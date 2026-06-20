ಬಾರ್ ದುರಂತ; ದುರ್ಘಟನೆ ಬಳಿಕ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಖಂಡನೀಯ: ಸಂಸದ ಯದುವೀರ್
ದಟ್ಟಗಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ರೆಸ್ಟೋಬಾರ್ ಅಗ್ನಿ ದುರಂತ ಪ್ರಕರಣದಿಂದ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಗಳಿಗೆ ಬೀಗ ಹಾಕುತ್ತಿರುವ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಂಸದ ಯದುವೀರ್ ಅವರು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : June 20, 2026 at 8:59 PM IST
ಮೈಸೂರು: "ದುರ್ಘಟನೆ ಬಳಿಕ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಖಂಡಿಸುವಂತದ್ದು" ಎಂದು ಬಾರ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಅಗ್ನಿ ದುರಂತದ ನಂತರ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಗಳಿಗೆ ಬೀಗ ಹಾಕುತ್ತಿರುವ ಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಸದರಾದ ಯದುವೀರ್ ಒಡೆಯರ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಈಟಿವಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಈ ಕುರಿತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಸಂಸದರು, "ಪಬ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಬೆಂಕಿ ಅನಾಹುತಕ್ಕೂ, ಡ್ರಗ್ಸ್ ವಿಚಾರಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧವಿದೆಯಾ ಎಂಬುದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕೆಲವು ಅನಧಿಕೃತ ಅಥವಾ ಅನೌಪಚಾರಿಕ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಂತದ್ದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿರುವಂತಹ ಸಂಗತಿ. ಇಂತಹ ಘಟನೆ ಆಗಿ ಅವರು ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಖಂಡಿಸುವಂತದ್ದು. ಏಕೆಂದರೆ ಮುಂಚೆನೇ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಘಟನೆ ಆಗದಂತೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸೃಷ್ಟಿಸುವಂತ ಹೊಣೆ ಈ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದ ಮೇಲೆ ಇದೆ. ಆದರೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ವಿಫಲ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಇದೇ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆದು ಯದುವೀರ್ ಒಡೆಯರ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, ಬಾರ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿರುವ ಘಟನೆ ತುಂಬಾ ನೋವಿನ ಸಂಗತಿ. ಈ ಪ್ರಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಸರಿಯಾದಂತಹ ರೀತಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಪದೆ ಪದೇ ಇವರು ಕೂಡ ಯಾದೃಚ್ಛಿಕ ಪರಿಶೀಲನೆ ಕೂಡ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಲೈಸನ್ಸ್ಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಇದೆಯಾ?, ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಇರುವ ಮಾನದಂಡಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರಾ ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ನೋಡಬೇಕು. ಈ ಘಟನೆ ಮೂಲಕ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ವಿಫಲ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದರು.
ಜಯದೇವ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ದಿನ 11 ಜನರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿರುವ ಕುರಿತು, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕೊರತೆ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಆಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಸ್ಪಂದನೆ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದರು. ಇನ್ನು ಹೊಸ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಮೈಸೂರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆ ಮನವಿ ಅವರ ಬಳಿ ಇದೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಗಮನ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದ ಸಂಸದರು ಮೇಕೆದಾಟು ಯೋಜನೆ ಮುಂದುವರಿಯಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನೀರು ಬೇಕು ಎಂದರು.
ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡ ಮತದಾನದ ಕದನಕ್ಕೆ, ಸತ್ಯ ಶೋಧನ ಸಮಿತಿಯ ವರದಿ ಬರಲಿ ಅನಂತರ ಕ್ರಮ ಆಗಲಿದೆ ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದರು. ಮುಂದುವರೆದ ಒಡೆಯರ್ ಅವರು, "ಮೈಸೂರು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ವಿಸ್ತರಣೆಗೆ ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಭೂಸ್ವಾಧೀನಕ್ಕೆ KIADB ಸರಿಯಾಗಿ ಸ್ಪಂದನೆ ನೀಡುತ್ತಿಲ್ಲ, ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದ ಸ್ಪಂದನೆ ಸಹ ಸರಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲ" ಎಂದು ದೂರಿದರು.
ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ, "ಅರಮನೆಯ ವ್ಯಾಜ್ಯಗಳು ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಇವೆ. ಅವು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಮುಂದುವರಿಯಲಿದೆ. ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ತೀರ್ಪು ಅಂತಿಮ" ಎಂದರು.
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