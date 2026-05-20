ಮಿಸ್ಟರ್ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ನನ್ನ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಬೇಡ, ನಿಮಗೆ ದುಡ್ಡಿನ ಮದ ತಲೆಗೆ ಏರಿದೆ: ನಿಖಿಲ್ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ
ಜೆಡಿಎಸ್ ಯುವ ಘಟಕದ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ನಿಖಿಲ್ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಡಿಸಿಎಂ ಡಿಕೆಶಿ ವಿರುದ್ಧ ವಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದು, ಮುಂದೆ ನೀವೂ ಮಾಜಿ ಆಗ್ತಿರಿ, ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಅರಿವು ಇರಲಿ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
Published : May 20, 2026 at 7:52 PM IST
ಹಾಸನ (ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ): 'ದುಡ್ಡಿನ ಮದ ತಲೆಗೆ ಏರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತನಾಡದೇ ತಲೆ ತಗ್ಗಿಸಿ ಜನರಿಗೆ ಗೌರವದಿಂದ ದುಡಿಯೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿ' ಎಂದು ಡಿಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಜೆಡಿಎಸ್ ಯುವ ಘಟಕದ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ನಿಖಿಲ್ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿಂದು ಸುದ್ದಿಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, 'ತುಮಕೂರು ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಜೆಡಿಎಸ್ ಕೇವಲ 17 ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದು ಕಡಿಮೆ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಇಳಿದಿದೆ ಎಂದು ಡಿಸಿಎಂ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತೆ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ' ಎಂದು ಟಾಂಗ್ ನೀಡಿದರು.
'ನಿಖಿಲ್ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 'ಅವರು ಒಂದು ಅರಿಯಲಿ, ಡಿಸಿಎಂ ಆಗಿರುವ ಸ್ಟೇಟಸ್ ನಾಡಿನ ಜನರ ಭಿಕ್ಷೆ. ಅದನ್ನು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಒತ್ತಿಕೊಂಡು ದುರಹಂಕಾರ ಪಡೆಯದೇ ಅಧಿಕಾರ ಮಾಡಲಿ. ನಿಖಿಲ್ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಏನು ಎಂದು ಜನ ತೋರಿಸಿಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಿಸ್ಟರ್ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ತಲೆ ಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಡು ಬೇಡ, ಇಷ್ಟು ಲಘುವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವುದು ಬೇಡ' ಎಂದು ಕುಟುಕಿದ ನಿಖಿಲ್ 'ಮಾತೆತ್ತಿದರೆ ಅವರ ಸಹೋದರ, ಕೂಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಕೂಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಯಿ ಬಡಿದುಕೊಂಡು ಓಡಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದರು.
'ಸಿಎಂ, ಡಿಸಿಎಂ ಕುರ್ಚಿ ಕಿತ್ತಾಟ, ಬಡಿದಾಟ, ರಂಪಾಟ ಆಗಿ ಜನರು ನಗುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದೆ. ಡಿಕೆಶಿ ಅವರ ಸಹೋದರ ದುಡಿದಿದ್ದೀನಿ, ದುಡಿದಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ದೆಹಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕೂಲಿ ತಗೊಂಡು ಬರಲಿ. ಅವರು ಹತಾಷರಾಗಿ ಹೀಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ಇದಾರೆ, ನಿಖಿಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಬೇಡ, 2028ಕ್ಕೆ ಇದೇ ಡಿ.ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಮಾಜಿ ಆಗ್ತಾರೆ, ಯಾರಿಗೂ ಅಧಿಕಾರ ಶಾಶ್ಚತ ಅಲ್ಲ, ಮಾತನಾಡುವ ಮುನ್ನ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಇರಲಿ' ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದರು.
ಮುಂದುವರೆದು, ಬಿಡದಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಡಿಕೆಶಿ ವಿರುದ್ಧ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ ನಿಖಿಲ್, ಬಿಡದಿ ಬಳಿ ಜಿಬಿಐಟಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ. ಕುಮಾರಣ್ಣ, ದೇವೇಗೌಡರು ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಒಳಗೆ ತಳಮಳ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ರೈತ ಮುಖಂಡರು ಅಂತಾ ಕೆಲವರನ್ನು ಕರೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ರೈತರಾ?. ಅವರು ರೈತರಲ್ಲ, ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ದಂಧೆಕೋರರು, ದಲ್ಲಾಳಿಗಳು' ಎಂದು ದೂರಿದ ನಿಖಿಲ್, 'ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಹಸಿರು ಶಾಲು ಧರಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡರು, ದಲ್ಲಾಳಿ ಕಮಿಷನ್ ಏಜೆಂಟರು, ಬೋಕರ್ಗಳನ್ನು ಕರೆದು ಕಾಟಾಚಾರದ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸಂಗ್ರಹ ಸಭೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು.
'ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು 80 ಜನ ಭೂ ಸ್ವಾಧಿನಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದಿದ್ದಾರೆ. ತುಂಡು ಭೂಮಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಹೈನುಗಾರಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾ, ಗೌರವಯುತ ಜೀವನ ಮಾಡೋ ಜನ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಕನ್ನ ಹಾಕೊದು ಬೇಡ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಬಂದು ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿರುವ, ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ದಂಧೆಕೋರರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡೋಕಾ? ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ, ಶೇ.80 ಜನ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವವರು, ಇವರೇ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದರಾ, ಹೋಗಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರಾ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೋಗಿ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಭೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರಾ, ನಿಜ ರೈತರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ?, ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಸುರಿಮಳೆಯನ್ನೇ ಹರಿಸಿದರು.
'ಈ ದುರಹಂಕಾರದ, ದರ್ಪದ ಮಾತು ಬಹಳ ದಿನ ನಡೆಯೋದಿಲ್ಲ, ಮಿಸ್ಟರ್ ಡಿ.ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸಾಹೇಬರೇ, ಇದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ನನ್ನ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಬೇಡ' ಎಂದು ಪುನರಚ್ಛರಿಸಿದರು. 'ಮುಂದೆ ನೀವೂ ಮಾಜಿ ಆಗ್ತಿರಿ, ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಅರಿವು ಇರಲಿ' ಎಂದು ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ; ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ - ಡಿಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ನೀಡಿದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಾತನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ: ಸಚಿವ ಜಿ.ಪರಮೇಶ್ವರ್