಾ ಟೀಕೆ ಮಾಡಬಾರದು ಎಂದರು.
1200 ಮಂದಿಗೆ ನೇಮಕಾತಿ ಪತ್ರ: ನಾಳೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 1200 ಜನರಿಗೆ ನೇಮಕಾತಿ ಪತ್ರ ನೀಡಲಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಸಚಿವ ದಿನೇಶ್ ಗುಂಡೂರಾವ್ ತಿಳಿಸಿದರು. 970 ಅರೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ನೇಮಕಾತಿ ಪತ್ರ ನೀಡಲಿದ್ದೇವೆ. ಫಾರ್ಮಾಸಿಸ್ಟ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಇಂಟರ್ ಶಿಪ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. 223 ಡಿ ಫಾರ್ಮಾ ಓದುತ್ತಿರುವವರು ಇಂಟರ್ ಶಿಪ್ ಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 77 ಡ್ರಗ್ ಇನ್ಸ್ ಪೆಕ್ಟರ್ ಗಳ ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
